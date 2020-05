Viraje educativo

Es muy difícil anticipar qué sucederá en los próximos meses en el sector educativo. La respuesta varía según el tiempo al que nos queramos referir: una cosa será dentro de un par de meses, otra dentro de seis o siete, y otra lo que habrá que hacer durante el próximo año.

La ministra de Educación ha señalado que se están examinando las posibilidades de regresar a la actividad presencial en los colegios. Esto es lo de corto plazo y muy diferente para colegios y universidades. La activación de diversos sectores desplaza a los adultos al trabajo dejando sin protección a muchísimos niños que no tendrán quién los cuide en su casa. Pero no es sencillo regresar a las aulas escolares con medidas de aislamiento en el transporte y en los espacios de colegios que suelen estar congestionados. Además están las limitaciones de muchas instituciones en materia de agua, servicios sanitarios, etc. Igualmente complejo es el panorama en la educación superior: a lo anterior se debe añadir la congestión del transporte público –que es el medio en el que se movilizan los jóvenes de lado a lado de las ciudades–, cuando todavía el riesgo de contagio es muy alto.

Si no se consigue normalizar la asistencia escolar este año, los esfuerzos para llegar a los niños y jóvenes deberán redoblarse. Ya no será una situación pasajera de emergencia, sino un viraje real en los procesos educativos que no admite seguir improvisando, como por fuerza se ha hecho hasta ahora. Muchos estudiantes de diversos niveles empiezan a manifestar su fatiga y descontento con lo que están recibiendo y las familias no parecen dispuestas a seguir pagando altos costos educativos en estas condiciones.



Para más adelante se vislumbra que no solo contarán los métodos pedagógicos y el uso de las tecnologías, sino la necesidad de una profunda reingeniería de los modelos financieros con los que se venía trabajando. Las universidades tendrán que pensar si podrán salir de esta emergencia con la ilusión de ser como antes, al menos en los próximos cinco años.



FRANCISCO CAJIAO

Filósofo. Especialista en Educación