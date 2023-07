En la institución educativa José Celestino Mutis, ubicada en San José del Guaviare, cerca de 1.600 estudiantes ahora cuentan con Internet gratuito en su sala de tecnología.

Para Carlos Linares, rector de esta institución educativa, “la iniciativa de Escuelas Conectadas es excelente porque da la posibilidad a los niños y profesores de acceder a Internet de alta velocidad y mejorar la calidad de la educación”.



Allí no solo se han beneficiado los 1.300 estudiantes que asisten en jornada continua, también lo han hecho cerca de 300 adultos que van en las noches a validar su bachillerato, y algunos de los soldados de la región que no han terminado su bachillerato y estudian los sábados.



A nivel nacional, ya son 150 Escuelas Conectadas en 25 departamentos del país y más de 233.000 estudiantes beneficiados con esta iniciativa de Claro por Colombia, estrategia de sostenibilidad de la compañía, que conecta a las instituciones educativas a Internet sin costo de Claro para mejorar sus habilidades educativas.



Desde diciembre de 2020, la iniciativa ha logrado conectar a una institución educativa diferente cada semana, permitiendo que actualmente el 35 por ciento de beneficiarios tenga mayor acceso a la información, el 20 por ciento haya mejorado los procesos de aprendizaje y el 35 por ciento pueda tener la oportunidad de acceder a educación superior.



“Seguimos avanzando en nuestro propósito de hacer posible un país mejor por medio de la conectividad, el acceso y la apropiación digital, fundamentales para seguir aportando al cierre de brechas digitales y sociales, y apoyar los procesos de transformación digital como eje de inclusión para nuestros estudiantes y docentes de todo el país”, explicó María Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia, y añadió: “Hoy, los estudiantes de estas 150 instituciones educativas pueden fortalecer sus conocimientos y habilidades con contenidos educativos por medio de la tecnología, gracias a que cuentan con Internet sin costo en sus salas de tecnología”.

En las salas de tecnología de las instituciones se les habilita el internet sin costo para que los estudiantes y docentes se puedan conectar. Foto: Archivo Particular

Y es que muchas de estas instituciones educativas, aunque tenían salas de tecnología, no tenían acceso a Internet, por lo que no podían hacer uso de las herramientas digitales.



Por ejemplo, Jesús Alonso Ramírez Orozco, telemático (encargado de las tecnologías y las comunicaciones) de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, aseguró que desde hace 10 meses hacen parte de Escuelas Conectadas.



“Hay dos salas de tecnología, pero había una que casi no se usaba porque el Internet no alcanzaba. Ahora, con el Internet de Claro, nos ha servido mucho porque esa sala de tecnología ya la pueden utilizar, sobre todo los niños de primaria”, explicó Jesús Ramírez.



El telemático añadió que ahora más de 50 niños se pueden conectar de manera simultánea a las clases. En total, en esta institución, ubicada en el barrio viveros de Manizales, estudian 317 niños.



“Las clases son más dinámicas, los niños y niñas de primaria tienen más autonomía y se están apropiando de la ofimática (aplicaciones y herramientas informáticas) para llegar mejor preparados al bachillerato”, aseveró Jesús Ramírez.



En esa misma línea está el rector Carlos Linares, quien puntualizó que con el Internet que les da la Secretaría de Educación de San José del Guavaire “no alcanzaba la potencia para toda la institución ni para tantos estudiantes”.



Ahora hasta 100 niños se pueden conectar de manera simultánea en dos salas de tecnología, lo que les permite, por ejemplo, que puedan hacer las pruebas del Estado de manera efectiva.



“Antes era muy dispendioso porque técnicamente no se podían conectar al tiempo, no alcanzaba la potencia. Los maestros tenían que descargar las evaluaciones e imprimirlas para que los estudiantes pudieran hacer las pruebas”, aclaró el rector Carlos Linares.

Otro de los beneficios es que los docentes pueden utilizar distintos programas educativos aprovechando el Internet.



“Todo ha sido gratis. La instalación, el servicio cada mes, no hay un solo costo, es de gran ayuda”, destacó el rector.



Cristian Ramírez, estudiante de la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla, ubicada en la ciudad de Neiva del departamento del Huila, usa el Internet para fortalecer sus habilidades o para hacer las tareas. “Yo me baso mucho en los videos y en la enseñanza visual más que en los propios textos”, por lo que el uso del Internet le ha facilitado su aprendizaje.



De igual modo, Caro Liz Alvarado, estudiante de esa misma institución y quien adelanta cursos técnicos en diseño, asegura que el Internet les ha servido mucho “porque han conocido plataformas que podemos experimentar en diseño”.



Según informó Claro por Colombia, la iniciativa de Escuelas Conectadas ha logrado beneficiar a 117.000 estudiantes de género femenino, más de 16.000 personas de población migrante, 4.000 de población en situación de discapacidad y más de 22.000 que han sido víctimas del conflicto o de desplazamiento.

Va mucho más allá de la conectividad, hay formación y entrega de tabletas y computadores

Estudiantes pueden hacer uso de las plataformas virtuales y gratuitas de la fundación Carlos Slim. Foto: Archivo Particular

Más allá de conectar 150 instituciones educativas a Internet gratuito, esta iniciativa busca fortalecer los procesos de apropiación digital en estudiantes, docentes y padres de familia.



Por ello, a través de la Red de Voluntarios de Claro se realizan procesos de alfabetización y apropiación digital en estas instituciones educativas.



A ellos les enseñan cómo usar un computador, cómo hacer un buen uso del internet, prevenir riesgos y peligros en la web y demás conocimientos que les permitan usar adecuadamente las herramientas digitales.



Los voluntarios además ponen a disposición de los estudiantes, docentes y padres de familia las plataformas virtuales y gratuitas de la Fundación Carlos Slim, que ofrecen miles de contenidos educativos que van desde la educación inicial hasta la formación para el empleo y emprendimiento.



Estas plataformas son PruébaT (https://pruebat.org/), que permite fortalecer conocimientos en áreas como ciencia, matemáticas y lenguaje. Capacítate para el Empleo (https://capacitateparaelempleo.org/); y Aprende (https://aprende.org/).



Así mismo, y de la mano con BBVA, dotan con equipos de cómputo, tabletas y bibliotecas digitales a algunos de estos planteles con el objetivo de disminuir las brechas digitales en el sector educativo público. Esto, debido a que en algunas instituciones educativas en zonas apartadas del país ni siquiera cuentan con equipos de cómputo en sus instalaciones o los que tienen no son suficientes para la cantidad de estudiantes.



A la fecha, se han entregado 1.900 equipos de cómputo y tabletas para promover la lectura y escritura de estudiantes en el país.



De otro lado, con la Fundación Inspiring Girls, han logrado fortalecer los proyectos de vida de cientos de niñas y adolescentes en todo el país. A través de relatos y experiencias las concientizan sobre sus oportunidades y el poder que tienen como mujeres.

