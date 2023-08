Cuando Claudia Asmar, de 58 años, conoció a una niña con discapacidad visual ese encuentro la motivó a investigar cómo podía hacer un mejor entorno para ellos, fue así como se propuso elaborar unos juegos que pudieran usar los niños con discapacidad visual. Todo empezó en la pandemia y fue en ese momento que inició con la elaboración de juegos didácticos para niños en edad preescolar con discapacidad visual, baja visión o con discapacidad cognitiva.

Aunque también dice que los juegos los pueden usar los niños regulares como una forma de inclusión. “Los niños sin discapacidad pueden jugar con los ojos vendados para crear empatía”, aclara. O los adultos mayores que quieran compartir tiempo con los niños y fortalecer su parte cognitiva, de lógica y atención.



Para ese momento no sabía cómo dar inicio a un emprendimiento. “Tenía pensado hacerlo, pero todo lo veía muy lejos. Gracias a Porvenir y a la Universidad del Rosario, puedo decir que he hecho mi sueño realidad. Siempre lo quise hacer, pero no sabía cómo hacerlo”, reconoce Claudia Asmar.



Ese ‘empujoncito’ del que Claudia habla, es el programa de Emprendimiento Senior, del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir en alianza con la Universidad del Rosario, el cual la semana pasada lanzó su tercera edición para beneficiar a 300 adultos mayores de 28 departamentos a materializar sus ideas de negocio y convertirlas en emprendimientos exitosos.

Claudia ya hizo parte de una edición de este programa de emprendimiento y asegura que aprendió nuevas formas de mercadeo, a usar las redes sociales, cómo hacer un proceso de ventas, cómo crear bien los juegos e incluso cómo hacer prototipos más económicos para que fueran accesibles para todos.



Hoy es youtuber también, gracias al aprendizaje que obtuvo en este curso. Ella misma pone su celular a grabar, prepara su presentación, edita el video y lo sube a YouTube. “Me enseñaron todo el tema de redes sociales y a crear un canal en YouTube porque hay muchos niños con dificultades económicas que no tienen acceso a este tipo de juegos y en el canal trato de enseñarles el paso a paso, que puedan imprimir las imágenes y las adapten con materiales que tengan en casa”, explica Claudia.



Su marca ‘Tiflo Toys’ ya cuenta con 20 modelos de juegos, donde las texturas, los aromas y los sonidos son los que prevalecen. Con estos juegos los pequeños también pueden aprender a leer y escribir en braille, jugar lotería o memoria, entre muchas otras actividades.

Claudia hace una pausa para rememorar la época en la que su hijo era aún un niño entre los 5 y 7 años. Esa fue la primera vez que elaboró unos juegos de lectura y lógica para niños. Fue tan buena su idea que una editorial en Medellín le publicó sus bocetos de juegos. “Yo creo que quedé con el gusanito de elaborar juegos desde esa vez”, recuerda sonriente Claudia.



Por ello, hoy no duda en recomendar el programa de Emprendimiento Senior a los pensionados o quienes estén próximos a pensionarse. “Yo les diría que no se pierdan esta oportunidad. Hay muchas personas que llegamos a esta edad con la idea de no haber hecho el emprendimiento que pudimos hacer en la juventud”, comenta Claudia y añade: “Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo y con todas las de la ley, porque el acompañamiento es desde cero. Te van acompañando y enseñando hasta que le des plena forma al emprendimiento”.



Esta publicista hoy se siente feliz con las herramientas que adquirió en el curso. “No me cambio por nadie, aprendí braille para que los papás puedan ver los videos y acompañar a sus hijos en el proceso. Es una forma de mejorar su calidad de vida y que puedan compartir con otros niños a través del juego”, puntualiza Claudia.

No ha parado de emprender

Claudia Margarita Lozano hizo parte de la primera versión del curso de emprendimiento. Foto: Diego Caucayo / EL TIEMPO

Otra emprendedora de este programa de Emprendimiento Senior es Claudia Margarita Lozano, de 62 años, quien hizo parte de la primera versión del curso en el 2019. Desde entonces, no ha parado de emprender.



Una de las primeras ideas que tuvo y que consolidó junto a tres compañeros más, que también hacían parte del curso, fue ‘Flechazos.com’ una aplicación que le permitía a los adultos mayores de 45 años tener citas entre ellos en lugares aliados a la estrategia.



Claudia reconoce que al llegar a cierta edad conocer a otras personas genera mucha desconfianza, por lo que buscaban que pudieran tener citas confiables en lugares conocidos. “Un compañero nos contó que estaba en una aplicación de citas, pero que la gente no era sincera del todo, que ponían fotos que no eran, o se quitaban la edad y decidimos hacer algo serio, con información veraz para poder unir a dos personas que están buscando una relación seria”, explica Claudia Lozano.



La idea de emprendimiento de este grupo ganó el tercer puesto y les permitió graduarse del programa de Emprendimiento Senior. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, este no siguió más.

Aunque eso no ha sido barrera para esta emprendedora que se pensionó hace 4 años con Porvenir. Por el contrario, ha materializado más ideas de negocio. También ideó ‘Don sanduchón’, una idea de negocio para hacer sándwiches con carne ahumada y llevarlos a domicilio, sobre todo en la época decembrina. Y ahora sigue con la venta de equipos médicos de manera virtual a través de las redes sociales.



“Aprendí a usar las redes sociales, a usar WhatsApp Business, a crear publicidad en Canva, entre otras cosas”, cuenta Claudia Lozano y confiesa que uno de los momentos más emocionantes del programa fue volver a las aulas, volver a tener profesores y de cierta manera revivir su época estudiantil.



“Si tienen la más mínima idea, empiecen a desarrollarla, a creerle, crearla y a empoderarse. Se puede dar el resultado porque todos somos productivos y capaces”, resalta Claudia y añade que con las herramientas que adquirió en el curso pudo independizarse de sus hijos. “Ya no dependo de ellos para mandar un WhatsApp o cosas así”, comenta orgullosa.

