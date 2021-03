'Todo en vano': entender el dolor del enemigo

Georgenhof, el nombre de una vieja mansión en Prusia Oriental, fue el teatro de la derrota. Por sus puertas cruzó una larga fila de cuerpos desterrados por la guerra. Era enero de 1945, el fin de la Alemania nazi estaba cada vez más cerca y la casa empezó a derrumbarse. El ruido de los disparos dejó de ser un eco y se convirtió en golpes, en gritos: “Vienen los rojos”, “Los rojos nos matarán a todos, sobre todo a los aristócratas”. El miedo de los vencidos, el miedo de los supuestos culpables, el miedo del pueblo alemán fue lo que Walter Kempowski rescató en su novela Todo en vano.



(Le puede interesar: Lo que se esconde detrás de los retratos de ‘Hijas del agua’).



¿Cómo es el sufrimiento del enemigo? Es una pregunta que surge al leer las páginas del libro de Kempowski. Un sufrimiento que encarnan los personajes principales de esta historia, los Von Globig. Esta era una familia aristócrata muy variopinta: una madre que parece ajena a todo lo que sucede, al punto de que parece que la guerra no es con ella; un hijo pequeño que se escapa de las garras de las juventudes hitlerianas gracias a una enfermedad inventada; una tía lejana que hace las veces de puente con el mundo, de polo a tierra, aunque nunca sepa qué hacer; unas sirvientas ucranianas que siempre están bajo sospecha, un mayordomo polaco cuya lealtad se desvanece con el ruido de los fusiles y un padre ausente, que es un oficial y sirve al Führer en Italia. Ellos son los testigos de la caída, no solo de un régimen, sino de toda una sociedad, que de una u otra forma legitimó el nazismo.



(Lea también: Picasso y Rodin, un diálogo entre precursores, en muestras en París).



La historia avanza a medida que empiezan a llegar al antiguo palacio de los Von Globig una serie de peregrinos del Tercer Reich: una violinista nazi, un economista que coleccionaba estampillas, un soldado manco que tocaba el piano, refugiados, un pintor de paisajes que exaltaba la pureza alemana, un barón que venía del mar Báltico, hasta un judío que huía de la policía secreta encontró allí refugio. Son los testimonios de estas personas y los encuentros con la familia los que llevan al lector a cuestionarse por ese otro lado de la guerra: ¿qué sentía el pueblo alemán ante la derrota? ¿Cómo mirar un retrato de Hitler cuando todo parece perdido? ¿Cómo enfrentar el horror? ¿Qué sentir ahora que ellos son las víctimas? ¿Está la venganza justificada? ¿Hasta dónde llega la culpa? Esas preguntas, al final, fueron las que hicieron que la publicación de este libro en 2006 fuera tan polémica: eran preguntas que los alemanes no querían o no solían hacerse.



(Además: Esposa del periodista Felipe Arias comparte fotos de su recuperación).



El problema es que la casa que sirvió de morada a esta caravana de vencidos dejó de ser un lugar seguro. Sus antiguos muros, sus salas repletas de cuadros y libros perdieron todo su valor simbólico con la presencia de las armas “enemigas”. De ahí que la familia tenga que sumarse a esa comunidad despojada, a los errantes producto del conflicto, para tratar de salvar su vida. Es en este viaje donde vemos cómo la guerra no entiende de bandos. Hay pasajes que obligan a cerrar el libro y a preguntarse, de nuevo: ¿este sufrimiento es necesario?, ¿hay alguna explicación de la violencia, de la muerte? La respuesta es no. Pero en ese ejercicio de tratar de entender el dolor del enemigo es donde esta novela se convierte en un libro fundamental.



(Le puede interesar: El cantante The Weeknd dice que va a boicotear los premios Grammy).



Porque al dotar a ese ‘malo’ de una historia y de sentimientos comprendemos el dolor ajeno, así sea el dolor de aquel que hizo daño; sin llegar a justificarlo. Si bien la frase de que la historia la escriben los ganadores puede sonar a lugar común, es importante saber que las historias también las pueden escribir los que sufren, los que pierden y las víctimas. Y ahí está la reconciliación: en escuchar al otro. Si hacemos eso, tal vez no todo sea en vano.



(Siga leyendo: La mala hora que atraviesa el ‘Fotomuseo’).

Todo en vano .Walter Kempowski. Libros del Asteroide. 360 páginas. $ 59.000 Foto: Archivo particular

DIEGO FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ