Lo que nos dicen los astros

Cuando la escritora chilena Nona Fernández era niña, su madre le dijo que las estrellas que vemos en el cielo son señales que gente chiquita hace con espejos. Mensajes que a modo de un código morse cósmico quieren decir “aquí estamos, no nos olviden”. Ahora ella sabe, como todos sabemos, que eso no es cierto. Que arriba no hay nadie y que, hasta el momento, los seres humanos estamos solos en la llanura universal, hijos galácticos que se extraviaron en este paraje solitario que nos tocó por suerte. Sin embargo, Fernández explora en Voyager, su más reciente libro, los relatos fantásticos que el ser humano ha creado sobre el infinito, el más allá, las estrellas, los planetas y toda esa filigrana cósmica que hemos observado desde los albores de nuestro despertar biológico.

El desencadenante de esta historia de no ficción, al modo de un Big Bang interplanetario, es una resonancia del cerebro de su madre, quien sufre desmayos espontáneos y que se descubrirá que son ocasionados por un cuadro de epilepsia. Pero antes de saber esto, Fernández ve a su madre acostada en una camilla, con electrodos en su cabeza que llevan ondas hasta un monitor. Allí, en la pantalla, al activarse recuerdos en el cerebro, lo que se despliega es una imagen que lleva a la autora a pensar en los cielos nocturnos. Dentro de la cabeza materna, un universo. Galaxias y sistemas brillantes que representan a las redes neuronales, a las regiones cerebrales, a las funciones mentales.



Esta instantánea luminosa se adhiere a su día a día, es otro cielo que se enciende en su mundo emocional y la obsesiona. Porque si los recuerdos son esas faces luminiscentes, los olvidos y las omisiones, los silencios y los primeros años de infancia son agujeros negros: espacios en el espacio que se miran hacia adentro y a los que a nadie puede acceder. De este modo, Voyager se convierte en una reflexión sobre la memoria, su construcción y la importancia de no olvidar o, al menos, de crear mecanismos para hacerle gambeta a la amnesia de los años.



Así, las constelaciones que rigen a las personas especiales en la vida de Nona Fernández y en la suya propia entran en diálogo con la historia reciente de Chile: la sombra nunca resuelta de la dictadura, las figuras nefastas del dictador y sus aliados, los asesinados y los desaparecidos, las peticiones de justicia, verdad y reparación, las tensiones entre las nuevas generaciones y las pasadas, los discursos de tolerancia que para los jóvenes no son más que pactos de silencio, la necesidad de cambiar la Constitución que escribieron los milicos (y que en octubre de este año, por medio de un plebiscito, por fin se dio luz verde para esto).



Pero también hay un diálogo cósmico entre los astros y la historia personal de la autora: su madre, su hijo, la estrella que adoptó y que representa uno de los asesinados por la dictadura, los rostros de los seres queridos y conocidos que ya no están, pero que siguen refulgiendo en la cartografía de la memoria, como esas estrellas que vemos en el cielo sin saber que ya están muertas, cadáveres a millones de años luz de distancia que nos bombardean noche a noche con una existencia estroboscópica que ya no está, pero que todavía nos habla desde el más allá, desde ese lugar al que van las estrellas cuando mueren, como gente chiquita que con un espejo dice “aquí estoy, no me olviden”.

Voyager

Nona Fernández

Random House

176 páginas

$ 41.000