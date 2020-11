Adquiera vivienda propia por medio de herramientas virtuales

De acuerdo con el Dane y su Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada en el año 2019, el 35.7 por ciento de los hogares en Colombia viven en arriendo, el 41.6 por ciento lo hacen en una vivienda propia completamente paga, mientras que el 4.6 por ciento en una que se encuentran pagando.

Sin duda, uno de los proyectos más importantes en la vida de las personas está relacionado con inversiones en esta materia, propósito al que la pandemia por el covid-19 le puso freno, al desacelerar los diferentes renglones de la economía, entre ellos el de la construcción, considerado uno de los más relevantes.



Pero en medio de este enorme desafío, organizaciones de todos los sectores empezaron a adaptar muchos de sus procesos para responder a las nuevas realidades, y particularmente, en el caso del sector vivienda, uno de los retos se ha concentrado en el fortalecimiento de herramientas que faciliten la superación de las barreras, que puedan afectar la materialización de un propósito que al final se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.



Con ese panorama claro, según lo explica Viviana Prieto, coordinadora de vivienda de Compensar, y en la búsqueda de que ninguna circunstancia detuviera las metas de progreso y bienestar de sus afiliados, esta Caja de Compensación Familiar vio la necesidad de plantear nuevas soluciones para quienes estaban interesados en adquirir su inmueble.



Es así como puso recientemente a disposición de sus usuarios ‘Hola Vivienda’, una iniciativa con la que busca acercar a sus afiliados al sueño de tener casa propia, facilitándoles los trámites y brindándoles asesoría integral en subsidio, crédito y ahorro. Tras un mes desde su lanzamiento, se han atendido a más de 5.900 personas y se han radicado cerca de 650 subsidios de vivienda por medio de este canal.



“Profundizamos en el proceso de información de conocimiento del cliente para por medio de una herramienta tecnológica, ayudarles a hacer un plan de vivienda, desarrollar sus capacidades, y con esta solución, lograr que esto se dé para que la persona pueda seguir los pasos de la compra de vivienda con un perfilamiento, la entrega de un diagnóstico y hacer la radicación del subsidio y crédito y, a futuro, la separación de la vivienda a través de un canal no presencial”, explica Prieto.



Proceso y operación



Tras haber analizado distintas alternativas, las pruebas de conocimiento de cliente sirvieron para concluir que habilitar un canal de contacto vía chat 24/7, era la opción más sencilla, intuitiva y de fácil entendimiento con el fin de brindar un acompañamiento continuo y sin interrupciones.



De acuerdo con la coordinadora de vivienda de Compensar, para tener acceso al servicio, el interesado puede hacerlo de dos formas: agregando a sus contactos el número +571 3077001 o ingresando a la página web de la entidad, sección subsidio de vivienda, donde encontrará el ícono de WhatsApp. Allí, tras seleccionarlo, automáticamente se desarrollan algunas preguntas de doble vía con el fin de recolectar datos básicos para iniciar el proceso. Posteriormente el usuario recibe la información para acceder al paso a paso de la asesoría en materia de ahorro y crédito y, si está interesado, se da la opción para realizar la radicación de la solicitud de subsidio.



“Una vez la persona hace ese procedimiento, el subsidio también lo estamos aprobando en un periodo muy ágil, alrededor de 24 horas. Luego, los vamos guiando y les presentamos toda la oferta de vivienda que tenemos en Compensar, tanto propia como la que es producto de nuestras alianzas con 30 constructoras de alto reconocimiento nacional. Contamos con alrededor de 70 proyectos en convenio y dentro de ellos tenemos una amplia oferta de proyectos de interés social (VIS)”, destaca Prieto.



Este novedoso servicio está dirigido a los afiliados de la Caja que devenguen menos de cuatro salarios mínimos mensuales vigentes (afiliados en categorías A y B), requisito que también debe cumplirse para solicitar el subsidio. Además, los interesados en este último no pueden ser propietarios de vivienda ni haber recibido subsidio de este tipo de alguna entidad. De igual forma, deben adquirir una vivienda de interés social (cuyo valor no supere los 150 SMMLV) y tener aprobado o preaprobado un crédito hipotecario.



Por sus características, Hola Vivienda se ha constituido en una excelente herramienta para los usuarios, mucho más en tiempos de pandemia. “En la primera semana de lanzamiento alrededor de 3.300 personas ingresaron al canal y radicamos cerca de 350 subsidios, lo cual significa unos resultados absolutamente óptimos, gracias a nuestra atención 24/7, que facilita el acceso a quienes por su profesión u ocupación, no pueden disponer de un horario de oficina para adelantar estos trámites”, puntualiza Prieto.



En conclusión, esta iniciativa hace parte de las múltiples acciones que de manera permanente desarrolla Compensar en sus diferentes unidades de servicio, para dar respuesta a las necesidades de sus afiliados y usuarios, ratificando su filosofía de bienestar en evolución, adaptándose a las cambiantes dinámicas del entorno, y sumando esfuerzos para hacerle frente a los retos que depara el futuro. Asimismo, opera estando segura de que la innovación y la transformación cobran mucho más sentido cuando se ponen al servicio de la transformación social.



Si desea conocer más información ingrese a: www.compensar.com