Abriendo oportunidades laborales para personas con discapacidad

Sin duda alguna, los temas relacionados con la inclusión laboral –con todo lo que este concepto abarca– han tomado mucha más fuerza en los últimos años y cada día son más los sectores que buscan vincularse a este propósito.

Igualmente, en esa línea, es indiscutible el papel preponderante que juegan las organizaciones, puesto que son ellas y sus políticas las que pueden contribuir a que –independiente de la industria y tamaño de la compañía– las brechas en ese sentido se vayan reduciendo.



Para tener una idea más clara de esta realidad, y en el caso particular de las personas con discapacidad, un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre la situación económica de este grupo poblacional indica que el 70% se encuentra en estado de pobreza. De ellos, según el último censo, el 93% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.



A su vez, el Sistema de Información Integrado de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección señala que alrededor del 15% no alcanza ningún nivel de escolaridad, el 10% ha completado la básica secundaria y apenas el 2% la básica primaria.



A estas estadísticas se suman otras del censo de 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que revela que en el país existen más de 3’100.000 personas con alguna discapacidad, de las cuales el 55% están en edad para trabajar. No obstante, los datos muestran que tan solo el 26,7% de ellas refirieron haber tenido un trabajo remunerado y solo el 13,5% tienen un vínculo laboral.

Mientras que el Informe Nacional de Empleo Inclusivo (Inei) revela que la población con discapacidad históricamente ha sido resegada del ámbito laboral y que se enfrenta a todo tipo de barreras, como la falta de preparación y de conocimiento del sector empresarial, lo que se traduce en obstáculos para su selección y contratación, aparte de que esto restringe su acceso a oportunidades laborales, vitales para su desarrollo integral.



Acompañamiento permanente a las empresas



Por medio del Programa de Inclusión Laboral de su Agencia de Empleo y Emprendimiento, la Caja de Compensación Familiar Compensar ha acompañado por más de 6 años y de manera gratuita a cerca de 250 empresas en la implementación de procesos de convocatoria, selección, contratación y adaptación al cargo de personas con cualquier tipo de discapacidad, con más de 3.600 inscritos y cerca de 620 ubicados laboralmente, la mayor cifra de inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector de cajas de compensación.



Dentro de este programa, construido en alianza con Reca (Red de Empleo con Apoyo), Compensar brinda asesoría integral permanente a las organizaciones interesadas en contratar personas con discapacidad, en un proceso que incluye, entre otras cosas: diagnóstico inicial para determinar qué tan preparada está la empresa, revisión de las condiciones de las vacantes disponibles y perfilamiento de los cargos de acuerdo con las competencias requeridas.



“El programa también contempla el apoyo a las empresas en la contratación del colaborador, asegurando la comprensión de los derechos y deberes de las partes, además del acompañamiento durante las fases de inducción, capacitación y sensibilización, para garantizar la acogida y adaptación de las personas al mundo laboral”, aseguró Karen Garzón, Coordinadora de Empleo y Capacitación de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar.



Rutas especializadas de atención



Uno de los diferenciadores de este programa es el enfoque especial en el seguimiento al proceso de inclusión de las personas una vez son contratadas por la empresa, lo que se da a través de rutas especializadas de acuerdo con el tipo de discapacidad, mediante las cuales Compensar acompaña durante seis meses a las empresas con el fin de garantizar un proceso de inclusión laboral exitoso.

Además, las personas tienen acceso a una plataforma de servicios de interpretación en línea de lenguaje de señas, poniendo herramientas tecnológicas e innovadoras al servicio de esta población.



“Por medio de esta iniciativa hemos acompañado a empresas como Adidas, Crepes & Waffles y Sierra Nevada, remitiéndoles más de 150 candidatos para ocupar vacantes destinadas a esta población y asegurando la ubicación laboral de 65 personas en el último año. Así mismo, con Sierra Nevada, particularmente, hemos desarrollado un proyecto muy fuerte para seleccionar, contratar y capacitar las personas con discapacidad auditiva, quienes cuentan con una plataforma de interpretación en vivo para atender sus diferentes puntos de venta” concluyó Karen Garzón.



De esta manera, Compensar ratifica su compromiso permanente con la transformación social, sumando esfuerzos con quienes comparten su filosofía y poniendo al servicio de empresas y trabajadores toda su experiencia y capacidad en la generación de alternativas que favorezcan la diversidad, la inclusión y la productividad.

Más información en: www.compensar.com