Acueducto y alcantarillado mejoran

El desarrollo de una zona del país se refleja en la calidad de sus servicios públicos, y si se trata de agua y aseo, la exigencia es aun más alta. No es un reto sencillo, sin embargo, el sector se ha fortalecido y respondido a las nuevas dinámicas de los usuarios.

Históricamente, aumentar la cobertura, calidad y continuidad del servicio público de acueducto ha sido uno de los principales retos que ha enfrentado el país, debido, por ejemplo, al crecimiento exponencial de la población que, según el Dane, ha aumentado en un 65 por ciento aproximadamente en los últimos 35 años. Desde 1994, cuando la legislación cambió, se han presentado importantes avances al punto que hoy, de acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, la cobertura en el servicio es del 92,4 por ciento.



“Sin embargo, aún existen zonas rezagadas que, por condiciones geográficas, topográficas y climáticas, no cuentan con una operación normal de este servicio o que, debido a la falta de capacidad técnica de algunas entidades territoriales, no disponen de diseños de infraestructura adecuados para que el servicio se suministre de forma eficiente. Adicionalmente, existen hogares que, aunque se ubican en áreas que cuentan con redes de acueducto, las familias no tienen los recursos suficientes para financiar conexiones domiciliarias que les permitan acceder al agua potable”, señalan voceros de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio).

La cobertura

​

La empresa Triple A, que lleva el servicio de Acueducto a más de 2'800.000 habitantes en Barranquilla y 14 municipios del Atlántico, ha hecho inversiones en infraestructura por cerca de $43.000 millones.



“Estos recursos se reflejan en una cobertura del 100 por ciento en el servicio de agua para nuestros usuarios. La empresa ha aportado 32 diseños de proyectos de infraestructura que incluyen reposición de redes, ampliación de capacidad de potabilización y la construcción de nuevos tanques de almacenamiento que permitirán un mejor servicio de acueducto en comunidades de los municipios de Puerto Colombia, Galapa, Piojó y Sabanalarga”, señala Guillermo Peña, gerente general de Triple A.



Esta empresa también ha brindado apoyo al Plan de Saneamiento de la Ciénaga de Mallorquín, en Barranquilla, y de la cuenca nororiental del Distrito, proyectos que permitirán una mayor eficiencia de la red.



En Cartagena, los resultados también han sido ambiciosos. El acueducto en esta zona del país está compuesto por dos sistemas de aducción y dos plantas potabilizadoras: El Bosque y El Cerro. Las aguas de ambas aducciones se mezclan en la estación de Albornoz, donde se uniformiza el agua cruda a tratar para luego ser impulsada a la PTAP de El Bosque (capacidad de producción: 270.000 m3/día) y distribuida a los distintos sectores de la red.



Lo primero que quieren resaltar es que actuaron de manera rápida frente a la contingencia causada por el covid-19. “Reconectamos en tiempo récord el servicio de agua potable a 13.000 familias en mora con el pago de sus facturas”, asegura Jesús García, gerente general de Aguas de Cartagena.



Este hecho enmarca una de las grandes promesas cumplidas tras el funcionamiento desde el pasado 1 de julio de la nueva PTAP El Cerro, que garantizará un suministro de agua a 'La Heroica', por lo menos, por los próximos 25 años.



“Con este proyecto serán beneficiadas las poblaciones de la Zona Industrial de Mamonal, Pasacaballos, Barú y sus corregimientos, además de los barrios de la zona suroccidental que se abastecen del tanque El Carmelo, cuyos habitantes ya cuentan con un servicio eficiente y de calidad en sus casas”, señala el gerente de Aguas Cartagena.



Esta planta produce más de 2.000 m3 de agua por hora, mejorando así la prestación del servicio, la distribución y la presión. “Con esta infraestructura, la ciudad está pensando en su futuro y asegurando el suministro de agua por los próximos 25 años”, agrega García.

El servicio de aseo



Triple A también se encarga del sistema de aseo en Barranquilla y cinco municipios cercanos. Desde el 1 de julio de este año, asumió directamente la recolección y el transporte de residuos en la capital del Atlántico. “Esto nos permitió hacer una vinculación de 400 colaboradores, con 40 nuevas compactadoras de última tecnología a gas natural, reduciendo de esta manera las emisiones de co2, y con 30 nuevos vehículos adicionales para la operación”, explica el gerente de la organización.



En su informe de gestión, Triple A reportó el incremento de limpieza de vías y áreas públicas, pasando de 1'206.822 kilómetros a 1'494.302 kilómetros de barrido, así como un aumento de un 20,4 por ciento en el barrido de playas. “131 por ciento fue el incremento en la recolección de tonelaje producto de la limpieza de playas. De 1.097 subió a 2.532 toneladas y, además, somos los responsables de la limpieza de 152 parques en la ciudad de Barranquilla”, agrega.

La promesa



El Gobierno prometió incentivar el reinicio de las operaciones del programa 'Conexiones Intradomiciliarias', el cual busca implementar un nuevo convenio interadministrativo en todo el país, en especial, en la costa Caribe.



“Esto hace parte de una estrategia que hemos denominado 'ReactiVAMOS Regiones', con la que buscamos enviar un mensaje de optimismo a los departamentos: con la articulación de todos los actores, es posible generar empleo y recuperar la economía con una inversión pública eficiente y transparente de recursos”, explican funcionarios de Enterritorio.



El convenio tiene una inversión de más de $20.600 millones y un alcance de ejecución de 2.584 conexiones en los municipios María La Baja, Bolívar; Astrea, Cesar; Sabanas de San Ángel, Magdalena y Tadó y Atrato en el Chocó.



Más inversión



En el caso de la costa Caribe, el pasado mes de junio se adjudicaron los contratos de obra e interventoría para la ejecución de tres obras de intradomiciliarias que permitirán la construcción de 1.332 conexiones en 15 barrios de varios municipios. Se estima que estos proyectos beneficiarán en los próximos meses a unos 5.990 habitantes de esta zona del país.



Así mismo, las iniciativas representan una inversión de más de $7.000 millones y aseguran el acceso real a los servicios de acueducto y alcantarillado a los beneficiados.