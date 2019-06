Diálogo poético de William Ospina con sus lectores

“Si me preguntan qué es mi poesía debo decirles no sé; pero si le preguntan a mi poesía, ella les dirá quién soy yo”, escribió alguna vez Pablo Neruda. Esa pregunta y esa respuesta me han acompañado desde la primera vez que leí, en 1992, poemas de William Ospina en su libro El país del viento (multiplicándose después en Hilo de arena, La luna del dragón, ¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua? y su poesía completa) hasta Sanzetti, su nuevo libro de poesía.

En su obra (primero la poética, después la ensayística y por último la narrativa) ha sido una constante el plantearse una pregunta (o un grupo de preguntas) e intentar responderlas a partir de la experiencia vuelta escritura. De este modo podemos leer su obra, como una necesidad de comprender y estar en el mundo desde esta condición de ciudadano de su tiempo que intenta ver desde la persona que es en diferentes momentos de su existencia. Como diría John Berger, este “ver” incorpora otros “modos de mirar”, que se han anudado al suyo a través del ejercicio constante del oficio de la lectura. Como si fuera posible fijar un mundo desde un calidoscopio: así intenta mirar el poeta William Ospina. El mismo que hoy nos sorprende a todos sus lectores con un libro de poesía que, a partir del hallazgo de una forma poética tradicional (tres estrofas, cuatro versos alejandrinos), encuentra el espacio adecuado, el lugar ameno, para decir todo aquello que “solo se puede decir con el lenguaje de los versos”, ese “Ser la piel de esos cuerpos, la verdad de esos versos”.



Este recurso formal otorga al libro un carácter de continuidad que es lo que hace que los lectores no podamos parar de leerlo cuando nos encontramos con él. Las perplejidades y deslumbramientos del autor nos atañen, nos buscan, porque son cantadas/narradas como un gran mapa hacia ninguna parte. Un viaje hacia cualquier lugar, acompañados por una música verbal que se instala en nosotros y hace nuestras las obsesiones y preocupaciones de este poeta porque, también, “Para vencer la muerte basta vencer el miedo, / La mariposa blanca de los cuartos oscuros, / Los cielos donde roja la luz se arremolina, / El enjambre violeta del árbol de los besos”.



Alrededor de estas atmósferas y variaciones, arropadas por una forma que favorece el recuerdo, entendemos cómo la emoción es el eslabón inicial de la poesía. A partir de ella, recordada o no en reposo, el tiempo se desliza y “aquí cada color tiene su historia”.

Este nuevo libro de William Ospina nos viene a confirmar que estamos no solo ante uno de los grandes escritores de la lengua, sino, por sobre todas la cosas, ante un poeta al que “nada de lo humano le es ajeno”, y que a partir del misterio que entraña la creación literaria conversa con sus fantasmas logrando que también sean nuestros.



Sanzetti nos acerca a un hombre que se encuentra con el tiempo y los fantasmas que lo habitan para contarnos una historia que, como alguna vez hizo Edgar Lee Masters, nos pertenece a todos por igual: “Más milagro es la herida del amor contrariado, / El cielo ebrio de espíritu que se muerde a sí mismo, / Y el tesoro que arrastra como sus maldiciones / Cada hoja, cada espada, cada amor, cada estrella”. L