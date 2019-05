'Vivir sin reglas', de la estadounidense Ariel Levy

Desde que era una niña, Ariel Levy –periodista publicada en medios como The Washington Post, The New Yorker, Vogue y New York Magazine– sabía que sería escritora. Tenía claro que esta profesión le iba bien al tipo de mujer en que quería convertirse: aquella libre de hacer cualquier cosa que eligiera. Y lo fue: escribió en medios que admiraba historias osadas que la hicieron sentir completa, feroz; viajó a donde quiso y entrevistó a todas las personas por las que alguna vez sintió curiosidad, desde la atleta Caster Semenya hasta la artista Catherine Opie.

También se enamoró todo lo que pudo y probó lo que se le atravesó. Su cotidianidad y su escritura la hacían sentir potente y viviendo una premisa que el feminismo y su crianza le enseñaron: puedes tenerlo todo. Pero un día, sin previo aviso, y a diez mil kilómetros de su casa, esta idea se deshizo.



Estaba en Mongolia, embarazada de un hijo que iba a tener dos madres –ella y su esposa– y un padre, y dispuesta a hacer una historia sobre qué significaba la transformación de ese país para las mujeres. Pero en el baño del hotel Blue Sky, en Ulaanbaatar, su hijo nació demasiado pronto, cuando apenas le ocupaba un pedacito de su mano. Y allí supo que no, que no podía tenerlo ni serlo todo.



“Todo parece posible si tienes ingenuidad, dinero y tenacidad. Pero el cuerpo no juega con esas reglas”. No fue madre. Vivir sin reglas –que es publicado en España y Latinoamérica por la editorial Rey Naranjo– cuenta esa historia que inicialmente fue una crónica en The New Yorker, llamada ‘Thanksgiving in Mongolia’, pero que en el libro está complementada por lo que pasó antes y después de ese momento: cómo perdió cosas que no podían ser recuperadas y cómo entendió que no iba a tener el tipo de vida que había imaginado.



En el comienzo de Vivir sin reglas, Ariel Levy afirma que para ella “escribir es comunicarse con un íntimo desconocido que siempre está disponible, de la misma manera en la que el piadoso se apoya en Dios”. Este libro es su credo, es su forma de procesar lo que pasó y lo hace con generosidad y sin compasión. Es casi despiadado. Ninguna de las imágenes consignadas en las 212 páginas tiene una visión lacrimosa; en cambio, hay descripciones abrumadoras y detalladas. Para Ariel Levy, el trauma, cualquiera, nunca es simple y casi siempre es poco elegante. Su escritura lo demuestra al despojarse de sutilezas y al hablar con verdadera autenticidad, incluso con un humor trepidante.



Tal vez lo que más se destaca de estas memorias es que se nota que son escritas por una periodista. No hay memoria emocional: hay una autopsia de los hechos construida con rigor y tanta claridad que la empatía se vuelve inevitable; vibras junto a ella, te agitas en ciertos momentos, debes parar, sentir la compasión que ella no tuvo con ella misma. Esta es una lección de periodismo de la forma más humana posible: cuando el objeto de reportería eres tú mismo.