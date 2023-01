“Un fantasma recorre a Europa: el fantasma del comunismo” era la frase con la que se iniciaba el Manifiesto del Partido Comunista de 1848. No pasaría ni un siglo y el fantasma extendería sus sábanas temibles por el resto del mundo e incluso se instalaría en Colombia de múltiples e inusitadas maneras. En casi cuatrocientas páginas, la investigadora Maryluz Vallejo se ha dedicado a demostrar todas las variaciones con las que el establecimiento se ha encargado en nuestro país de ponerles talanqueras a los extranjeros indeseados y, muy en particular, a todos aquellos sospechosos de portar la hoz y el martillo.

Su libro Xenofobia al rojo vivo en Colombia se publicó cuando terminaba el período del presidente Iván Duque y comenzaba el cuatrienio de Gustavo Petro. Uno de los hechos más significativos en las decisiones del gobierno saliente giró en torno a su relación con Venezuela. El fantasma de la xenofobia comenzó a rondar por campos y ciudades cuando millones de ciudadanos de “el vecino país” se vieron obligados a encontrar mejor fortuna en el interior de nuestras fronteras. Los venezolanos fueron acogidos, pero, al mismo tiempo, se los fue estigmatizando.

Xenofobia al rojo vivo en Colombia. Maryluz Vallejo. Editorial Crítica. 392 páginas. $ 69.000 Foto: Archivo particular

En el imaginario popular se generalizó la idea de que la delincuencia se había instalado en Colombia por los que llegaban de las fronteras orientales, como si en el país nunca hubiese habido violencia sino a partir de que los nuevos venezolanos llegaron a nuestro territorio.Maryluz Vallejo se encargó con creces de demostrar que la incomodidad ante la presencia extranjera en Colombia no es un fenómeno reciente. Su ensayo nos comprueba que la desconfianza hacia los que llegan de afuera no solo venía de tiempo atrás, sino que ha habido políticas para hacerles la vida imposible. En su libro se recoge, a lo largo de diez capítulos y una rigurosa investigación, de qué manera el fantasma no solo del comunismo sino de todos aquellos que resultasen sospechosos para la estabilidad nacional fueron perseguidos, encarcelados o expulsados de maneras, por decir lo menos, vergonzosas.

El estudio es, a todas luces, fascinante. Se lee como una colección de relatos que colindan con la ficción, pero a cada instante nos recuerda que estamos en un ejemplo más de la historia universal de la infamia. Con frecuencia, los escritores se encuentran ante el desafío de “ficcionalizar” la realidad para hacerla más digerible al lector, o conservar su crudeza y así evidenciar sus desastres. En el caso de Maryluz Vallejo, el equilibrio es sorprendente: el rigor investigativo no cierra las puertas del placer, ni el delirio opaca la denuncia. Los casos de Ramón Vinyes, Juan Jaroso, Marta Traba, Peter Áldor, Seki Sano y cientos más son ejemplos que la investigadora desempolva y nos recuerda que no hemos vivido en el país de la tolerancia. Xenofobia, al rojo vivo en Colombia es un volumen no solo para guardar en la sección de historia en las bibliotecas, sino también en la de la literatura.

Maryluz Vallejo conversará sobre su libro en el Hay Festival el 26 de enero, a las 4 p. m. Centro de Convenciones.

SANDRO ROMERO REY