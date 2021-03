1911, año clave para empezar a consolidar el empoderamiento femenino

Dos hechos significativos ocurridos en 1911 hicieron que el mes de marzo sea de especial relevancia para las mujeres. El primero sucedió el 19 de marzo de aquel año, cuando más de un millón de personas en Austria, Alemania, Suiza y Dinamarca se movilizaron en favor del sufragio y en defensa del derecho al trabajo y a la no discriminación laboral de las mujeres, celebrando así el primer Día Internacional de la Mujer.

El segundo, fue el incendio en la fábrica de confección de camisas Triangle Shirtwaist en Nueva York (Estados Unidos) el 25 de marzo de 1911, en el que perdieron la vida más de 140 personas, entre ellas más de 120 jóvenes mujeres trabajadoras, en su mayoría inmigrantes europeas, suceso que marcó un punto de inflexión en la legislación laboral del país.



Así mismo, la celebración internacional del Día de la Mujer tiene otros precedentes históricos.

Los antecedentes

Paula Orozco Espinel, historiadora y activista por los derechos humanos de las mujeres, cuenta que hubo una marcha -también en una fábrica de confección en Nueva York, el 8 de marzo de 1908- “en la que miles de mujeres se declararon en huelga, demandando la reducción de la jornada laboral, salarios iguales a los que recibían los hombres por realizar las mismas actividades y el derecho al voto; hecho ante el cual el dueño ordenó cerrar la fábrica en la que luego se originó un incendio que provocó la muerte de 129 mujeres”.



Dos años después, en 1910, en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora realizada en Copenhague (Dinamarca), más de 100 mujeres procedentes de 17 países aprobaron unánimemente celebrar el Día Internacional de la Mujer, sin definir una fecha concreta, como un reconocimiento al movimiento en favor de los derechos de las mujeres y al sufragio femenino universal.



Cabe resaltar que desde comienzos del siglo XIX -agrega la historiadora- “en el mundo empiezan a aflorar diversos movimientos obreros de mujeres que luchaban no solo por mejores condiciones laborales, sino en busca de generar un cambio social”.



Todos estos acontecimientos definieron lo que sería en 1911 la gran manifestación para conmemorar el primer Día Internacional de la Mujer, llevada a cabo en Europa, la cual sirvió como punto de partida para otros sucesos importantes.



“Uno de ellos sucedió en febrero de 1917, cuando grupos de mujeres se unieron para organizar manifestaciones en contra de la guerra, del hambre, del desempleo y las malas condiciones asociadas a la Primera Guerra Mundial, lo que provoca la primera etapa de la Revolución Rusa y la caída del zar, hecho que desemboca en un nuevo gobierno que le concede el voto a las mujeres”, según explica Orozco Espinel.



Y es que las mujeres colombianas no fueron ajenas a lo que sucedía en el Viejo Continente. De acuerdo la activista e historiadora, “en febrero de 1920, en Bello (Antioquia), hubo una huelga de mujeres obreras que se organizaron para pedir mejores condiciones laborales. Además, pidieron el despido de tres supervisores hombres que tenían comportamientos de violencia sexual hacia ellas. Las demandas laborales fueron aceptadas, pero no lograron el despido de los supervisores, por lo que no aceptaron el trato. Lo que demuestra que esta era una demanda clave de la huelga para su bienestar laboral”.

Un día para no olvidar

El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York marca un hito en la defensa de los derechos laborales de las mujeres en el mundo, pues antes de ese día las reivindicaciones por las que clamaban no habían experimentado grandes mejoras.

Ese fatídico sábado 25 de marzo, cientos de mujeres trabajaban hacinadas y encerradas en los pisos 8, 9 y 10 del edificio donde funcionaba la fábrica, pues era una práctica común de la época cerrar con llave las puertas para evitar que los empleados pudieran llevarse algo.



Pasadas las 4:40 de la tarde, se inició la conflagración que, según documentos de la época, tuvo su origen en una colilla mal apagada que fue arrojada en un bote de basura donde se guardaban los restos de las telas; rápidamente, el incendio arrasó con la edificación, provocando que algunas mujeres se lanzaran al vacío tratando de salvar sus vidas, mientras que otras murieron asfixiadas por la inhalación del humo y muchas más perdieron la vida calcinadas.



Este lamentable hecho, unido a las precarias condiciones laborales a las que eran sometidas (cumpliendo jornadas laborales de más de 10 horas diarias entre semana, y siete horas los sábados, con sueldos bajísimos), acarreó importantes cambios en cuanto a las normas de seguridad y salud en el trabajo, logrando una transformación de las leyes laborales, así como fue el detonante de la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles.