Gian Carlos Torres



"Fueron cinco intentos para acceder a la universidad. Estuve por creer que, aunque lo intentara y lo anhelara, mi vida estaría encaminada a trabajar y no a estar dentro de un aula de clase aprendiendo para ser profesional y así inventar programas o proyectos que beneficien a los jóvenes de mi comunidad en Guapi, Cauca.

Cuando terminé mis estudios como bachiller aquí en Bogotá, hice de todo para poder seguir estudiando y, al mismo tiempo, me sucedió de todo para no lograrlo. Incluso, me robaron el dinero que había ganado trabajando vendiendo ropa para pagar un tecnólogo. Un día vi un comercial en televisión sobre ‘Jóvenes a la U’. No creí tanto, pero me inscribí en todas las opciones que brindan.



Al poco tiempo, me llamaron y me pidieron activar mi cámara para hacer una videollamada. Vaya sorpresa cuando al ingresar a la videollamada estaba ella, la señora alcaldesa Claudia López, dándome la noticia de que por fin iba a ingresar a la Universidad Minuto de Dios a estudiar Licenciatura en Informática. Hoy estoy cursando segundo semestre".

'Soy afortunada de poder estudiar siendo mamá'

Jesyca Melo tiene 25 años y está cursando cuarto semestre de Tecnología en Mercadeo y Diseño Publicitario en la Ecci. Foto: Cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

Jesyca Isabel Melo Urruchurto



Yo quiero ser profesional, no solo en la vida y la maternidad, algo que me ha enseñado mi hijo, Liam, de cinco años, sino también en Mercadeo y Diseño, una carrera a la que nunca hubiera podido acceder sin un apoyo como el que me dieron con ‘Jóvenes a la U’.



Cuando me gradué del colegio no tuve la oportunidad de ingresar a una institución de educación superior, pues no contaba con los recursos económicos necesarios para costear una matrícula. Sin embargo, en 2021 escuché sobre ‘Jóvenes a la U’ y decidí postularme, un poco escéptica de lo que pasaría. Hoy, con 25 años, soy una de las primeras jóvenes que fueron beneficiadas y elegidas en este programa, con el que actualmente he logrado cumplir mi sueño de estudiar en una universidad.



Estoy cursando cuarto semestre de Tecnología en Mercadeo y Diseño Publicitario en la Ecci. Estudiar en una universidad mejoró significativamente mi vida. A través de ‘Jóvenes a la U’ he adquirido habilidades y conocimientos que me abrieron las puertas a mejores oportunidades laborales, mejorando mi calidad de vida no solo para mí, sino también para mi hijo y mi pareja.

'Bogotá me premió con el mejor regalo para cualquier joven: llegar a la U'



Valentina Pineda es la menor de tres hermanos. Está cursando cuarto semestre de Derecho. Foto: Cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

Valentina Pineda



Mi sueño siempre fue estudiar Derecho, porque creo que a través de esta carrera puedo beneficiar a mi comunidad. Soy la menor de la familia y, al igual que muchos jóvenes, nunca me imaginé que lograría cruzar las puertas de alguna universidad, pues estaba fuera de todos mis alcances.



Sin embargo, recordar la historia de cómo logré acceder a un estudio de educación superior es, además de lindo, gratificante. Justo en la semana de mi cumpleaños número 25, en julio de 2021, recibí una llamada de la Universidad San Buenaventura en la que me confirmaron que había sido seleccionada como beneficiaria de una postulación realizada a través de ‘Jóvenes a la U’.



Ese, sin duda, ha sido el mejor regalo de cumpleaños. Acabo de finalizar el cuarto semestre de Derecho, carrera con la que he aprendido bastante para cumplir mi propósito de trabajar en pro de la ciudadanía. Incluso, una vez finalice aspiro a especializarme en derecho internacional o constitucional. Estoy llena de gratitud, no solo con el programa de ‘Jóvenes a la U’, sino con toda Bogotá.

'Solo quienes han sido beneficiados saben la dicha que se siente'



Laury Espinel es mamá soltera y estudia cuarto semestre de Ciencia Política en la Universidad San Buenaventura. Foto: Cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

Laury Espinel



Soy mamá soltera de una niña de 4 años y amante de la política pública, por eso sueño con crear nuevas políticas para beneficiar a la sociedad, un sueño que me motiva absolutamente a obtener mi título profesional.



Tengo cuatro hermanos: una estudió en el Sena, otros dos son tecnólogos de la Universidad Distrital y su otra hermana no estudió. Participé en la primera convocatoria de ‘Jóvenes a la U’, del cual me enteré gracias a que mi papá escuchó sobre el programa en un noticiero y, además, el papá de mi hija también me dijo que había escuchado sobre ese programa de la Alcaldía.



Cuando me enteré de que era beneficiaria para estudiar Políticas Públicas, al primero al que quise llamar para contarle y compartirle la dicha tan inmensa que sentía fue al papá de mi hija y a una de mis hermanas. Solo quienes también han sido beneficiados saben la emoción y la gratitud tan grande que uno siente en ese momento.



Yo había estudiado años antes de enterarme del programa, pero, por cosas de la vida, perdí esa oportunidad en la universidad, de ahí que hoy siga valorando y atesorando este segundo chance que me da la vida de volver a la educación superior.

‘Me dieron esperanzas de luchar por mi futuro’



Dayana Michelle Pulido Moguea tiene 20 años y está cursando II semestre Ingeniería en Sistema en la Fundación Universitaria Los Libertadores´. Foto: Cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

Dayana Michelle Pulido



Tuvimos que salir de San Onofre, Sucre, con mi familia, a causa de la violencia. Llegamos a la capital sin muchas facilidades y, por ende, con recursos limitados, pero siempre con buen corazón y berraquera.



Antes de finalizar el colegio realicé varias capacitaciones en temas de programación y TIC, con las cuales descubrí mi gusto por la tecnología, un campo que cada vez es más importante y en el que siempre habrá oportunidades laborales.



Sin embargo, en ese momento era impensable creer que lograría algo más allá que un par de capacitaciones, pues mi mamá no tenía cómo solventar los gastos de una universidad. Así que no pensaba en un futuro, porque, de hecho, no creí que tuviera futuro en este mundo por ser una persona de escasos recursos.



Pero las oportunidades existen. Participé en la tercera convocatoria de ‘Jóvenes a la U’, y hoy estoy cursando mi segundo semestre de Ingeniería de Sistemas, en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Este programa, sinceramente, cambió por completo mi vida. Me siento muy afortunada y agradecida porque ‘Jóvenes a la U’ ha sido un rayo de luz en mi vida, pues me dio esperanzas para luchar por mi futuro y tener un título profesional.

'En mi futuro me veo haciendo robots y preparando café'



Sergio Andrés Chávez Vargas es un joven de 17 años que se postuló a la cuarta convocatoria de Jóvenes a la U. Foto: Cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

Sergio Andrés Chávez Vargas



Muchas veces creí que no llegaría lejos, pensé en rendirme frente a todo, sin conocer lo que el mundo a mi alrededor podía ofrecerme. Pero cuando descubrí a ‘Jóvenes a la U’ entendí que no estamos solos y que con estos apoyos, muchos jóvenes como yo hoy podemos hacer cosas que antes parecían imposibles.



Estudié en un colegio pequeño de la localidad de San Cristóbal, llamado San Isidro Sur Oriental. Allí pasé 12 años, desde preescolar hasta el año pasado, cuando me gradué de bachiller.



Tengo 17 años y estoy cursando segundo semestre en el programa Técnico Profesional en Electrónica Industrial-Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, gracias a ‘Jóvenes a la U’. Cuando pienso en el futuro solo sé que es muy incierto todo lo que deseo. Quiero vivir solo, no depender de nadie, quiero tener una vida tranquila, haciendo robots pequeños y haciendo café. Quiero hacer grandes cosas, pero no quiero ser reconocido. Camino a pasos lentos por mí, pero siempre avanzando en grande.

'Seré el primer profesional en mi familia'



José Pablo Muñoz Cruz tiene 22 años, vive solo en la localidad de Kennedy. Foto: Cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

José Pablo Muñoz Cruz



Tuve la oportunidad de realizar un tecnólogo en Gestión Empresarial en el Sena, pero mi sueño siempre ha sido ser profesional, un logro que además de llenar de orgullo a mis amigos, familiares y conocidos, me convertirá en el primer profesional de mi familia.



Tengo 22 años, vivo solo en la localidad de Kennedy y trabajo administrando un restaurante cerca de mi casa, una profesión alejada de mi verdadera pasión: la naturaleza y la ecología. Siempre he sido muy rebuscador, por eso, para seguir creciendo, me presenté al programa ‘Jóvenes a la U’.



Aun cuando nunca esperé salir beneficiado, la vida me tenía guardada una oportunidad de estudiar y hacer realidad mi sueño. Hoy estoy en tercer semestre de Ingeniería Ambiental, en la Universidad Distrital, y solo puedo decir que esta estrategia de la ciudad me impulsó para estar más cerca de mi sueño de ser profesional y de trabajar por un futuro ambientalmente sostenible.

MÁS CONTENIDO, un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales, con el auspicio de la Alcaldía Mayor.