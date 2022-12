Zeina Abirached cree que París sería perfecta si tuviera mar. Nació en Beirut y cuando se mudó a la capital francesa su piel ya se había acostumbrado al clima mediterráneo y al agua salada; aun así encontró en la ciudad de las luces un lugar que le permite hacer libros como mejor sabe: con diálogos precisos, sonidos por todas partes y dibujos en blanco y negro. Cree que el color puede distraer del mensaje que quiere dar y siente que no lo necesita. Cuando Zeina dibuja suena Mozart, Bob Dylan, Leonard Cohen y música egipcia de los años 50. Pero cuando escribe hay silencio: necesita solo escucharse a sí misma.



En el momento de escoger las historias prefiere las que conoce, las que ha vivido. Piensa en el lenguaje –en todos los lenguajes– como un hogar, como un lugar donde sentirse en casa. No suele dibujar nada si no está ligado a un texto. Para ella escribir e ilustrar van de la mano. Habla libanés, francés, inglés, pero dice que de todas las formas de lenguaje la que más le gusta es el dibujo porque llega a todos, porque cualquiera puede identificarse, así las letras de sus alfabetos sean distintas. En LECTURAS le hicimos unas preguntas y le pedimos que las respondiera en el lenguaje que ella prefiere.

1. ¿Qué es lo primero que hace cuando se despierta en la mañana?

¿Qué es lo primero que hace cuando se despierta en la mañana? Foto:

2. ¿Qué significa Beirut para usted?

¿Qué significa Beirut para usted? Foto: Zeina Abirached.

3. ¿Qué significa París para usted?

¿Qué significa París para usted? Foto: Zeina Abirached.

4. ¿Cómo se ve su lugar de trabajo?

¿Cómo se ve su lugar de trabajo? Foto: Zeina Abirached.

5. ¿Cuál es su lugar feliz?

¿Cuál es su lugar feliz? Foto: Zeina Abirached.

6. ¿Qué es lo que más la inspira?

¿Qué es lo que más la inspira? Foto: Zeina Abirached.

7. ¿Cuál es el tema que más explora en su trabajo?

¿Cuál es el tema que más explora en su trabajo? Foto: Zeina Abirached.

8. ¿Cómo se imagina Colombia?

¿Cómo se imagina Colombia? Foto: Zeina Abirached.

ANDREA YEPES CUARTAS