¿Para qué sacrificar una página más en blanco?

si todavía se escribiera en piel de becerros recién nacidos

¿me atrevería a sacrificar becerros recién nacidos?

supongo que síAdília Lopes

Pitchipöi Foto: Tragaluz

Pitchipoï fue un lugar. Según el sobreviviente Jean-Claude Moscovici fue un nombre inventado para nombrar realmente a Auschwitz-Birkenau. Pitchipoï fue luego un poema. La escritora venezolana Jacqueline Goldberg, que además de narrar se ha dedicado a estudiar la Shoá o el Holocausto, escribió un poema documental que consta de un viaje hacia un lugar desconocido que recibe un nombre sonoro pero ficticio. Para que el poema tomara forma de libro lo llevó a Tragaluz Editores en Medellín y ellos decidieron primero trazar ese viaje con paisajes, mapas, el inserto de un laberinto, el centro de la Tierra y unas murallas. Decidieron –además–, hacer un libro de tres esquinas –triangular– para que se entendiera que al abrirlo iba a punzar. Escogieron una tipografía amplia que esconde un final mustio y un papel grueso para que pudiera resistir otros destinos. Todos los libros de Tragaluz Editores son así; se les nota la minucia con los que los hacen, no hay una puntada puesta ahí por casualidad ni una letra escogida de afán. Es una colección grande la que han acumulado durante casi dos décadas y que los ha llevado a consolidarse como una de las editoriales independientes más importantes del país, pero antes de todos esos libros, antes de Pitchipoï, hubo un comienzo.

Su primer libro estuvo lleno de miedo. Tenía un principio más o menos claro y la posibilidad latente de hacerlo realidad con una llamada telefónica. También había dudas. La pretensión que tenían era hacer un libro misceláneo donde tuviera sentido la palabra, la imagen y la forma; el principio más o menos claro era ocuparse de géneros marginales como la poesía y la dramaturgia; y la posibilidad era llamar al poeta antioqueño Jaime Jaramillo Escobar –uno de los fundadores del movimiento literario Nadaísta, que debutó bajo el legendario seudónimo X-504– y pedirle algunos de sus poemas para que fueran la materia prima de una primera publicación. Pilar Gutiérrez y Juan Carlos Restrepo, fundadores de lo que más tarde se convertiría en Tragaluz Editores se debatían entre las dudas y la valentía y fue Pilar quien lo llamó para tener una respuesta más que positiva, “eso para mí es una fiesta”, dijo. Pidió, también, que fuera rojo, para que los lectores pudieran sentirlo también como una celebración. Así nació Poemas ilustrados de Jaime Jaramillo Escobar, con ilustraciones de Jose Antonio Suárez, uno de los artistas más importantes del país, con una encuadernación contundente de Carlos Quijano, un artesano que ha investigado el libro como objeto por años. Ese fue el germen.



Para Oxford Languages la palabra ‘entrañable’ habla de lo que es profundo y afectuoso, de lo que inspira un gran afecto. Desde hace 18 años, cuando se lanzó ese primer libro, los proyectos que crea esta editorial antioqueña se anclan en este concepto de entraña e intimidad. Dejaron atrás la concepción de objeto industrial hecho en masa que no tenía nada de propositivo ni compasivo con el lector y tomaron la decisión, hasta hoy inquebrantable, de proponer un objeto estimulante que se resiste a la dinámica de “uso y desecho” para crear lazos de conservación. Libros para siempre. Daniela Gómez, periodista y editora en Tragaluz, afirma que lo que hacen son “libros tan bellos que inducen al cuidado, que te dan ganas de guardar, heredar y regalar” y esos gestos, dice, se encargan también de cuestiones ecológicas, morales y éticas con el libro y la información que está allí.

Libro del desasosiego, 2022. Edición de Jerónimo Pizarro. Ilustraciones de José Antonio Suárez Londoño Foto: Tragaluz

Los catálogos de las editoriales suelen responder a un proyecto intelectual, político y estético; son proyectos a largo plazo para dar cuenta de un tema, un género o una geografía. Tragaluz no difiere de este tipo de declaración de principios pero no tienen, en palabras de Daniela, “una visión tan programática de la literatura”. Cuando un libro llega la pregunta no es nunca dónde va, sino si es una historia que quieren contar en forma de libro y si es un proyecto que puede ponerlos a pensar en dimensiones gráficas y editoriales. Dentro de ese espectro aparecen libros de poesía, novelas, historias para niños, para jóvenes y hasta para quienes están buscando lecturas más espirituales desde la literatura. Sí hay colecciones, como la de ensayo o la perseguida Lusitania de autores portugueses encabezada por Fernando Pessoa et al; pero estos grupos temáticos no son, bajo ninguna circunstancia, una camisa de fuerza.



Esa libertad les ha permitido publicar autores como la portuguesa Dulce María Cardoso, la venezolana Jacqueline Goldberg, al artista colombiano Félix Ángel, al poeta Helí Ramírez Gómez, a la escritora de libros infantiles Juliana Muñoz, al dramaturgo Miguel Torres, al escritor bogotano Ricardo Silva Romero en facetas más poéticas y menos novelescas como se acostumbra a leer. Las letras de estos escritores han estado acompañados de los ilustradores más relevantes del país como Elizabeth Builes, Samuel Castaño, Alefes Silva y otros de la escena extranjera como los españoles Isidro Ferrer y Pep Carrió, el portugués Afonso Cruz y la argentina Yael Frankel. Los juntes de estos escritores e ilustradores han resultado en libros ganadores de premios como el BOP a mejor editorial de Centro y Suramérica en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, Italia y el Andigraf que premia lo más relevante de la comunicación gráfica; sus libros han sido, además, incluídos en la lista alemana White Ravens que recomienda lo mejor de la literatura infantil y juvenil.



Cuidar las colecciones que responden, como dice Pilar Gutiérrez, “al azar y a los impulsos”, puede ser una tarea dispendiosa pero factible, que tiene que ver con la convicción y las posibilidades. Lo que sorprende, entonces, es que esa misma ecuación preciosista que tienen con los libros propios, opera en los libros que hacen a terceros, que es una gran parte del trabajo del cual se encargan. Empresas de todos los tamaños, ONGs, instituciones estatales y hasta escritores con deseos de ver su propia obra impresa van a Tragaluz buscando un libro que saben que difícilmente encontrarán en otro lugar; esto les asegura mantener su carácter. Podría decirse que cuando se ve un libro hermoso, ya no se busca otra cosa. Según Pilar, esto sucede porque “todo ha sido gracias al fondo. Los servicios llegan a través de los libros nuestros, que ya han abierto camino. La gente llega con el lenguaje que ya ha puesto Tragaluz y nos habla con esas palabras”.

Estos libros de servicio también los ha llevado a hacerse preguntas mucho más precisas sobre lo que es y lo que puede ser un libro. Cuando llega un contenido se abre una pregunta enorme: ¿Esa historia o esos datos a qué libro da pie?. “Si todas las historias son distintas, no todas pueden tener el mismo formato”, dice Daniela. La forma y la función, como en los mejores objetos de diseño, se corresponden y emergen sin ociosidades materiales y sin detalles ostentosos sin sentido. Esta manera de pensar el libro se ha trasladado a proyectos de envergaduras distintas. En el 2018 abrió la Casa Tragaluz que la definen como “Una experiencia de lectura que sobrepasa las páginas impresas para colarse en otros aspectos de la vida”. Es un edificio de cuatro pisos donde hay oficinas, espacios de taller, una librería y un café donde se reúnen editores, ilustradores, escritores y lectores para conversar sobre el arte en la ciudad y los procesos creativos y editoriales.



Ese espacio también ha potenciado otras actividades que rodean al libro y a la edición regional. La Propia, que ya lleva cuatro versiones, es una feria que reúne proyectos relacionados con el libro en Antioquia y los pone a conversar sobre otros temas como la belleza y el camino y sobre sí mismos. La programación de este espacio, que suele suceder hacia la mitad del año, incluye encuentros infantiles, conversaciones y talleres que rodean los oficios del libro. Esto acontece siempre con esfuerzo pero sigue pasando porque en Tragaluz Editores creen en el poder asociativo y en el sentido superior de lo que se hace en equipo.



A partir de esa idea y del matrimonio que ha existido siempre entre la imagen y el texto en cada uno de los productos de la editorial, nació durante la pandemia el Diplomado de Ilustración: arte, oficio y profesión. “Vimos que había una comunidad de ilustradores grande que tenía unas necesidades y nosotros nos volvíamos un espacio de oportunidad para esta comunidad y creímos siempre que ese espacio debía llevarse con mucho profesionalismo. Entonces se va dando de manera orgánica la forma de transmitir todo el aprendizaje que hemos ganado con los años”, dice Pilar Gutiérrez. La editorial le apuesta así a lo pedagógico y al cuidado de quienes nutren los libros.

Albina, 2022. Juliana Muñoz Toro. Ilustraciones de Bea Lozano Foto: Tragaluz

Antes de la aparición de Tragaluz y de otras editoriales independientes hace solo un par de décadas, el lector estaba sometido a lo que el mercado le ofreciera, que en general eran libros sin mucho vuelo, con cierta sensación sistemática y procedimental y dando por sentado el contenedor sobre el que se asientan las palabras y las imágenes. Con la llegada de las iniciativas independientes los lectores, muchos de ellos, se volvieron exigentes y buscan que los contenidos lleguen siempre de otras maneras. En Tragaluz esas maneras son precisas, centradas siempre en la narrativa e indiscutiblemente bellas. Allí el libro, en todas sus dimensiones, sigue siendo una fiesta.