En Colombia, durante el primer trimestre del 2022 se reportaron 37,7 millones de accesos a internet desde teléfonos móviles, según la información reportada por los operadores al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mintic). Esto quiere decir que 73 de cada 100 personas tuvieron acceso a internet desde celulares, en ese periodo.

Para reducir estas brechas, el papel de la empresa privada ha sido clave. Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, habla sobre las acciones adelantadas por la empresa no solo para llevar cobertura a regiones apartadas, sino para garantizar a las personas el acceso a la tecnología y facilitarles herramientas para una educación digital. Además, se refirió a otras apuestas para contribuir a la meta de descarbonización de la economía que tiene Colombia.

¿Cómo está Colombia en acceso y cobertura de internet frente a la región?



Estamos a media tabla, pero podremos estar mucho mejor si les metemos acelerador a todas las iniciativas de cobertura, acceso y ecosistemas digitales. Por otro lado, creo que 5G es un elemento importante para no quedarnos atrás en la región. México, Brasil y Chile ya tienen las redes 5G operando. Otros países como Guatemala, Ecuador o República Dominicana están licitando las frecuencias de 5G. Tener una tecnología más reciente ayuda a tener mayores velocidades.



Usted indica que hay que ir más allá de la cobertura. ¿A qué se refiere?



Somos una compañía que por más de 25 años hemos contribuido a la conectividad no solo de las grandes ciudades, sino de los municipios más apartados. Coloquialmente se entiende la cobertura como tener señal y hoy Claro tiene cobertura en el 99 por ciento de los municipios del país.



Sin embargo, no es solo que haya cobertura sino acceso, es decir, que las personas puedan usar el servicio. El trabajo de todo el sector de telecomunicaciones debe ser el de crear paquetes de servicio que las personas puedan pagar sin importar su estrato socioeconómico desde planes prepago hasta de televisión fija.



Por ejemplo, nosotros financiamos más de 180.000 teléfonos mensualmente. Esto no es un crédito a través de tarjetas, porque muchas personas no están bancarizadas. Nosotros les damos financiamiento con la factura de Claro y eso es parte de generar ese acceso.



¿Dónde estaría el pilar de la educación?



Ese pilar son los ecosistemas digitales –aplicaciones– relacionados con educación, entrenamiento para el trabajo, para que pymes y emprendedores puedan desarrollar rápidamente sus negocios. Lo implementamos, por ejemplo, con la aplicación Aprende y la página aprende.org, de la fundación Carlos Slim.



El trabajo de la educación debe incluir a todo el sector de telecomunicaciones y al Gobierno Nacional. Nosotros estamos con la mejor voluntad de apoyar los esfuerzos anunciados por el Gobierno entrante para conectar a las personas que no han accedido a internet durante años.



Lo hemos venido haciendo con el programa de Escuelas Conectadas, llegando casi a 100 colegios.



¿Cómo ha conseguido la compañía este propósito?



Escuelas Conectadas es una iniciativa de Claro por Colombia, estrategia de sostenibilidad de la compañía, que empezó hace más de dos años. Pretendemos llevar acceso a las regiones más apartadas. En algunos casos, llevamos la fibra a la escuela, ponemos el equipamiento y hacemos donaciones de equipos de cómputo. Así, de manera permanente, los alumnos acceden a la tecnología en una sala creada para este fin, y usan la red para sus clases, sus investigaciones y tareas.



Incluso hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación, que esperamos confirmar, para apoyar la preparación de la prueba Pisa. Con Escuelas Conectadas vemos un cambio, porque al tener cobertura y acceso, las escuelas van a una velocidad mayor de aprendizaje y calidad de vida. Adicionalmente, apoyamos con la red de voluntarios de Claro por Colombia, que somos más de 600 colaboradores, haciendo un entrenamiento de educación digital, de manera presencial o remota. Les explicamos a estudiantes y padres de familia cómo navegar en internet, cómo buscar en la web, cómo identificar sitios seguros y diferenciarlos de los inseguros y cómo consultar contenido verificado.



¿Qué características tiene la población a la que han llegado?



Hemos cubierto 23 departamentos y 53 municipios, de los cuales 11 hacen parte de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac). Estamos muy orgullosos con ello, y sabemos que es un trabajo que debemos continuar.



¿Qué viene para Escuelas Conectadas en este 2022?



Seguiremos conectando una escuela por semana. Le daremos continuidad y la idea es sumarle cada vez más colaboradores y voluntarios para ayudar en esta alfabetización digital. Hace parte de nuestro compromiso con el país. Cada vez que conectamos una escuela, llegan más oportunidades para las comunidades.



Hablando del compromiso con el país, siendo una empresa de tecnología, ¿cómo están apostándole a la reducción de la huella de carbono?



Nuestro grupo América Móvil hace parte del índice Dow Jones de sostenibilidad, con el que asumimos varios compromisos.



En Colombia, el año pasado fuimos de las compañías firmantes en el acuerdo con el Ministerio de Ambiente para apoyar la iniciativa del país para ser carbono neutral. Algunas de nuestras iniciativas, por ejemplo, apuntan a que en lugares donde no teníamos energía comercial, y usábamos plantas generadoras, que son motores prendidos todo el día generando emisiones, las sustituimos por paneles solares.



Estamos comenzando a utilizar vehículos híbridos en nuestras operaciones, y estamos realizando cambio y modernización de equipos.



Recientemente usted se manifestó sobre la necesidad de fortalecer el tema empresarial y de agricultores en el país, ¿por qué apoyarlo?



Si los pequeños productores y agricultores no tienen acceso a un teléfono móvil donde puedan acceder a información sobre créditos, beneficios o programas de entrenamiento que se van a impulsar, es más difícil lograrlo.



Las telecomunicaciones son la columna vertebral del país. Si las personas tienen acceso a internet, con tecnología 4G, están conectadas con las oportunidades del mundo, y con los programas que el Gobierno va a buscar implementar.

Las telecomunicaciones son la columna vertebral

del país. Si las personas tienen acceso a internet, están conectadas

En materia de reciclaje de aparatos electrónicos, ¿cómo apoyan esa tarea?



Estamos haciendo reciclaje de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. No solo entregamos los equipamientos que son obsoletos sino que se los damos a compañías certificadas donde los equipos se pueden reciclar.



En los primeros cuatro meses del 2022 ya logramos reciclar 1’734.000 equipos. En el mismo periodo del año pasado teníamos 1’324.000. Estos son equipos que los clientes nos entregan cuando cambian o renuevan sus teléfonos. En los centros de atención tenemos dónde depositarlos.



En acciones que son de menor impacto, pero igualmente valiosas, hace unas semanas 220 de nuestros colaboradores, y sus familias, participaron en una siembra de 1.000 árboles en Cundinamarca, por ejemplo.



¿Qué iniciativas tienen sobre trabajo inclusivo?



Una tiene que ver con el programa Generación 21. Se trata de apoyar a los jóvenes que están en la última etapa de formación universitaria. Ellos pasan entre 6 meses y 1 año en nuestra compañía.



Generación 21 empezó en 2018, con 11 estudiantes. Hoy hay 60 personas de universidades públicas y privadas de todo el país. En esta pasantía les enseñamos sobre tecnología, trabajo ágil, cómo contribuir en iniciativas de sostenibilidad, y estamos seguros que para ellos es un trampolín que les ayuda a tener mejores oportunidades de trabajo en el futuro.



Otro de nuestros programas se llama Soñadores. Tenemos 15 personas trabajando con nosotros, que tienen algún tipo de deficiencia cognitiva. Nosotros les garantizamos trabajo y ellos atienden en alguno de los centros de atención. Ellos tienen capacidades enormes que se enfocan en una actividad específica desarrollando un trabajo espectacular.

Educación digital, a través de la aplicación Aprende

La Institución Educativa Antonia Santos es una de las escuela Conectadas en Yumbo, Valle del Cauca. Foto: Archivo Particular

Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, está convencido de que además de la conectividad y el acceso a los equipos tecnológicos, a las comunidades se les debe apoyar con alfabetización por medio del ecosistema digital.



Esta labor consiste en enseñarles o facilitarles herramientas a niños y niñas beneficiadas por la iniciativa Escuelas Conectadas sobre el manejo del internet: cómo navegar en la red; cómo identificar sitios seguros y habilidades básicas de informática.



Para ello, Claro Colombia promueve el uso de Aprende.org, de la fundación Carlos Slim, una plataforma en la que hay cientos de cursos de áreas como matemáticas, ciencias, historia, para los estudiantes, que no solo aportan conocimientos para sus clases, sino para sus vidas.



Además, Zenteno explicó que hay contenidos para que los estudiantes se preparen para la prueba Pisa, que se aplica en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), y que evalúa a los alumnos de 15 años en lectura, matemática y ciencias. Los padres de los estudiantes también se benefician con Capacítate para El Empleo -a la que también se puede acceder por la página aprende.org-. Allí encuentran diplomados que aportan a la vida laboral, en gastronomía, emprendimiento, bienestar, belleza, oficios y otros.

