Turbulencias narrativas

Olvidadas, acaso escondidas de indiscretas miradas, durante años escamoteadas a la impresión de un libro, las veinticinco historias que conforman El agua de abajo, de Juan Leonel Giraldo, revelan un escritor que ha preferido durante años permanecer oculto a formar parte del país literario.

El rico y sorprendente estilo de su escritura, el saber narrativo, la fuerza de sus personajes, las atmósferas bellamente condensadas en párrafos inimitables, el dramatismo de sus figuras y cierto encanto evanescente en cada una de sus páginas pertenecen a una literatura raramente conseguida.



Ninguno de sus personajes cayó abatido por las balas de sus enemigos, ninguno formó parte de una gesta memorable. Entre ellos no hay héroes épicos ni padres fundadores. Sus nombres, como el del poeta, fueron escritos en el agua, en El agua de abajo, se diría aquí. Su heroísmo, si cabe el término, es el de esa multitud de hombres y mujeres ignorados que pueblan nuestro país. Seres anónimos, pero cuyas vidas volcadas sobre el papel, llegan a ser fascinantes. Historias diversas, como diverso es el país, venidas del “agua de abajo”, que son solo una muestra de un universo vasto y complejo.



Aunque estos personajes, tan bien perfilados, constituyen el acertado eje narrativo de estas historias, el verdadero protagonista pasa a ser el pueblo que los circunda, que los acompaña y los hace más visibles, acaso tan singulares que los señala, pues de él provienen sus historias, su lenguaje, su estirpe, su coraje y la raza que en ellos se manifiesta.



¿Cómo surgen del fondo de la historia, del olvido, de las entrañas de un pasado tan poco conocido si solamente jirones de su existencia sobreviven en la memoria de unos pocos que los conocieron? La respuesta es simple: gracias a la escritura, o mejor, al embrujo de la escritura. Una escritura que es evocación y magia, una escritura basada en experiencias vividas, provenientes del trato directo con subyugantes testimonios, auténtica en la observación, en el diálogo que fluye e interroga.



Si puede decirse que en este libro encontramos una historia subterránea de nuestro país, la de ayer y la de hoy, es porque con él se atraviesan regiones, poblados y culturas, comunidades, lenguajes, e insólitas y desmedidas empresas, ocultas en el incesante turbión de un devenir nacional que se despliega con inocencia y furor. Historias que al final estremecen, que iluminan, que se elevan de la tierra, formidables, con un vuelo indescifrable.



Se sabe que el relato breve en los últimos años ha retrocedido en relación con la novela. Muchos serán sus motivos, que aquí no interesan. Zanjemos la cuestión con una breve cita. Un periodista preguntó recientemente a Colm Toibin: ¿Y es por el hecho de que los cuentos no vendan que se siente más libre? A lo que el escritor irlandés respondió: “Exacto. El cuento es inocente en su relación con el mundo. No pretende nada. Es el arte por el arte. Algo parecido a escribir poesía”.



Estos relatos de Juan Leonel Giraldo, aunque tomados directamente de la vida, del mundo, que lo refleja y lo expresa, transitan ese mismo camino que Toibin señala. Son testimonios, pero también poética es su relación con el mundo.



En medio de la naturaleza feraz de nuestras tierras, aquí pintadas con la fuerza de imágenes exuberantes, nos convoca un narrador con la potente escritura de quien sabe describirla, al mismo tiempo que a la naturaleza humana, en la torturada trama de un libro que llega a ser desconcertante.



*

El agua de abajo

Juan Leonel Giraldo

Random House

347 páginas

$ 47.000