‘Justamente a ellas (las víctimas) les debemos la paz’, explica la comisionada Lucía González. Este Gran Acuerdo de 10 puntos, que cualquier persona puede firmar, es una invitación a que como sociedad emprendamos un camino de reconciliación, a pesar de las diferencias. La Comisión se lo entregará a los precandidatos a la presidencia.

Con el convencimiento de que Colombia no está condenada a la violencia y al dolor, de que la ciudadanía está cansada de la guerra, de que se puede superar lo que divide al país y de que hay muchas más razones para creer en la paz, la Comisión de la Verdad lanzó el Gran Acuerdo por la Convivencia.

Se trata de un compromiso para construir futuros posibles bajo el respeto a la vida de los seres humanos y la naturaleza, a la diferencia y a la dignidad de todos. El Acuerdo es resultado de un consenso colectivo desarrollado con representantes de experiencias de resistencia, reconciliación y convivencia; de proyectos que emanaron en medio de la guerra o que se impulsaron luego del acuerdo de paz. El pacto será entregado a los precandidatos a la presidencia de la República, para que lo entiendan como un mandato que la población está exigiendo para tener un país donde valga la pena vivir, según lo ha expresado la Comisión.



Durante el lanzamiento, el miércoles pasado, estuvieron presentes voceros de esas experiencias esperanzadoras.



Según la Comisión, así como en su trabajo de estos años han identificado los factores de persistencia de la guerra, también hallaron pistas para buscar la reconciliación.



Una de estas las dio Héctor Carabalí, representante de comunidades de Buenos Aires, Cauca: “Le hemos apostado a la convivencia con los grupos armados, porque para poder sobrevivir y resistir hay que hacer pactos de convivencia. No queremos que nadie siga creciendo en medio de la guerra”, dijo.



​Para Óscar Montealegre, excombatiente de las Auc y miembro de Aulas para la Paz, hacer cambios en pro de la convivencia y la reconciliación es una decisión de vida: “Nosotros estábamos cansados de la guerra. Desde que nos acogimos a Justicia y Paz, nos hemos dedicado a enseñar desde las experiencias vividas que el cambio es posible”.



Dentro del Acuerdo se promueve la inclusión, como una de las acciones para poder convivir, aspecto sobre el que aún hay mucho que trabajar, según Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo: “Este es un país homofóbico, clasista, racista y patriarcal. La discriminación es opuesta a la paz, promueve el desprecio. La convivencia es el termómetro que mide la paz”.



En cuanto a esa convivencia en medio de las diferencias, Fernando Sarmiento, de Red Prodepaz, opinó que la homogeneidad no deja avanzar: “Los puntos de cualquier acuerdo se hacen entre diferentes”.

Los 10 puntos del Acuerdo

Se reunieron líderes de diferentes proyectos por la paz, artistas y representantes de distintas organizaciones para invitar a firmar el Acuerdo. Foto: Archivo Particular

1. Cuidar la vida como valor supremo en todas sus formas y manifestaciones y condenar cualquier argumento que justifique el sufrimiento de las personas y demás seres que hacen parte de la naturaleza.



2. Abrir el corazón frente al dolor que ha dejado la guerra en los cuerpos, las mentes y los territorios en Colombia.



3. Transformar los conflictos de manera creativa y constructiva.



4. Recuperar una relación armónica con la naturaleza, reconociendo que la vida de todas y todos depende de que la cuidemos.



5. Propiciar espacios de encuentro y diálogo con quienes tenemos diferencias.



6. Reconocer y aceptar, desde la empatía, que existen y son válidas diferentes formas de pensar, sentir y actuar.



7. Trabajar de forma colaborativa, reconocer a cada quien su liderazgo en el cambio y cumplir acuerdos.



8. Actuar responsablemente con todas las personas, defendiendo sus derechos como si fueran los propios.



9. Cuidar la integridad de cada persona, en el trato y en todas las formas de comunicación.



10. Potenciar la creatividad, la sensibilidad y las espiritualidades, como fuentes de cohesión e identidad.

5 PREGUNTAS A: LUCÍA GONZÁLEZ, COMISIONADA DE LA VERDAD

Lucía González, Comisionada de la verdad. Foto: Archivo Particular

¿Por qué la Comisión de la Verdad promueve este acuerdo?



El mandato que tiene la Comisión

es que además de contar la

guerra contemos el correlato de la

guerra. Cómo en medio del conflicto,

comunidades y personas tuvieron

la fortaleza y la capacidad de

generar otras condiciones y otras

propuestas.



¿Por qué es tan difícil que quienes no vivieron de cerca el conflicto se abran a procesos de reconciliación?



Quienes han vivido de verdad el conflicto armado tienen mucho más clara la urgencia de parar la guerra. Tienen la altura y la autoridad moral para reclamar la paz.



También son fundamentalmente los que perdonan y buscan la reconciliación. En esferas, por fuera de las víctimas, hay una confrontación permanente, un desprecio por el perdón, por la reconciliación y por la Justicia Transicional, que es una justicia que busca restaurar no solo a las víctimas, sino también abrir un espacio a la recuperación humana de los responsables.



¿Qué nos falta como sociedad en ese sentido?



El país debería tener conciencia sobre esto y saber que, justamente a ellos (las víctimas), les debemos la paz. Y que ellos son el ejemplo más fehaciente de que es posible porque han sido capaces de perdonar e ir hacia adelante para que no se repita.



¿Qué les dejan a los colombianos las experiencias?



Que los conflictos se pueden solucionar pacíficamente así haya diferencias. Pero que se necesita apoyo institucional. Un orden mínimo que es el que le compete al Estado. Y que para sanar debe haber verdad, reconciliación y perdón.



¿En el informe final que debe entregar la Comisión se incluirán las enseñanzas de estas experiencias?



Seguramente haremos recomendaciones desde el punto de vista ético; políticas que deberán estar escritas en la educación, enfocadas al respeto a la diferencia y al reconocimiento e igualdad de todos los seres humanos, porque eso no está claro en nuestra educación. Y eso se ve reflejado en la discriminación que hay en el país. Hay gente de primera y de segunda. La gran mayoría de víctimas del conflicto fueron campesinos, pobres, indígenas, sindicalistas..., eso muestra el desprecio hacia ellos y no hemos hecho conciencia de eso, no nos importa porque eso le pasó al ‘otro’, que no

es mi propia humanidad.

Cuando la paz y la reconciliación le ganaron en su terreno a la guerra

En la presentación del Gran Acuerdo por la Convivencia que lideró la Comisión se conocieron algunas de las 1.009 experiencias, que demuestran que el país no está condenado a la violencia.

Si nosotros pudimos, ¿por qué el resto del país no? Esta es la pregunta que se han hecho muchas organizaciones que, durante y después del conflicto armado, lograron desarrollar procesos de reconciliación y convivencia en territorios azotados por la violencia, incluso entre víctimas y responsables.



Así lo ha evidenciado la Comisión de la Verdad, que en su trabajo de responder por qué se produjo el conflicto también ha documentado las experiencias positivas que nacieron en estos últimos 50 años de comunidades y personas que lograron proponer otras condiciones de vida, aun en medio de la guerra. Al dar a conocer estas formas de convivir, la Comisión de la Verdad y sus protagonistas buscan que el país conozca sus procesos para demostrar que sí es posible, a pesar de las diferencias, lograr la paz.



Dentro de esta búsqueda por todo el territorio nacional, la Comisión pudo documentar 1.009 experiencias de convivencia, resistencia y construcción de paz, y seleccionó 126 casos de estudio. El miércoles pasado, 23 experiencias de distintos lugares estuvieron en el lanzamiento del Gran Acuerdo por la Convivencia, en representación de esas miles que son testimonio y ejemplo de que Colombia puede transitar por un camino mejor.

Redprodepaz une los esfuerzos por la paz



Articulación y diálogo. Dos palabras que definen la labor de esta red en la que hoy convergen los 27 Programas de Desarrollo y Paz (PDP) a nivel nacional. De un lado, su labor contempla la articulación de la sociedad civil con los gobiernos, iglesias, empresas, academia y cooperación internacional, entre otros. Y de otro lado, trabaja para fomentar el diálogo y la resolución de conflictos en los territorios, especialmente entre diversos, para la construcción de paz.



El primer PDP se inicia en 1995, en el Magdalena Medio, en un contexto en donde la violencia, las masacres y las desapariciones eran una constante. Poco a poco y durante 29 años se ha convertido en un referente para propiciar escenarios de encuentro, para impulsar y acompañar iniciativas de paz.



Para la Comisión de la Verdad, algunos los aprendizajes que deja Redprodepaz para la convivencia son: reconocer en las redes el potencial de transformación de la realidad; concertar y dialogar para construir la paz; construir puentes para que actores que se consideran antagónicos, se encuentren; reconocer y aprender de lo local, entre otros.

El privilegio al servicio de los cambios estructurales en las comunidades

​

La familia Llano Restrepo es una sobrevivente de la guerra. Sus miembros fueron víctimas de todos los grupos armados por tener una empresa en medio de una zona por la que pasaron el Eln, las Farc y las Auc. Por no acceder a extorsiones, Alberto Llano, hijo de los fundadores de Agrícola Himalaya y quien llevó la marca Té Hindú a consolidarse como la más reconocida de su sector, fue asesinado el 31 de julio de 1993 por el Eln.



La empresa, ubicada en el corregimiento de Bitaco del municipio de La Cumbre, en el Valle del Cauca, a pesar de las amenazas, siguió trabajando por la comunidad que está en su zona de influencia, a través de la Fundación Agrícola Himalaya y que lidera Carlota Llano, reconocida actriz de teatro. Su trabajo está enfocado en incentivar el progreso de la población y la protección del medioambiente, por medio de proyectos de educación, cultura, recreación, deporte y empresas comunitarias.



Esta experiencia demuestra cómo unos empresarios amenazados no solo no accedieron a financiar la guerra pagando extorsiones o contratando seguridad privada; además, no buscaron venganza y pusieron su privilegiada posición al servicio de la convivencia y el desarrollo de una comunidad.

Policía conciliadora y respetuosa



Una de las experiencia más ejemplarizantes y esperanzadoras para el país es la Unidad Policial para Edificación de la Paz (Unipep), instancia creada desde la Policía Nacional y que viene trabajando desde el 2016, aún antes de firmarse el acuerdo de paz. Nació, entre otras motivaciones, como un reconocimiento y homenaje a los más de 67.000 policías víctimas en el conflicto y sus familias.



Hoy, gracias a este trabajo de la Unipep, la Policía Nacional ha logrado recuperar confianza, legitimidad, cohesión social y apropiación local de los niños, niñas, adolescentes y adultos que conviven en los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y sus veredas aledañas. Por ejemplo, enseñan a leer y escribir a hijos de excombatientes, abren escuelas de fútbol con ellos, hablan sobre género y nuevas masculinidades con las esposas de quienes fueron sus enemigos en la guerra, comparten los códigos de Policía y de Infancia y Adolescencia; además, se han convertido en puente entre las comunidades y las instituciones, tanto públicas como privadas.

Consejo de mujeres que perdonaron por la paz



El territorio donde comenzó el conflicto armado hace 52 años es hoy un lugar ejemplo de reconciliación, perdón y convivencia. Gaitania, corregimiento de Planadas, en el Huila, vio nacer a las Farc, pero también fue el epicentro de un acuerdo de paz entre esta guerrilla e indígenas del resguardo nasa en 1997.



Ese pacto fue el impulso para que años después varias mujeres, diversas pero unidas por el dolor, se organizaran como Mujeres de Gaitania por la Paz para exigir sus derechos y defender la paz. Lo que nació de la empatía y solidaridad entre mujeres víctimas a manos de todos los actores armados, legales e ilegales rápidamente se convirtió en una apuesta que reunió a 150 de ellas, cansadas de ver partir a sus hijos sus esposos y no verlos regresar nunca. Se organizaron motivadas por el deseo de dejar atrás el miedo y el temor para reemplazarlos por el ejercicio libre de su derecho a participar activamente en diferentes espacios de debate y políticos, hasta ahora limitados para ellas, y dar relevancia a aspectos relacionados con la equidad de género en la región.

De las armas al trabajo comunitario



Gracias al trabajo comunitario, a la articulación con la población de las verdeas vecinas y a una buena relación con la administración municipal, Agua Bonita II (La Montañita) se convirtió en el primer centro poblado de excombatientes de las Farc.



Ubicada en el piedemonte caqueteño, la región fue un corredor de tránsito e incursiones esporádicas: combates, tomas, secuestros, emboscadas y asesinatos selectivos que impactaban a la población civil. Hoy, la vida allí es muy diferente: los lazos entre excombatientes y civiles se han fortalecido, gracias al modelo de producción cooperativista en el que todos aportan y todos perciben los resultados del esfuerzo colectivo, a través de la Cooperativa Multiactiva para el Buen Vivir y la Paz del Caquetá (Coombuvipac).



Esta forma de organizarse la traen desde que actuaban como grupo armado, pero gracias al acuerdo de paz y a su reincorporación han visto que sus ideas de cómo puede desarrollarse una sociedad bajo principios de cooperativismo, inclusión y respeto por la vida son posibles de materializar sin las armas, bajo unas lógicas no violentas.



El arte y la cultura han sido claves también para unirse a las comunidades, y su expresión más importante se vive en el Festival Agua Bonita se Pinta de Colores, de la que ya se han hecho tres ediciones.