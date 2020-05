Durante unas semanas de esta primavera gasté demasiada energía revisando las noticias del coronavirus. No me hizo nada bien.

Creo que el mayor error que hemos estado cometiendo durante décadas es no escuchar a la naturaleza. La naturaleza –los vientos, las nubes, los océanos, las aves, la hierba, los árboles, el polvo– tiene su propio lenguaje, experiencias y conciencia. Nos dice de dónde venimos y qué debemos hacer en el camino que tenemos por delante.



Los últimos meses, para muchos, han tenido que ver con caminar y anhelar. Caminar es una combinación de movimiento, humildad, equilibrio, curiosidad, olor, sonido, luz, silencio interior y, si caminas lo suficientemente lejos, anhelo. Un sentimiento que busca algo, sin encontrarlo. Nos movemos y nos están moviendo. Los portugueses, caboverdianos y brasileños tienen una palabra intraducible para este anhelo: saudade. Es una palabra que abarca amor, dolor y felicidad. Puede ser la idea de algo alegre que te perturba o algo inquietante que te da plenitud.



No voy a decirles a mis tres hijas que sus vidas serán mejores si viven como yo, pero espero que no crezcan creyendo que la vida es más placentera si se sientan adentro y viven en el mundo en imágenes en lugar de vivir en el mundo. Si ellas me preguntaran cómo pueden equilibrar lo grande y lo pequeño en la vida, no tendré un suministro inagotable de respuestas para darles. Pero el virus que ha cambiado sus vidas por ahora les ha dado una respuesta que no aprendieron en la escuela antes de que se cerrara: no existirá una regla de oro por mucho tiempo; tus objetivos pueden ser diferentes de un día para otro, el mundo ha cambiado, pero de todos modos es bueno luchar por ellos. Es fácil de olvidar, pero las mejores cosas de la vida no tienen formas duraderas. Y todos nacimos exploradores.



ERLING KAGGE

Escritor noruego. Autor de los libros ‘El silencio’ y ‘Caminar’