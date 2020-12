2020 cierra con un Soto Norte custodiado por su propia gente

Líderes nacidos en la provincia de Soto Norte, Santander (conformada por unos 24.146 habitantes de los municipios de Charta, Vetas, Tona, California, Suratá y Matanza), al ver cómo Santurbán, el páramo que los cobija, inspiraba marchas y debates liderados por personas externas a su provincia desde Bucaramanga y Bogotá, y en los cuales no eran tenidos en cuenta, decidieron unirse para actuar y ser escuchados: “Nosotros tenemos voz, representatividad y gente con muchas capacidades, por lo que queremos que se nos escuche pues somos los hijos de Soto Norte y su legítima voz”, enfatizó Edwin Esteban, líder de Suratá.

Precisamente, la delimitación de Santurbán y la incertidumbre por el desarrollo futuro de esta región, que tiene una vocación minera de 400 años, y también agrícola (Tona es el segundo productor de cebolla junca del país), fueron el motor que impulsó a la comunidad para unirse y crear el Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte, conformado por más de 45 organizaciones de la región. Este Consejo fue el primer paso de una serie de acciones en los últimos meses del 2020 y que han tenido eco nacional (ver recuadros).



Entre los argumentos de estos líderes de Soto Norte se cuentan: el bloqueo a potenciales oportunidades de desarrollo social y empleabilidad para la región que podría traer el proyecto minero, de alta tecnología, de Minesa, cuyo trámite de licencia fue detenido por la Anla; el posible retorno del conflicto armado que se financia con la extracción ilícita de oro; la escasa presencia del Estado y las trabas para que fluya la inversión privada; y el proceso de delimitación del páramo de Santurbán (el área protegida hoy se encuentra entre los 3.100 y 2.800 m. s. n. m.). “Nuestra consigna es ‘no a la delimitación más abajo, sí a la conservación’”, dijo Segundo Pinzón, líder social de Charta.



Haciendo énfasis en esos temas, la comunidad ha enviado cartas al Gobierno, conversado con ministros y hecho marchas pacíficas. Conozca el paso a paso.

Bloqueo a proyecto minero de Minesa

-2 de octubre

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció el archivo del trámite de licencia ambiental que había radicado el proyecto minero Soto Norte, a cargo de Minesa, la empresa que busca desarrollar minería de extracción de oro, con alta tecnología, entre California y Suratá.



Una noticia sorpresiva y determinante para que algunos decidieran salir a expresarse: “El hecho de no dar esa licencia nos puso en una situación difícil, se pierde seguridad, salarios dignos, inversión focalizada, es como si fuera una retaliación en la que nos colocan contra la espada y la pared, pero, por otra parte, el Estado no hace ningún proyecto productivo aquí”, asegura Segundo Pinzón, líder social y presidente de Asojuntas de Charta.



De otro lado, Fabio Maldonado, director de Gran Pacto Social (GPS) de California, explicó: “Entendemos las enormes implicaciones que tiene la decisión de la Anla para nosotros y no hemos sido escuchados, no tenemos voz. El país da como victoria el hecho de proteger a Santurbán, pero se les olvidan las personas que vivimos en Santurbán”.

Cartas al Presidente y los ministros

-31 de octubre

En un evento en Girón, Santander, líderes de esta región les entregaron a delegados del presidente Iván Duque una carta firmada por el Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte en la que invitan al mandatario y a sus ministros a visitar la provincia y conocer de cerca la realidad de la región.



Con anterioridad, habían enviado otra comunicación firmada por más de 1.800 personas de Soto Norte en la que pedían ser escuchados en temas como la delimitación del páramo de Santurbán y la minería formal. “Soto Norte apoya la minería bien hecha. Con la minería legal, con responsabilidad social, tendremos un mejor país. La minería es como la política: igual de satanizada e igual de desacreditada, pero no todos los políticos son corruptos ni todos los mineros son ilegales ni irresponsables con el medioambiente”, decía la carta.

Arranca delimitación de Santurbán

-24 de noviembre

Se reanudó la fase de concertación para la nueva delimitación de Santurbán. Lo que ha pedido la comunidad es que no se baje más el límite. Incluso, con la delimitación actual, el municipio de Vetas está dentro del páramo en un 75 % y no puede ejercer ni agricultura ni minería formal.



“Lo que buscamos como provincia es que se excluyan las zonas que ya están intervenidas con actividades de tradición de la región, esto no quiere decir que no haya conservación, nosotros somos los que hemos cuidado el medioambiente durante años, es la gente con su sabiduría, sacarlos del páramo significaría el desplazamiento de la población”, agrega Edwin Esteban, líder de Suratá.



Además, de bajarse más el límite del páramo, municipios como Tona, que viven de la agricultura, perderían la posibilidad de seguir cultivando cebolla y papa.

Tomas pacíficas en la región

Marcha de la comunidad en el corregimiento de Berlín para protestar por los precios de la cebolla junca, la importación de papa y por la preocupación que tienen con la nueva delimitación del páramo. Foto: Edgar Osma

-31 de octubre - 9 de diciembre

Durante este periodo, la comunidad se unió para defender su territorio en tres momentos claves: el primero ocurrió en escenarios públicos y simbólicos de Bucaramanga como el Parque del Agua, frente al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), en la entrada principal del Cenfer (Centro de Eventos y Exposiciones) y frente a la Alcaldía de Bucaramanga, entre otros.



El 11 de noviembre, hubo marcha, en el sector donde el consorcio encargado de la pavimentación de la vía Bucaramanga - Matanza suspendió las obras, para exigir el reinicio de los trabajos.



El 9 de diciembre, la marcha fue en el corregimiento de Berlín por los bajos precios de la cebolla, la importación de papa y por lo que esperan en la delimitación del páramo de Santurbán.

Visita de dos ministros a Soto Norte

Ministro de Ambiente, Carlos Correa, cuando visitó Vetas para escuchar a la comunidad que pide una participación efectiva en el proceso; a su lado, el alcalde de Vetas, Hernán Bautista. Foto: Edgar Osma

-30 octubre-12 de noviembre

La visita de los dos ministros a la región en menos de un mes es para Soto Norte un hecho histórico. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, visitó el municipio de Vetas, acompañado de Juan Miguel Durán, de la Agencia Nacional de Minería, entre otros, para escuchar cómo avanzan los procesos de formalización.



Además, Carlos Correa, ministro de Ambiente (foto) aceptó la invitación de la comunidad para conversar sobre la delimitación del páramo. “Hoy somos uno de los municipios más seguros del país, pero si la delimitación de Santurbán no se adelanta de forma correcta corremos el riesgo de volver a esa época de violencia”, advirtió Hernán Bautista Moreno, alcalde de Vetas y quien ha liderado estos encuentros.

Lo que viene para el desarrollo

Protesta en el corregimiento de Berlín, en la que señalan que hay hipocresía ambiental. Foto: Edgar Osma

2021

“Nos soñamos a la provincia transformada social y económicamente, necesitamos mejor infraestructura, queremos un Soto Norte desarrollado”, explicó Edwin Blanco, presidente de Asojuntas de Suratá.



Para acercarse a tal meta, la comunidad ha insistido en que se apoye la minería formal. “Si no hay extracción minera, que también es un atractivo turístico del sector, no hay forma de que se mueva la economía; tendrían que pasar muchos años para que el turismo se convierta en un brazo económico”, dice Eliana Guerrero, empresaria dedicada al turismo.



Lo cierto es que el futuro de la región está en vilo: ¿Habrá apoyo estatal?, ¿habrá oportunidades de trabajo?, ¿en qué zonas del ecosistema se podrá cultivar, hacer minería formal e infraestructura para turismo?

*Un proyecto de contenidos editoriales especiales. Espacio auspiciado que fue cedido por Minesa al Consejo Territorial por la Defensa de Soto Norte.