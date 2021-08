8 Películas recomendadas en El Tiempo Play para este fin de semana

Cortesía Eyelet

2. I was, I am, I will be: Una conmovedora historia de amor entre un gigoló Kurdo que sueña con un futuro en Europa y una piloto alemana que lucha contra el cáncer, desafía los imprevistos de la vida cuando deciden contraer un matrimonio falso. Aunque las cosas no resultan ser tan simples, un futuro prometedor parece estar a su alcance.



Para ver la película onine en EL TIEMPO PLAY, ingrese aquí.