El mundo a través de los ojos de Fernando Molano

Imaginémonos un papel arrugado que hay que desarrugar. ¿Podremos leer lo que en

él está escrito?”.



Esta pregunta se la hace Pedro Adrián Zuluaga en uno de los capítulos de Todas las cosas y ninguna. En busca de Fernando Molano, la biografía que escribió sobre la vida y obra del autor cuyo nombre resuena como una incógnita tornasolada en el título. Un ejercicio de reconstrucción que no busca la disolución del misterio ni la disipación de las sombras, sino que contempla con ternura y rigurosidad aquel papel arrugado que fue la vida de Fernando Molano: autor de culto, gay, VIH positivo, muerto de sida (o, más bien, de las enfermedades oportunistas), enamorado del amor, desencantado de las instituciones, revolucionario del deseo, educación sentimental de las personas LGBTIQ+, narrador de las emociones y uno de los rescates literarios colombianos más sonados de los últimos años.

***

Primero fue un prólogo. En 2019, el grupo editorial Planeta reeditó Un beso de Dick, la obra más conocida de Molano. Una historia de amor entre dos colegiales, Felipe y Leonardo, pero también una novela de iniciación (uno de las influencias más reconocibles en este libro es El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger) que transcurre en Bogotá y que habla de los despertares eróticos y sentimentales, de la ilusión y la desilusión, del amor y sus vericuetos torcidos. Un libro de culto que se convirtió en una suerte de reliquia desde que ganó en 1992 el Premio Cámara de Comercio de Medellín: los tirajes se quedaban cortos ante un público que quería leer una historia que a comienzos de los noventa seguía siendo tabú.

Luego de un lento proceso de convencer a los hermanos Molano de firmar y aceptar en conjunto la reedición (“como todo gay en una familia, la obra de Molano se convirtió en un patrimonio incómodo, que no sabían muy bien qué hacer con él”, dice Zuluaga), Un beso de Dick vio una nueva vida. Y un prólogo de Pedro Adrián acompañó a esta reencarnación literaria de los dos jóvenes enamorados. ‘Un beso para Fernando’, así tituló el prologuista aquellas palabras que, entre otras cosas, dicen: “Muchos lectores colombianos, y de manera muy específica muchos lectores gais, se han apropiado de Un beso de Dick como una obra que da nombre a su propio deseo y que al nombrarlo lo reivindica”.

Tras esta reedición, llegaría el rescate de sus otras dos obras (“y que en conjunto conforman un todo sobre el deseo, el amor y la revolución de los cuerpos”): Vista desde una acera, su segunda y última novela, y Todas mis cosas en tus bolsillos, un poemario narrativo. Una trilogía (por llamarla de alguna forma) en la que la vida de Molano se autonarra mediante el filtro de la ficción. Algunos nombres cambian, ciertos lugares se ficcionan, sus experiencias vitales se exageran o se contraen según el efecto narrativo requerido, pero “al hablar con sus familiares o amigos uno puede comprobar que lo que narró tuvo que ver con su vida: las casas donde vivió, el hombre que amó y que no dejó de amar tras su muerte, la ciudad que recorrió, las cosas que lo apasionaban”, dice Zuluaga.



Allí estaban las huellas y las primeras intuiciones para tirar de ese hilo escurridizo que fue la vida de Molano. Un hilo anémico, demasiado frágil, casi que hecho de aire que sorpresivamente todavía seguía muy inexplorado (más allá de tesis académicas o de congregaciones de lectores/fetichistas que mantenían vivo este culto). Esto, sumado al interés del público, permitió que Zuluaga recibiera el encargo de escribir un libro sobre el autor. Sin embargo, lo que empezó como un ofrecimiento editorial se convirtió pronto en una suerte de disparo al corazón (“en el deseo somos el arco, la flecha y el blanco”, escribe el biógrafo). Ya que Molano para Pedro Adrián Zuluaga no era solamente un mero autor escurridizo o una figura literaria maldita con mucho de leyenda urbana: en él, se vio; en su biografía, vislumbró un reflejo de la propia; en esa ciudad narrada en los libros, descubrió otra Bogotá (y también otra Medellín, una ciudad que a la distancia tuvo un influjo mágico sobre Molano) que no estaba hecha de calles y carreras, sino de recuerdos, emociones, sensaciones, deseos y pulsiones de muerte.

***

Empecé a imaginar, a fantasear, mejor dicho, si alguna vez nos pudimos haber cruzado o coincidido en un mismo lugar. Pasé de pensar en su vida como una fría historia a pensar si me hubiera caído bien, si me hubiera gustado, si me hubiera podido enamorar de él o si él se hubiera podido enamorar de mí”, cuenta Pedro Adrián Zuluaga. Esta no es una biografía que solo acumula datos, fechas, testimonios y curiosidades. Acá el biógrafo se teje en la historia de Fernando Molano a través de los paralelismos entre ambos. Sin embargo, más que autoimponer un protagonismo, lo que hace Zuluaga es lo que cualquier lector (incluyéndome yo, en un descarado desdoblamiento de primera persona) hubiera hecho: ver el mundo a través de los ojos de Molano.

Este es un acto performativo que se mantiene de principio a fin en Todas las cosas y ninguna. Escribe Zuluaga: “Lo que un hombre sintió puede ser entendido por otro, que cada uno es todos los hombres”. Él, en su papel de biógrafo e investigador, fue Molano en cada una de sus versiones: el hijo de dos padres a los que cuidó hasta el final de sus días (ambos murieron con pocos meses de diferencia en 1992, mismo año en que recibió el galardón de la Cámara de Comercio de Medellín), el hermano extraño que causaba una suerte de recelo, el estudiante que empezó infinidades de carreras universitarias que fueron como muñones en su alma, el enamorado que nunca apagó la llama de su pasión por Hugo, al que todos llamaban Diego, el lector que devoró a Flaubert, Tolstoi, Twain y Dickens, el muchacho que hablaba tímidamente, el autor que escribía en un computador sobre una mesa que él mismo construyó con sus manos, el escritor que se puso siempre del lado de los excluidos y violentados, el amigo que daba dinero a los demás aun cuando no le sobraba, el enfermo que jamás se autocompadeció de la muerte que presentía cada vez más cerca.



Pero al tiempo Zuluaga pasa a ser cada lector que se topa con la vida de Molano. Todo lector reencarna en Zuluaga, que a su vez ha reencarnado en Molano, que al tiempo sigue vivo en cada lectura. Un círculo de afinidades, un infinito de afectos.

El periodista y crítico cultural Pedro Adrián Zuluaga, autor de la biografía de Molano. Foto: Andrés Ardila

***

Antes de Fernando Molano ya se había escrito literatura homoerótica en Colombia. El poeta antioqueño Porfirio Barba Jacob inmortalizó en su Elegía platónica su amor por “un joven de insólita pureza / todo de lumbre cándida investido / la vida en él un nuevo dios empieza / y ella en él cobra número y sentido”. Otros ejemplos de esta literatura de temática gay pre-Molano, cuenta Zuluaga, son Por los caminos de Sodoma, de Bernardo Arias Trujillo y El fuego secreto, de Fernando Vallejo, entre otros.

Sin embargo, Zuluaga hace una diferencia entre esta literatura y la que Fernando Molano propuso: “Eran libros que marcaban las relaciones homosexuales bajo designios de muerte y corrupción. Siempre había un hombre que corrompía a un joven, que manchaba su existencia pura, tatuándolo de forma ineludible con una pulsión tanática”. En cambio, Un beso de Dick, Vista desde mi acera y Todas mis cosas en tus bolsillos muestran amores marcados por el amor. Sí, hay precariedad. Sí, hay formas de violencia y control social. Sí, la enfermedad y el presagio de la muerte deambulan como fantasmas futuros. Pero en ese campo minado los personajes de Molano construyen amores tiernos y feroces, relaciones afectivas cruzadas por la necesidad de cuidar del ser querido y por la piedad necesaria para entregarse a los dolores ajenos como estigmas propios.

Reflejos estos de la existencia del autor que se preocupó por el bienestar de los demás, como si fuera el suyo. Enfermo él mismo, con el virus avanzando con alevosía en su cuerpo, y con el duelo todavía fresco de su gran amor, Molano cuidó a sus padres, dedicándoles la poca vida que todavía le quedaba. Su madre murió por una artritis degenerativa y su padre, quien sufría de acromegalia, murió con pocos meses de diferencia. Molano conocía la enfermedad, lo que esta puede hacer en un cuerpo y lo mucho que un enfermo necesita de una mano piadosa. Sobre este tema, escribe Zuluaga: “Y qué es la enfermedad sino vida que prolifera, que se desborda, amenazando la propia vida: virus que mutan, tumores que crecen, órganos que se salen de control, una geografía que no produce mapas comprensibles sino rizomas, ramificaciones múltiples”.

Quizá, con una conciencia sobre esto, Molano se propuso escribir sobre la vida a pesar de la muerte. Sobre todo en Colombia, “donde el cuerpo masculino es un cuerpo sacrificial: una existencia que se entrega a la sangre, al dolor, a la guerra”, resalta Zuluaga. Los jóvenes de Molano (que son él mismo y los hombres que amó) no van a morir en guerras inútiles, no son carne de cañón para ideologías, no serán atravesados por las balas del resentimiento fratricida. Son adolescentes y adultos jóvenes a los que su autor los cuida con mimo (“como aquel dibujo que hace Felipe en Un beso de Dick, en el que un meteorito cae a la Tierra mientras un joven está bocabajo: lo dibuja así para evitarle el terror de ver la destrucción que se avecina”). El único dolor que conocerán es el del amor, que es quemadura y salvación al tiempo.