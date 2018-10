La calidad literaria del escritor mexicano Juan Pablo Villalobos ya es conocida. Con su novela más reciente, No voy a pedirle a nadie que me crea, recibió el prestigioso Premio Herralde en 2016 y confirmó que ha logrado encontrar un lenguaje propio y un universo muy particular. Ahora Villalobos publica Yo tuve un sueño, un libro de no ficción en el que se concentra en el drama que viven los inmigrantes que dejan sus países de origen –en este caso Honduras, El Salvador y Guatemala– para cruzar, o intentar cruzar, la frontera entre México y Estados Unidos; que abandonan sus hogares, casi siempre sin un futuro posible, y van tras un sueño. Personas que son más que unas cifras. En este libro, precisamente, el mexicano les pone rostro. Con las herramientas de la literatura y el ojo de buen novelista, Villalobos escribe diez historias protagonizadas por niños que han emprendido ese viaje siempre lleno de amenazas. Su solidez narrativa, sumada a la sensibilidad con la que narra, lleva al lector a sentirse parte de sus relatos, a estar justo ahí, al lado de los protagonistas, viviendo con ellos el recorrido.





