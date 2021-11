Adriana apoya el emprendimiento familiar con sus conocimientos

En la vereda Mochuelo Bajo, de la zona rural de Ciudad Bolívar, Adriana Ramírez Muñoz, de 15 años, asiste a sus clases en el colegio José Celestino Mutis (IED). Además de ver las materias de grado décimo, realiza una doble titulación gracias al convenio realizado entre la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Educación, y el Sena.

Con la doble titulación, Adriana no solo recibirá su título de bachiller, sino también el de técnica en análisis de muestras químicas. Las clases de este curso las recibe durante las tardes, de manera virtual, por cuenta de la pandemia del Covid 19. Y el impacto de los conocimientos que recibe ya se ven reflejados en el emprendimiento que tiene su familia desde hace 10 años, llamado lácteos Santa Mónica.



“Mis papás trabajan en el emprendimiento de mi familia materna. Es una empresa donde elaboran yogures, quesos, arequipes y otros productos, con la que se busca darle empleo a las familias campesinas de la zona rural de Bogotá”, explicó la joven.



El año pasado, cursando grado noveno, recibió charlas de sus profesores y de los instructores del Sena, para conocer las opciones de cursos técnicos que podría realizar, y que tienen una duración de dos años. De las propuestas, se interesó por el análisis de muestras químicas, porque considera que desde allí puede aportar al emprendimiento familiar en lo que tiene que ver con el mejoramiento y la calidad de los productos.



“Nosotros compramos leche de los campesinos de la zona. Ya aprendí a realizar prueba de densidad para verificar que la leche no esté rendida con agua, porque si es así, el yogurt que elaboramos no queda bien, no queda espeso, también estoy realizando las pruebas de acidez de la leche. Entonces ya le ayudo a mi familia a realizar estas pruebas y eso mejora la calidad de nuestros productos”, indicó la joven.



También expresó su felicidad de poder contribuir con sus estudios al trabajo familiar. “Mis papás fueron muy claros en que yo podía elegir cualquier programa y que ellos me apoyaban. No recibí presiones, pero yo quería este programa para contribuir. Ellos se sienten muy felices y yo también”, expresó Adriana.



Aclaró que, a pesar de esta formación, en un futuro sueña con ser odontóloga y luchará por este sueño. “Sé que es una área diferente a la que estoy entrando ahora, pero sé que desde donde sea podré contribuir a mi familia y a mi comunidad”, relató.

Su jornada

Adriana rescata que la oportunidad de acceder a educación técnica es un gran aporte para ella y su comunidad. Foto: Alcaldía de Bogotá

Adriana Ramírez se levanta temprano para ir a sus clases en el colegio rural José Celestino Mutis (IED), que queda en la vereda Mochuelo Bajo. De 6:30 de la mañana a 1 de la tarde recibe las aulas de bachillerato, sea en modalidad virtual o en presencialidad. Luego, comienza en la tarde sus clases del Sena, con excepción de los miércoles.



“A la empresa familiar voy los sábados y domingos, si no tengo muchos pendientes de mis estudios. Me gusta ir con mis primos a ver la planta y ver que uno puede contribuir a este trabajo”, señaló Adriana.



Pero este no es el único aporte. En su colegio recibió clases de agricultura, realización de abonos y cuidados de animales, que son de utilidad para el área rural en la que vive. También, apoya a otras familias campesinas de la zona, promoviendo la venta de huevos y gallinas para su mantenimiento.



“En la zona rural de Bogotá se sigue viendo mucho la cultura campesina. Trabajamos con animales y tenemos mucho que ver con la producción de alimentos para la zona urbana. La vida aquí es muy chévere, uno aprende muchas cosas de las personas mayores. Ellos le transmiten la sabiduría y experiencia de ellos”, relató la joven.



Adriana rescata que la oportunidad de acceder a educación técnica es un gran aporte para ella y su comunidad. “Estos programas son muy buenos, porque uno puede desarrollar pasiones. Nos ayuda en lo personal y en lo profesional. Yo he aprendido a tener más disciplina y más autonomía. Por ejemplo, el próximo año, cuando esté en 11, tendré que realizar mis prácticas en una empresa y eso es una gran responsabilidad”, contó.



Cursar su bachillerato y un programa técnico es un desafío que ha asumido con agrado. “Por la virtualidad, los instructores del Sena se idearon cómo podíamos hacer las prácticas, en casa. Nos enseñaron cómo medir el PH de ciertas sustancias, por ejemplo, nos pedían hacerlo con agua de repollo rojo. Fue interesante, aunque un desafío porque me tocaba buscar muchos tutoriales, muchos videos para aprender, pero hemos sido muy recursivos”, relató la joven.



Adriana espera culminar su programa técnico el próximo año y seguir contribuyendo al emprendimiento de su familia y de su comunidad en la zona rural de Bogotá.



