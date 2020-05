Una nueva forma de crear

Quién se iba a imaginar las salas de cine vendiendo perros calientes y crispetas por internet. La posibilidad de asistir a espectáculos públicos ha quedado clausurada. ¿Hasta cuándo? No sabemos. ¿Quedarán estos espacios relegados a ser monumentos de la era pasada? Esperamos que no. Estamos aturdidos, en ‘shock’. El sector de las industrias culturales ha evidenciado el sistema de precariedad al que ha sido expuesto. Desde nuestras casas todos consumimos las creaciones de millones de artistas, pero los obreros de la cultura no tienen seguridad de cómo van a vivir mañana.

La creación de un nuevo lenguaje impone un reto. El contacto del artista con su público ha mudado el entorno virtual: los escritores tendrán que aprender a crear historias de menos de un minuto, los escultores mudarán sus piezas a la realidad aumentada y el cine hará uso ahora más que nunca de la inteligencia artificial.

Desde nuestras casas todos consumimos las creaciones de millones de artistas, pero los obreros de la cultura no tienen seguridad de cómo van a vivir mañana

La virtualidad con todas sus bondades e imperfecciones nos ha puesto a experimentar con nuevas formas y valores. Desde ya sabemos que quien no logre adaptarse a la era que trajo consigo esta pandemia corre el peligro de desaparecer, mientras espera con añoranza el retorno de la “normalidad”. Al menos por un tiempo la humanidad no va a seguir soportando lo frívolo. Estábamos acostumbrados a pagar por la salud y la vida, ahora es una exigencia contundente. El planeta Tierra nos ha hablado: la naturaleza y la libertad han adquirido otro estatus. Este cambio de valores quedará plasmado en obras que empiezan a subsistir en medio de un modelo económico fracturado. Los dueños del entretenimiento tendrán un relevo mundial y esos nuevos propietarios ofrecerán otros intercambios para lograr el asentimiento de los artistas y de los consumidores.



TALÍA OSORIO

Antropóloga y cineasta