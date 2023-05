Una vez quise recoger mis pasos y, armado de un álbum fotográfico, llamé a la puerta de la casa en la que viví mis primeros diez años. El señor que ahí vivía me dejó entrar y recorrerla. Era mucho más pequeña de lo que yo recordaba.

Facebook Twitter Linkedin

Reservoir Books 416 páginas Foto: Penguin Random House

El patio interior, que en mi memoria era una pampa, en el presente estaba reducido a un cubículo claustrofóbico, los corredores eternos se habían acortado y las habitaciones palaciegas se habían estrechado hasta las proporciones de la clase media que mis padres podían pagar. El techo lejanísimo como una bóveda celeste estaba al alcance de mi mano. Desde entonces, además de evitar ciertos sitios que conservo dentro de mí en toda su grandeza, no he querido reencontrarme con algunas personas, releer algunos libros y, por supuesto, volver a algunas películas que me hicieron inmensamente feliz en la niñez sin que las arruinara el adulto que ahora soy. Quisiera ser como Quentin Tarantino, que a sus sesenta años sigue fascinado por las mismas películas que entre 1968 y 1981 dejaron una impronta en su memoria, lo convirtieron en uno de los directores más importantes del mundo y son el material de Meditaciones de cine, su segundo libro.



Una introducción, trece filmes que le dan nombre a igual número de capítulos —los vi o repetí todos para esta reseña—, tres interludios y un epílogo comprenden este volumen que es muchas cosas a la vez: una memoria personal, una historia del cine norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, el análisis profundo de un puñado de películas, una reivindicación del cine de género, la cartografía nostálgica de Los Ángeles a través de sus teatros desaparecidos, un recuento de directores y actores olvidados, el establecimiento de un canon personal, una declaración de principios, un ajuste de cuentas y una clave para entender el origen de algunas escenas memorables en su filmografía.



Como el Funes de Borges, Tarantino recuerda el teatro en el que vio cada película por primera vez, la segunda película cuando era función doble, las ocasiones en las que volvió a verla y pareadas con qué filmes cuando era el caso, sus acompañantes, las reacciones del público en determinadas escenas y, por si fuera poco, en una ocasión relata qué compró en la cafetería.



Asistimos a lo largo del libro a incontables salas de cine mientras en segundo plano atisbamos a su madre, las amigas con las que ella vivía y los pretendientes que la frecuentaban, seguimos al joven Quentin en sus entusiasmos adolescentes, lo acompañamos en su juventud de febril friki fanático en formación, vislumbramos el fruto de su trabajo en el videoclub Video Archives y somos testigos de su salto a la dirección, a la fama y —por qué no— a la inmortalidad.

Facebook Twitter Linkedin

La actriz Uma Thurman en la cinta Kill Bill, volumen 1 (2003), una de las películas icónicas del director. Foto: Miramax

Desde ese entonces le iba quedando claro que la violencia, la muerte y la sangre deben verse. FACEBOOK

TWITTER



Las primeras cintas que el niño Quentin recuerda van forjando al Tarantino adulto que escribirá True Romance y Asesinos por naturaleza, y tendrá el cargo de director y guionista en una decena de películas, pues su madre lo llevaba a ver cine para adultos sin importar el grado de complejidad, contenido sexual o violencia que contuvieran. “El mero hecho de enumerar las descabelladas imágenes violentas que vi de 1970 a 1972 horrorizaría a la mayoría de los lectores”, advierte.



A riesgo de quedarse en casa, no podía interrumpir a los adultos con preguntas incómodas de niño. “Debía mantener la boca cerrada y los ojos y los oídos bien abiertos”, cuenta Tarantino, que, sin embargo, no puede contenerse y pregunta a su madre qué pasa al final de Butch Cassidy and Sundance Kid, cuando se congela la imagen. Ella, impaciente, le responde que murieron. Él queda contrariado, “casi indignado” según sus palabras, porque debieron mostrar la muerte, no congelar la imagen ahí, con Paul Newman y Robert Redford enfrentándose por última vez a un ejército que los tiene cercados: “Y pese a que ese fotograma se ha convertido en una imagen icónica, sigo pensando que yo tenía razón: ‘Debería haberse visto’”. Desde ese entonces le iba quedando claro que la violencia, la muerte y la sangre deben verse.

Video Baum Festival celebra su séptima edición

Facebook Twitter Linkedin

Género: acción/suspenso Director: Peter Yates Protagonistas: Steve McQueen, Robert Vaughn, Jacqueline Bisset y Don Gordon. Foto: Bullitt



Al igual que con la casa de mi infancia, la edad va erosionando las hipérboles, pone en su sitio y reduce el tamaño de las experiencias, pero las exaltaciones de Tarantino son inmunes al paso del tiempo y aún hoy siguen en pie: para él, Bullitt “en tanto que cine puro, es una de las películas mejor dirigidas de cuantas se han realizado nunca”, Harry el Sucio “acaba siendo una obra de arte descomunal”, Las 24 horas de Le Mans es “la mejor película de carreras de coches que se ha hecho jamás”, Rolling Thunder es “la mejor combinación de un estudio de personaje y una película de acción jamás realizada”, Ángeles con caras sucias es “la mayor película de gánsteres de todos los tiempos”, Fuga de Alcatraz es “una colaboración artística entre una gran estrella y un gran director que sobresaldrá como la más grande de todos los tiempos”, La matanza de Texas es “una de las pocas películas perfectas que se han realizado”, el guion de El callejón de las almas perdidas es uno de sus nominados para “el mejor guion de Hollywood de todos los tiempos”.

¿Y Ciudadano Kane? ¿El Padrino? ¿Casablanca? ¿La dolce vita? Muy bien gracias, que les mandan saludes y que los quieren mucho, pues este es el universo Tarantino, en cuyo firmamento alumbran Don Siegel, Tobe Hopper y John Flynn, en el que campean Steve McQueen, Sylvester Stallone y Clint Eastwood, en el que los diálogos de Porky’s están a la misma altura que los de Peter Bogdanovich en Daisy Miller, pues para él no existen los llamados placeres culposos, no hay distinciones entre alta y baja cultura, no hay distancias entre cine arte y cine de género: sus particulares gustos son los que establecen jerarquías, reparten premios y castigos, que también los hay y son, en comparación con los elogios, verdaderas perlas de estilo: El volar es para los pájaros es “una de las peores películas que jamás han llevado el logo de unos estudios”, a partir de A quemarropa “Lee Marvin pasó de su mayor interpretación en un papel protagonista en Doce del patíbulo a actuar como un árbol sin hojas”, las reseñas en Los Ángeles Times de Sheila Benson “parecían más bien comentarios de texto escritos por un ama de casa en un curso nocturno de Literatura Estadounidense Moderna”, Ray Stark es “responsable de haber estropeado más películas que un proyector de autocine de El Paso”, Brian de Palma “fracasó estrepitosamente con Tom Wolfe y ya nunca levantó cabeza”, el actor Cliff Robertson es “casi tan sexi como el pulgar de un abuelo” y, mi favorita de todas, Armand Assante “disfrutó una carrera de veinticinco años siendo un Al Pacino para pobres”.

Tarantino sufre de entusiasmo y encomio en todo momento, pero no es ingenuo ni se llama a engaños. Con excepción de La organización criminal, Taxi Driver y Fuga de Alcatraz, encuentra malas actuaciones, escenas débiles, inconsistencias en el guion y diferentes fallos en las diez películas restantes. Le encanta Bullitt a pesar de que no se entiende bien el argumento, lo apasiona Harry el Sucio aunque Siegel padece una inclinación al simbolismo forzado, el tramo final de Deliverance es destemplado, ha visto La huida cien veces y posee su propia copia en 35 mm pese al mal casting de algunos personajes, Hermanas ha envejecido mal y una de sus actrices es terrible, el comienzo de Daisy Miller es extraño, en Rolling Thunder hay una parte inverosímil, Hardcore es hipócrita y moralista, un actor de La casa de los horrores siempre “le ha dado alergia” y La cocina del infierno tiene entre otros defectos a ese Al Pacino para pobres que es Armand Assante.



De Palma cuenta con al menos seis obras maestras, pero Tarantino elige una de sus peores películas. Lo mismo pasa con Paul Schrader. Hay una voluntad explícita de escoger lo imperfecto, de ir por lo bastardo y lo contrahecho, como esas criaturas de las películas slasher que pondera con tanta emoción.



Ahí también hay una declaración de principios ya que “en la búsqueda del arte cinematográfico la perfección no debería ser el fin”. Parece más bien que la selección le permite analizar con detenimiento los resortes que mueven algunas obras cinematográficas, hundir el escalpelo en esas películas y en otras que analiza con fascinante intuición. No había pensado que el talento de McQueen fuera simplemente estar, llenar el encuadre con él, cosa que no podían hacer de igual manera Burt Reynold o Warren Beatty, sus némesis.

Facebook Twitter Linkedin

Género: acción/crimen Director: Don Siegel Protagonistas: Clint Eastwood, Andrew Robinson, Reni Santoni, John Vernon, Harry Guardino, John Larch y John Mitchum. Foto: Harry el sucio 1971



No había sospechado la existencia del subgénero “venganzamático” (revengeamatic en inglés) ni se me había ocurrido pensar a Harry el Sucio como la instauración de un tipo de villano jamás visto hasta entonces.



No se me ocurrió ni ahora ni en su momento pensar a Taxi Driver como heredera de Harry el Sucio y Vengador anónimo. Concebir La huida como una historia de amor, y la actuación de Ali MacGraw —a la sazón severamente criticada— como una pieza clave dentro de la trama, le da una dimensión diferente a la película y al personaje de Carol.



La lectura de Daisy Miller como una comedia que se va volviendo trágica es acertadísima. Me conmovió el análisis de Rocky II que se incluye en el capítulo dedicado a La cocina del infierno, en el que Apollo Creed representa al Stallone de la vida real tras el éxito de Rocky I, a la que también dedica unas sentidas páginas para explicar el contexto histórico que permitió la entusiasta recepción del público.



Mención aparte merece un extenso pie de página en el que Tarantino desmenuza la serie de películas de Ladrones de cuerpos (la de Siegel, la de Philip Kaufman y la de Abel Ferrara) en el que concluye que no hay nada de malo en ellos, que nuestro ‘especiecentrismo’ nos impide ver las bondades del contagio.



Para los feligreses de la iglesia tarantínica, entre los que me cuento, las películas que dan nombre a los capítulos de Meditaciones de cine permiten ver los presagios de su advenimiento.



En Bullitt está la persecución final de Death Proof. El discurso que da Harry el Sucio sobre la posibilidad de que le quede una bala antes de apretar el gatillo prefigura al Ezequiel 25:12 de Jules Winnfield en Pulp Fiction.



La escena de la violación en Deliverance es la precursora de la violación a Marsellus Wallace en la casa de empeño, y el tiro en los genitales que le propina Marsellus a uno de sus violadores es una anécdota real de Hollywood que Tarantino relata de pasada en el capítulo sobre La huida, cuyos personajes, Doc y Carol, sirven de modelo a Mickey y Mallory Knox.



Por su parte, los Reservoir Dogs se guían por el mismo código de Parker/Macklin en La organización criminal.

Facebook Twitter Linkedin

La cocina del infierno (1978) Género: drama





Director: Sylvester Stallone Protagonistas: Sylvester Stallone, Lee Canalito, Armand Assante, Anne Archer, Kevin Conway y Frank McRae. Foto: La cocina del infierno (1978)

La división de pantalla que utiliza De Palma en Hermanas inspiró a Tarantino para una escena en Jackie Brown y otra en Kill Bill. Volumen 1. Esta última, al igual que Django desencadenado, son películas de “venganzamática”, que Tarantino resume magistralmente así:

“La estructura de la mayoría de las películas del género ‘venganzamática’ consiste en encolerizar al público obligándolo a ver cómo dan por el culo al protagonista durante la primera mitad, y después, en las bobinas finales, llevarlo al clímax cuando el protagonista elimina a los cabrones culpables”.



El libro en inglés se titula Cinema Speculation, un título más acertado para describir lo que hace Tarantino al pensar en películas que nunca se hicieron. Especular es “meditar o pensar con profundidad en términos puramente teóricos, sin ánimo de aplicación práctica”. De Palma tuvo en sus manos el guion de Taxi Driver, pero consideró que no era para él. ¿Cómo habría sido un Taxi Driver dirigido por De Palma?, especula Tarantino.

Facebook Twitter Linkedin

Género: thriller psicológico/intriga Director: Brian de Palma Protagonistas: Margot Kidder, Jennifer Salt, Charles Durning, William Finley, Barnard Hughes, Dolph Sweet y Olympia Dukakis. Foto: Hermanas 1973





¿Cómo habría sido La huida en manos de Sam Fuller o Ken Russell?

¿Qué tal una Daisy Miller hecha por Howard Hawks? Entramos en la plataforma de video imaginaria de Tarantino, el TaranTube, en el que Quentin nos narra esas películas imposibles, esas que quizá se hicieron en un universo paralelo y que no podríamos ver sin él.



El libro es inclemente con el cine norteamericano de los ochenta, del cual salva apenas a cinco directores y medio —“De Palma a veces”— y ocho películas aisladas. El resto se va a la hoguera.



Así como para Tarantino la década prodigiosa son los setenta —once de las trece películas son setenteras—, para mí, que soy diez años menor, los ochenta lo son. No importa: a pesar de tanta inquina el libro me devolvió a ese niño que fui, pues, además de mencionar las películas de Porky’s, también recuerda al Rosco P. Coltrane de Los Dukes de Hazard, al Cody de Riptide y algunas películas que se desgranan aquí y allá. Me reconcilié con Chuck Norris, con Charles Bronson y con Van Damme, reviví mis escapadas al Cosmocine gracias a la mamá de un amigo, Julita Miranda, que era la jefa de Servicios Generales de Cosmocentro —esa mole amarilla en que transcurrió buena parte de mi infancia— y nos hacía entrar gratis —allí nos vimos muchas películas de Bud Spencer y Terence Hill, El regreso del Jedi, Karate Kid y Fuera de control—, las excursiones al videoclub del barrio para alquilar 1.999, los guerreros del Bronx, Furia del dragón, McQuade, lobo solitario, todas las Locademias de cualquier cosa que incluyera esa palabra en el título, incontables huesos que cayeron en el olvido —incluso el mío— y todas las películas de ninjas que pudieran existir.

Taxi Driver (1976) Género: drama/crimen Director: Martin Scorsese Foto: Taxi Driver (1976) La cocina del infierno (1978) Género: drama Director: Sylvester Stallone Foto: La cocina del infierno (1978) Fuga de Alcatraz (1979) Género: acción / suspenso Director: Don Siegel Foto: Fuga de Alcatraz (1979) La casa de los horrores (1981) Género: terror Director: Tobe Hooper Foto: La casa de los horrores (1981)

POR ANTONIO GARCÍA

Escritor y guionista colombiano

Más notas de Cultura