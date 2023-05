Durante lo que va del 2023, el horizonte de la vivienda en Colombia se ha visto afectado por múltiples aspectos, como la guerra en Ucrania y la devaluación, que presionaron al alza los costos, así como por la inflación, el aumento de las tasas de interés, las novedades en la asignación de subsidios, entre muchos otros.

De acuerdo con el estudio “Mercado de vivienda nueva primer trimestre 2023”, publicado por la Cámara Colombiana de la Construcción, en marzo se comercializaron 9.129 unidades en el país, lo que equivale a una disminución del 61.4 por ciento con respecto al mes de febrero, siendo la vivienda VIS la más afectada.



Unido a ello, el gremio lanzó una alerta al dar a conocer el indicador de tiempo de rotación que tienen los inmuebles terminados, como la vivienda social, que durante el mes de febrero alcanzó una rotación de 10 meses, un incremento del 100 por ciento frente a los cinco meses del año pasado.



En medio de este contexto, Carlos Andrés Rodríguez, gerente de Subsidio y Vivienda de Compensar, entidad reconocida como una de las mayores promotoras de vivienda de interés social, asegura que el sector está sujeto a sus ciclos y que su dinámica reciente está afectada por los choques externos más allá de lo que se vivió con la pandemia.



“Ahora, el mensaje no es de pesimismo. Estamos viviendo un periodo de escasa liquidez en el corto plazo, no es un problema de inventarios. Por lo que, en un horizonte más largo, la visión en más positiva”, indicó.



Continuando con el directivo, “la vivienda es un medio, no un fin”, es decir, la inversión en capital, particularmente de vivienda, potencializa el desarrollo de otro capital futuro para las familias y les sirve de garantía para apalancar otros proyectos.



“Las personas pueden, además de capitalizar su inversión y sus ahorros a través de este activo, encontrar la posibilidad de disfrutar de alternativas que redundan en el bienestar del núcleo familiar, como lo es el acceso de los niños a la educación, la seguridad alimentaria a través de servicios institucionales y dotacionales que tienen diferentes organizaciones en torno a los proyectos de vivienda. Incluso el acceso a recreación y espacios destinados para el disfrute del adulto mayor”, puntualizó.



El análisis del contexto ha sido el andamiaje que robustece la estrategia de la Unidad de Vivienda en Compensar, pues en palabras de Carlos Andrés Rodríguez, el entendimiento de la economía de las familias es clave para la gestión de la oferta, ya que para ellos la inversión en vivienda es un proyecto a largo plazo.



“Una familia que logra construir un capital a partir de su vivienda es diferente a la familia que construyó un capital a partir de inversiones en el sector primario o en

inversiones de riesgo” y añade “es ese comportamiento respecto al ahorro el que se traduce en todos los aspectos de su vida. Esta inversión está generando protección y seguridad en el tiempo para su familia”.

Modelo de acompañamiento integral

Ir más allá del desarrollo de vivienda y hacer énfasis en la calidad, la habilidad y la generación de comunidad alrededor de sus proyectos, es, de acuerdo con Rodríguez uno de los principales objetivos que se ha trazado la entidad.



“No se trata de construir una vivienda y ya. Por eso hemos innovamos permanentemente en cuanto a las dotaciones de los proyectos. Queremos ir más allá de entregar un salón comunal y hemos entregado, por ejemplo, teatrinos, espacios deportivos, espacios para desarrollar huertas urbanas, entre otros”, explicó el gerente de Subsidio y Vivienda de Compensar.



A esta apuesta por la calidad y la habilidad de la vivienda de interés social, se suma su Modelo de Desarrollo Social Comunitario, iniciativa pionera que adelanta en los sectores donde están ubicados sus proyectos de vivienda, con el fin de acompañar a las familias propietarias, residentes y comunidad aledaña en el fortalecimiento de sus capacidades.



“Trabajamos en la articulación de las instituciones que de una u otra forma tienen cercanía con nuestros proyectos, en función de una serie de programas que se conecten con los intereses de los grupos conformados por la comunidad y, en paralelo, acompañamos la formación de líderes comunitarios, con el fin de dotarlos de herramientas para que gestionen recursos, desarrollen proyectos y resuelvan problemáticas de sus entornos”, precisó.

Edificando los sueños de las familias

En el panorama actual y teniendo en cuenta el reto que implica para las familias el cierre financiero que les permite acceder a su vivienda propia, Compensar adelanta una serie de estrategias para ayudarlos. Entre ellas, el programa AhorraCasa a través del cual las personas pueden ir ahorrando para la cuota inicial.



“También tenemos un programa de educación financiera para ayudar a las personas a organizarse, a mejorar su calificación crediticia y poder acceder a vivienda. Aquí atendemos a cerca de 2.500 personas. Y por supuesto, tenemos nuestra línea de crédito hipotecario. Con ella tenemos colocados más de $150.000 millones para ayudarle a casi 15 mil personas”, agregó Rodríguez.



Asimismo, los subsidios de vivienda otorgados por la Caja se convierten en otro apalancador, por lo que en el 2023 la entidad espera asignar alrededor de 27 mil. Paralelamente, se destaca el programa ComprArrienda, el cual brinda la posibilidad de adquirir casa mientras se paga mensualmente el canon de arrendamiento de la misma, hasta completar la cuota inicial.



Por otro lado, con foco en el sector rural, se destacan los subsidios de saneamiento básico y vivienda saludable para intervenciones en baños y cocinas, mediante los cuales se benefician cerca de mil familias al año. Además, el subsidio de construcción en sitio propio, a través del cual se asignan hasta $82 millones por hogar.



“Creemos firmemente que el bienestar de la comunidad debe ser el hilo conductor de la dinámica del sector vivienda, por eso, seguiremos trabajando en pro de la gente que está detrás de nuestros proyectos, trascendiendo la entrega del inmueble, y entendiendo que la vivienda no es el fin, sino el medio para impactar en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas”, concluyó Carlos Andrés Rodríguez, gerente de Subsidio y Vivienda de Compensar.

