A retomar la senda exportadora

Si bien los impactos generados por la pandemia de covid-19 aún permean la balanza comercial del departamento en escenarios internacionales, el trabajo articulado y mancomunado entre diferentes actores de los sectores público y privado augura un futuro exportador positivo para el departamento.

Y es que el Valle del Cauca ya venía mostrando avances esperanzadores durante los primeros cuatro meses del 2021, periodo durante el cual -según cifras provistas por el Dane- el valor de las exportaciones totales del departamento aumentó 10,0 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, pasando de US $543 millones a US $ 597 millones.



De acuerdo con Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, en los primeros cuatro meses del 2021 productos como el azúcar, autopartes, productos de aseo personal, café, confecciones y confitería de azúcar lideraron las exportaciones del departamento, siendo Estados Unidos, Ecuador, Perú, Chile, México y Panamá los destinos que más compraron.



“Antes del paro y los bloqueos, vimos cómo la recuperación en ventas en el exterior iba por buen curso con un aumento de 12 por ciento de las exportaciones no mineras entre enero y abril de este año, al llegar a US $591,4 millones. Esto demostró que el Valle del Cauca tiene cómo levantarse y reactivar sus ventas internacionales”, apunta la presidenta de ProColombia.



Por su parte, Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), afirma que este buen desempeño se vio afectado por los bloqueos de mayo.



“De acuerdo con cifras preliminares, en mayo de 2021 el valor de las exportaciones del departamento fue de 56 millones de dólares, 59 por ciento menos que el registro de un año atrás, cuando estábamos en cuarentenas estrictas”, señala Pérez. Según el experto de la CCC, el paro, los bloqueos en las vías y el vandalismo que sufrió la infraestructura portuaria llevó al Valle del Cauca a perder el terreno ganado a abril en el frente exportador, registrando una reducción de 3,8 por ciento en el valor total exportado por las empresas del departamento en los primeros cinco meses del año.



No obstante, como lo demuestra el Índice de Competitividad que elaboran anualmente la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad, la estructura productiva y exportadora del Valle del Cauca es la más diversa y sofisticada del país, lo que representa una gran ventaja en la reactivación de la economía regional.

Con paso firme

Para la presidenta de ProColombia, lograr esa recuperación de buena parte del tejido empresarial y que el Puerto de Buenaventura retome rápidamente el flujo normal de entrada y salida de carga requiere de un acompañamiento decidido y constante, por lo que se avanza en un gran trabajo articulado entre el sector privado y público con programas como ‘Fábricas de Internacionalización’, el fondeo de empresas a través de inversión extranjera directa, y con una permanente escucha de las necesidades de los empresarios.

“Con el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia trabaja en adecuar y promover bienes y servicios de sectores priorizados en mercados con mayor potencial, a través del aprovechamiento de tratados comerciales, la diplomacia sanitaria y la difusión de instrumentos de facilitación como el 'Plan Vallejo Express'”, comenta Santoro.



En esta línea, se desarrollan iniciativas como el apoyo a las pymes de la región con asesorías individuales para empresas futuras exportadoras, el impulso al ‘e-commerce’, el fortalecimiento de la estrategia de compras públicas, con foco particular en Latinoamérica, y el acompañamiento a los planes locales de reactivación para identificar las oportunidades a corto, mediano y largo plazo en materia de internacionalización del tejido empresarial.



Por su parte, la Cámara de Comercio de Cali, en alianza con el Gobierno Nacional, junto a Colombia Productiva y ProColombia, proyecta abrir una convocatoria para acompañar a 40 compañías interesadas en llevar sus productos a mercados exigentes como Corea, Emiratos Árabes y Alemania.



“También culminaremos procesos similares a lo largo del segundo semestre con 30 empresas que han desarrollado y ajustado productos y servicios para llegar a Japón, Holanda y California. Próximamente, abriremos convocatoria para iniciar un proceso similar con compañías interesadas en exportar a Israel”, agrega Carlos Andrés Pérez.



Así mismo, se realizará una feria especializada con las zonas francas, empresas de transporte, servicios logísticos, las terminales portuarias, operadores aduaneros y firmas de abogados y asesores tributarios de la región para que las empresas del Valle y otros departamentos conozcan las ventajas competitivas de la Plataforma Regional para la internacionalización que opera en esta zona.

Perspectivas

Por su potencial, ProColombia ha identificado oportunidades para las cinco cadenas productivas de Valle del Cauca, particularmente para los subsectores de agroalimentos como confitería y azúcar, productos de panadería y molinería, café y sus derivados y frutas y hortalizas procesadas.



Para el sector de metalmecánica y otras industrias, la presidenta de ProColombia explica que “se destacan artículos del hogar, autopartes, aparatos y conductores eléctricos, manufacturas de hierro o acero, maquinaria agrícola e industrial; mientras que para la cadena de químicos y ciencias de la vida, se abren oportunidades para productos cosméticos, de aseo personal, envases y empaques de plástico, nutracéuticos y fitoterapéuticos”.



Para el sistema moda, se espera promover activamente las fajas y ropa de control, ‘jeanswear’, ropa casual, ropa deportiva, uniformes, vestidos de baño y ropa de playa; y para el sector servicios, se trabajará fuertemente en la promoción del sector audiovisual, BPO y 'software'.



“Estimamos que este año se registre un crecimiento en el valor total de las exportaciones del 5 por ciento, que se generen 150.000 nuevos empleos en Cali al cierre del año, y que la economía regional nuevamente registre un mejor desempeño que la nacional, superando un crecimiento de 7,5 por ciento. Podemos y debemos volver a ser 'Un Valle que se Atreve'”, puntualiza el director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali.

Fuertes impactos

De acuerdo con Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, las pérdidas económicas y en generación de empleo debido a las afectaciones de orden público y los bloqueos en las vías fueron significativas. En general, se estima que las pérdidas ascienden a $3 billones de pesos, lo que corresponde a cerca del 3 por ciento del PIB anual del departamento.



“En el Valle del Cauca y Cauca, las cámaras de comercio realizamos una gran encuesta en la que participaron 4.273 empresas de la región. Entre los principales resultados, identificamos que, al cierre de mayo de 2021, 27 por ciento no estaban operando y que 63,3 por ciento lo hacían utilizando en promedio apenas el 39 por ciento de su capacidad productiva. Solo 9,8 por ciento de las empresas encuestadas estaban operando a plena capacidad”, indica Pérez.



En el frente exportador, lo más grave fue el incumplimiento de contratos por parte de las empresas exportadoras y de las importadoras con sus clientes y las compañías navieras, lo que se tradujo en pérdidas irrecuperables que se sumaron a las pérdidas de productos perecederos como frutas y otros productos agrícolas.



Los sobrecostos de almacenamiento y bodegaje, y la pérdida de eficiencia en los terminales portuarios llevarían las pérdidas económicas para el departamento a cerca de $3,5 billones de pesos.



“En el comparativo de abril a mayo, la tasa de desempleo en Cali llegó al 24,3 por ciento, siendo la única entre las cinco principales ciudades del país que registró un aumento en este indicador”, puntualiza Pérez.