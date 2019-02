'Canciones para el incendio', de Juan Gabriel Vásquez ​

DESDE 1997, cuando publicó su primer libro, hasta hoy, casi veintidós años después, Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) ha venido construyendo su obra narrativa paso a paso, a tientas, “como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha” (como escribió Álvaro Mutis). Buscando y reconociendo las señales que el tiempo va dejando en las historias ajenas que nos permite ver como propias gracias al arte de la distorsión:

“(…) Lo que sentía era esa sensación extraña, tan contemporánea, esa especie de cifra de nuestro tiempo asediado por las imágenes y la violencia, o por la violencia de las imágenes: la sensación, derivada de la incertidumbre, de que todo puede ser ficción o, lo que es peor, de que todo puede ser verdad”.



Terminé de leer Canciones para el incendio, su segundo libro de cuentos, con dos certezas. La primera: el autor no solo se enfrenta al problema de cómo contar una historia. La segunda: debe aguardar el momento en que se arme esa historia completamente para poder hacerlo. Una especie, podríamos llamarlo así, de ‘arte de la espera’. Un estar atento a las aristas que se desprenden, como ramas buscando hallar luz y aire, de lo que se quiere contar y que, con sus prolongaciones y circunvalaciones, van dotando a esto de una continuidad histórica. El presente habla con el pasado. Este último sigue actuando y construyendo (como lo nombró en su novela La forma de las ruinas). El autor debe armarse, en este caso, de una “ardiente paciencia” (como dijo el poeta francés Arthur Rimbaud) para no malograr una historia. El punto es, entonces, ¿cuándo es el momento de contarla? ¿Cuándo sabe Juan Gabriel Vásquez que el cuento ya está listo para ser contado?



El narrador (que se llama como el autor, Juan Gabriel Vásquez) cumple, a la vez, con la misión de testigo y cronista de los demás: “(…) Me contó su vida, y al hacerlo simplemente llenó el recipiente vacío que yo me había construido sin querer”. A partir de un juego de sabiduría y pericia narrativa, la imagen se va transformando en un receptor de partículas que se expande más allá de cualquier intención.

Cada historia aguarda el “hilo que sale de distintas madejas” para así encontrar cómo los tiempos históricos se van cruzando a través de las distintas voces, para poder hallar un orden en medio del caos que es a veces el tiempo porque cuando “quiere nuestra atención, la memoria suele apelar a la distorsión o al engaño”.



El momento de escribir un cuento, entonces, podría ser cuando el escritor halla y ata las líneas del tiempo por las que desliza un instante de vida. Un instante que contiene más de lo que se cree. Una historia que no se queda en sí misma, en la redondez de la perfección de su escritura, sino que abarca un más allá que se desprende de la lectura y del libro, “(…) porque este es el único consuelo que tenemos nosotros, los hijos de este país incendiado, condenados como estamos a recordar y averiguar y lamentar, y luego a componer canciones para el incendio”.



Este libro reúne nueve relatos donde las leyes del azar irrumpen dentro de la vida cotidiana de los personajes, llevándolos a dibujar otras historias en las que, con o sin voluntad, son personajes de algo más grande que todos y que nos avasalla: el destino. Recomiendo especialmente ‘Las ranas’, ‘El último corrido’, ‘Canciones para el incendio’ y ‘Las malas noticias’. Tres relatos que son un banquete.



Canciones para el incendio es un eslabón más, un paso más, en la carrera literaria de un escritor que sabe a dónde va porque no tiene otro remedio que continuar su camino y perseverar en su vocación. L