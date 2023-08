La joven de 16 años Mary Anyelina Cuellar, según su familia, salió en la mañana del pasado sábado 19 de agosto a un trabajo social del colegio Nueva Roma, en la localidad de San Cristóbal, pero nunca regresó.



Carlos Cuellar, su padre, le contó a EL TIEMPO que la joven estudiante de décimo grado, al parecer, fue interceptada por tres hombres en un vehículo, a la altura del parque Entrenubes (Carrera 3ª este # 50 - 00 sur).

"Cuando venía de regreso para la casa, ella dice que tres sujetos en una camioneta blanca la abordaron y se la llevaron, que cuando a ella la subieron al carro le dieron como algo y que se desmayó", relató el hombre.

El papá de Anyelina añadió que la joven se despertó en una montaña, desubicada y con signos de violencia.



"Cuando ella se despertó, se despertó en una montaña, golpeada y desnuda. Está desubicada por allá en una montaña. Dice que no ve nada", afirmó Carlos.



El hombre dijo, además, que se ha estado comunicando con ella, pero hay poca señal y por el momento no han podido ubicar el lugar exacto en donde se encuentra.



"Hemos estado hablando porque ella tiene el celular, pero la señal donde está es muy pésima. Medio hablamos un poquito y se corta la comunicación", aseguró.

Agregó que hace pocos minutos habló con la joven, y ella le dijo que estaba "por allá en un caño", que iba a intentar atravesarlo y luego se comunicaba nuevamente con su padre.



"Apenas pase el caño dijo que me llamaba para que fuera y la recogiera", contó.



En una conversación que Anyelina tuvo con su padre y que previamente fue compartida en redes sociales, ella le dice que tiene mucha sed y que no tiene señal.



"Papi me voy a morir, tengo mucha sed", se lee en el chat.



Mary Anyelina aún no aparece!

Señores @FiscaliaCol y @GaulaPolicia activen el Mecanismo de Búsqueda Urgente es una menor de edad que dice haber sido secuestrada y estar desnuda y golpeada en una montaña

Desde su celular escribío pero no envío ubicación #BuscarHastaEncontrarla https://t.co/ep3t4Q5Ign pic.twitter.com/XLysEvOUWj — Edith Parada Caldas (@Edithparadac) August 20, 2023

Las autoridades, por su parte, afirmaron que en San Cristóbal se determinó un Puesto de Mando Unificado permanente para la búsqueda de la menor.



"Acabamos de reforzar unidades para el caso de Anyelina. Agradezco a @PoliciaBogota

que tiene en este momento unidades de Gaula con los familiares de la menor para obtener más detalles", afirmó el subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto.

REDACCIÓN BOGOTÁ