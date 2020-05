Turismo desconfiado

¿Qué sucederá con el transporte masivo ya no tan masivo? Según la encuesta de Magma Global realizada en Estados Unidos, más del 60 por ciento de los encuestados no volverá a viajar en crucero. Y la parte más complicada la tendrán aeropuertos y terminales que deberán asegurar una completa higiene a sus pasajeros y empleados. ¿Qué sucederá con la manipulación del equipaje y las largas filas que se hacen para retirarlo?

Por otro lado, las grandes cadenas hoteleras ya se encuentran trabajando en el sistema que permitirá que sus huéspedes contraten su habitación de forma previa y obtengan un código que les posibilite dirigirse de forma directa a su cuarto. El desayuno 'buffet' está confirmado que es cosa del pasado. Quienes tienen el mayor desafío por delante son los 'todo incluido', que al igual que los cruceros tendrán que redefinir toda su propuesta de negocio. En relación con la gastronomía es importante destacar que será más nacional que nunca porque las barreras de exportación e importación serán cada vez más altas y los cocineros a domicilio, una moda en alza.

Aumentarán los niveles de pobreza en la sociedad y por ende crecerá la inseguridad, lo que provocará que las ofertas se centren en propuestas no masivas, accesibles, cercanas y seguras

El turista estará más desconfiado que nunca y descreerá de toda información idealizada en la que le ofrezcan conocer el “paraíso”, y por esta misma razón pasarán algunos años para que tengan entre sus destinos predilectos a Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia o México, Brasil y Perú. Además, como a la mayoría de los países les llevará un buen tiempo recomponerse económicamente, aumentarán los niveles de pobreza en la sociedad y por ende crecerá la inseguridad, lo que provocará que las ofertas se centren en propuestas no masivas, accesibles, cercanas y seguras.



El turismo no solo cambiará en cuanto a sus prácticas, también en su significado. Porque hoy más que nunca estamos comprendiendo que no se puede vivir solo del turismo, que éste no es industria, que es mucho más que una actividad económica, y que la clave está en el trabajo en equipo.



MIGUEL LEDHESMA

Secretario General Organización Mundial de Periodismo Turístico