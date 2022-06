Emprender no es una decisión que se tome a la ligera, debe existir un proceso de planeación y también el interés por aprender cómo funciona realmente el mundo del emprendimiento. Es por esta razón que es necesario tener una metodología clara y disposición para adquirir todo el conocimiento técnico desde el aspecto financiero, tecnológico y humano.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, Billy Crissien, gerente general de la Universidad Ean, manifiesta que impulsar el emprendimiento es sumamente importante, más en un país como Colombia.



“Los emprendimientos son la base económica de cualquier país, ya que resulta en la generación de ingresos y mueve la economía local. Sin embargo, más allá del aporte al sector económico y brindar más oportunidades en temas de empleo y crecimiento profesional, los emprendimientos también son una apuesta a la innovación y el desarrollo, teniendo en cuenta que muchas veces se resuelven problemas locales con impacto regional e inclusive global”.



Ahora bien, Andrés Guerrero, director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Los Andes, menciona que el emprendimiento generalmente se ha considerado como el acto de crear empresa, la realidad es que el emprendimiento va más allá.



“Emprender es una actividad intrínseca al ser humano, si no emprendiéramos estaríamos igual que hace miles de años. Entonces la importancia de impulsar el emprendimiento está en que nos permite desarrollarnos como personas en diferentes aspectos de nuestra vida, es parte de la formación del ser”.



Desde la EAE Business School señalan que la innovación es cada vez más fluida en las empresas y que cientos de profesionales se están formando en metodologías que les permiten ampliar el espectro de sus funciones como nunca antes en la historia.



“En Colombia se crearon cerca de 350.000 empresas en 2021, una cifra récord, aún más con la pandemia de por medio. Esta cifra es, en parte, responsable de que el país haya tenido un crecimiento del PIB tan grande, entre muchos otros factores. En España el caso también es similar, se crearon cerca de 100.000 empresas en el mismo periodo”, dicen voceros de la EAE.



Pero destacan que lo importante, en todo caso, no es solo quedarnos con el número sino con la calidad. Las empresas (emprendimientos) creados están en la obligación de ‘reemplazar lo viejo por lo nuevo’, deben funcionar como procesos disruptivos, que tecnifiquen las industrias de los países y que modernicen la economía.



Cabe resaltar que Alejandro Arango Correa, líder nacional de innovación y emprendimiento de la UNAD, comenta que las Instituciones de Educación Superior -IES- cuentan con líderes o coordinadores de unidades de emprendimiento, donde acompañan a los jóvenes emprendedores a pasar de la idea de negocio a su modelo de negocio y el desarrollo de un producto o servicio mínimo viable.



“Algunas IES cuentan con un equipo complementario en las unidades de emprendimiento, donde se fomentan las habilidades blandas para el emprendimiento y fortalecen estrategias gerenciales, de mercadeo y financieras. Además, entre las IES, existen redes colaborativas de emprendimiento para articular estrategias y, no solo entres IES, sino con entidades públicas y privadas para generar estrategias de convocatoria para acompañar con recursos y asesorías a los emprendedores e iniciar con su proceso de formalización empresarial”, asevera Arango.

Aspectos claves

Desde La EAE plantean algunos factores de éxito como una fórmula de reducción de riesgos y tienen cinco puntos que consideran son de mucha importancia para cumplir esos objetivos:



- Identificar los problemas que existen en un entorno, saber quién, cómo y cuánto los sufren y nunca conformarse con el Status-Quo de lo actual.

- No escatimar en investigar.

- Aprender a navegar por la incertidumbre es un factor clave.

- Aprender a medir el éxito en factores mucho más allá del económico. Acompañarse de un equipo que lo admire y al que se admire.