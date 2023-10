Para Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), las diferencias entre las regiones de Colombia es tanta, que el presupuesto nacional no debería ‘departamentalizarse’. Es decir, que megaproyectos como Aerocafé, la PTAR Canoas o el dragado del Puerto de Buenaventura, entre otros, no tendrían que clasificarse como iniciativas de los departamentos, puesto que su alcance, beneficio e interés son de carácter nacional. En ese sentido, también las asignaciones presupuestales para este tipo de proyectos deben ampliarse y no destinarse como si fueran para un solo departamento.

Esta afirmación, realizada en el marco del quinto foro regional ‘¿Cómo aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo en las regiones?’, capítulo Eje Cafetero, surge de la discusión sostenida en las comisiones económicas del pasado lunes en el Congreso de la República, bajo una dinámica que, según él, “es la negación intrínseca de la planeación”.



Al respecto, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, propuso a sus pares de Caldas, Risaralda y Quindío definir “los proyectos estratégicos de impacto regional que queremos impulsar para entregárselos a Planeación Nacional”. Coincidió, además, con la necesidad clara de una planeación y una articulación de los grandes proyectos estratégicos nacionales, sin dejar por fuera otro factor de igual relevancia como la ejecución.



No obstante, Gaviria advirtió que es urgente avanzar en un proceso más profundo de descentralización y autonomía.



Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío y presidente de la FND, manifestó que cuando se habla de descentralización y autonomía es porque las necesidades de cada región –evidentemente– son diferentes.



“Nosotros sabemos qué nos falta en la nevera o en la alacena y a veces los gobiernos creen que esas alacenas son iguales para todos. Acerca de la unión que propone el gobernador Aníbal Gaviria, creo que debemos dejar esa ruta trazada para los nuevos mandatarios que llegan en enero de 2024”, anotó Jaramillo.



Al respecto, María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de AmCham, resaltó que “Colombia es un país de regiones, y cada una de ellas tiene su particularidad, diversidad y especialización”. Por ello se debe buscar la manera de unir esfuerzos para generar acciones que permitan mover no solo un departamento sino a aquellos que tienen un trabajo mancomunado, generando proyectos de impacto”.

‘Merecemos Aerocafé’

Por su parte, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, expuso la importancia que tiene para este departamento y la región el Aeropuerto del Café, para lo cual aclaró que ya tienen adelantada la compra de los predios, la visión de una primera fase para vuelos nacionales, licencias ambientales y vías de construcción.



“Nosotros, desde el Eje Cafetero, somos el departamento con mayor territorio. Somos el 80 por ciento de la frontera sur de Antioquia y, unidos con el suroeste antioqueño, somos 2,5 millones de habitantes que estamos necesitando conectividad aérea”, sostuvo Velásquez, quien añadió que con este aeropuerto se potenciaría el turismo en 50 pueblos paisas y en los cuatro pueblos declarados patrimonio que se ubican cerca del proyecto (Jardín y Jericó en Antioquia, y Aguadas y Salamina en Caldas).



Por eso, y tras recordar la reunión que sostuvieron con el presidente Gustavo Petro en Manizales, quien le preguntó al pueblo caldense –durante el Diálogo Regional Vinculante– si querían el aeropuerto o no, y recibió una respuesta positiva por el 99,9 por ciento de los asistentes, el Gobernador hizo un llamado al primer mandatario para que cumpla su palabra, pues el desarrollo de un departamento no puede estar en puntos suspensivos. Además de que hay una sentencia de un juez que obliga a hacer el aeropuerto en menos de 5 años. “Aerocafé tiene el respaldo del pueblo y merecemos el cierre financiero”, puntualizó el Gobernador de Caldas.



Adicional al tema de infraestructura de transporte, el sector de seguridad también fue protagonista en el foro regional ‘¿Cómo aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo en las regiones?’.

‘Sin seguridad no hay inversión’

Israel Alberto Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda, fue enfático en señalar que sin seguridad no hay inversión y, por ende, no puede haber desarrollo, al tiempo que coincidió en la intención del Gobierno Nacional por buscar primero la paz total. Sin embargo, reveló el problema que afronta Risaralda por el microtráfico, puesto que el 80 por ciento de los homicidios que ocurren en Pereira son producto de este delito.



“Por eso le pedimos al Gobierno Nacional más policías, más sistemas y cámaras de circuito cerrado y más presencia institucional. Si lo comparamos con el orden nacional, nosotros tenemos indicadores bajos en homicidios, pero requerimos que desde el Gobierno y el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) nos complementen ese esfuerzo en apoyo y tecnología”, expresó Londoño.



Por su parte, el Vicealmirante Juan Ricardo Rozo, Segundo Comandante de la Armada Nacional, presentó los resultados y logros de esta fuerza en contra de delitos como contrabando, narcotráfico y migración.



“Nosotros como fuerzas militares hemos sido claros sobre cuál es la situación con los grupos al margen de la ley, cuyo interés es controlar actividades ilegales. El camino de la paz es lo que todos buscamos, pero definitivamente tenemos que seguir con el esfuerzo de impactar a estas organizaciones para que lleguemos a una condición estable y segura”.



A su turno, el Coronel Carlos Andrés Martínez Romero, Comandante Departamento de Policía Antioquia, resaltó que el 2023 es el segundo año consecutivo en el que Antioquia registra una reducción en las cifras de homicidio (23% con respecto a los datos del país), producto de la sinergia y el trabajo articulado con las autoridades, donde el apoyo de la Gobernación en tecnología ha sido fundamental para ubicar a los criminales.



El foro también contó con la participación de Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, quien señaló que regiones como el Eje Cafetero lo tienen todo, pero también tienen todos los problemas.



“Uno de los problemas que tenemos que resolver, y donde Planeación y todos los actores nos deben ayudar, es el Tapón del Darién y sus temas migratorios. Antioquia produce y exporta la mitad del oro en Colombia, una riqueza que también trae consigo esa violencia con grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. Sin embargo, una región que tiene el potencial para seguir creciendo con los nuevos puertos que tendrá el Urabá y la conexión con el Pacífico, el Caribe y el Chocó”, contextualizó Tavera.

