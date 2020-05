Tomar en serio la salud pública

Esta pandemia no solo ha dejado regueros de víctimas y economías quebradas o al borde del abismo. También duras lecciones. Una de estas, y que hoy tiene a gobiernos, autoridades, médicos y ciudadanos en estado de incertidumbre, es la incapacidad de los sistemas de salud para responder al desafío que impone la circulación de un virus como el covid-19.

La pandemia desnudó, en unas cuantas semanas, los problemas que se generan cuando sistemas de salud como el colombiano se centran, casi exclusivamente, en la atención individual y en el manejo y conteo de enfermedades. De manera ligera, pasando por encima de la evidencia médica y científica disponible, ignoran la relación de las personas con los entornos social y económico, y las acciones de promoción y prevención que incluyen la detección, el monitoreo y el manejo de factores de riesgo desde edades tempranas entre los ciudadanos.



En escenarios como ese es explicable que este mal se ensañe con la gente más vulnerable, en términos de salud. Según las estadísticas, los afectados por males crónicos no transmisibles, desencadenados por factores de riesgo que nunca han sido atendidos, son el blanco principal del coronavirus.

Ya no hay lugar para lamentarse por las vidas que hubieran podido salvarse si hoy contáramos con sistemas de salud fundados en principios distintos FACEBOOK

TWITTER

En medio de la zozobra generada por la expansión de la enfermedad y el comportamiento incierto de este agente infeccioso cabe preguntarse: ¿no es el momento para que los Estados tomen las riendas y construyan sistemas sobre la premisa de que la salud y el bienestar no son lo mismo que la ausencia de enfermedad, sino el resultado de una relación con el entorno? ¿Cuándo va a asumirse que estos factores están influenciados por determinantes sociales y económicos que, de no atenderse, generan desequilibrios y tornan vulnerables a comunidades enteras?

Ya no hay lugar para lamentarse por las vidas que hubieran podido salvarse si hoy contáramos con sistemas de salud fundados en principios distintos, estructurados sobre la premisa de que la salud de los individuos depende de la salud de los conglomerados, y a la inversa.



Solo quedan lecciones y la posibilidad de transformarlas en acciones que tomen en serio la salud pública y las estrategias de atención primaria que nos permitan estar mejor preparados para enfrentar la próxima pandemia. Porque vendrá, sin ninguna duda.





CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO