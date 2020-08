'Un beso feroz', la nueva novela de Roberto Saviano

El beso de la mafia, que no es otra cosa que una sentencia de muerte cargada de simbolismo, lo hicieron célebre las películas de El Padrino y especialmente aquella escena en la que Al Pacino (Michael Corleone) besa a Fredo (John Cazale). Es un lugar común en las historias de mafiosos y a partir del cual el escritor y periodista italiano Roberto Saviano, quizás la persona que más sabe sobre la camorra, organización mafiosa de Nápoles, en el sur de Italia, construye su nueva novela Beso feroz.



En la introducción, Saviano explica la diferencia entre un beso cualquiera y un beso feroz: “Una cosa son los besos y otra los besos feroces. Los primeros se mantienen dentro de los límites de la carne; los segundos no conocen límites. Quieren ser lo que besan. Los besos feroces no son malos ni buenos. Existen, como las alianzas. Y siempre dejan sabor a sangre”. Es una forma de recordar que aceptar ese beso es un compromiso de por vida, ineludible y con consecuencias mortales.



En Beso feroz, Saviano retoma los personajes de su novela anterior, La banda de los niños, en la que contaba la historia de un grupo de adolescentes napolitanos de diferentes clases sociales, no todos en condiciones de vulnerabilidad, que poco a poco se transforman en una poderosa banda de criminales que trata de robarles espacio a las grandes familias mafiosas de esa ciudad italiana.

Al mando del Marajá, e impulsados por la insolencia y el abierto rechazo a cualquier tipo de autoridad que no sea la materna, estos adolescentes pasan de jugar en la Play Station a convertirse en curtidos criminales y asesinos capaces de violar todas las normas, inclusive las de la mafia, para asentar su poder.



En el nuevo relato del italiano, el grupo ya está establecido como un nuevo poder y comienza a buscar estrategias para expandir sus oscuros negocios. Es allí donde Saviano muestra que el ascenso de estas bandas solo es posible gracias al apoyo de las ovejas negras de otros sectores de la sociedad, como los políticos y el sector financiero. Estos jóvenes, que no llegan a los 20 años, son guiados por un banquero mañoso para que puedan “legalizar” sus ingresos sin despertar sospechas.

Aunque Saviano es un narrador hábil y sensible, al que la categoría de escritor “perseguido” o “refugiado” le da una pátina de credibilidad a sus relatos, para un lector de un país azotado por el narcotráfico esta novela no asombra. Es más bien algo así como un déjà vu literario, un “esto ya lo leí o ya lo vi”, y entonces es inevitable recordar relatos como No nacimos pa’ semilla, de Alonso Salazar, o Rodrigo D No futuro, de Víctor Gaviria o la misma Rosario Tijeras, de Jorge Franco.



La simetría y las conexiones entre ambos mundos son inevitables. Por ejemplo, la connivencia silenciosa de la figura materna con la vida criminal de sus hijos, el poder de corrupción del narcotráfico, las contradicciones éticas con sus convicciones religiosas, incluso la cruda ternura de no poder participar de un asesinato por tener que cuidar a su hermanita. El punto es que, en este mundo tan interconectado, así como la mafia italiana fue en su momento una referencia para la colombiana, hoy por hoy, al menos en esta novela, Pablo Escobar es una leyenda que ellos conocen y de la que aprenden. No es el mundo al revés, es la realidad del mundo contemporáneo.

Beso Feroz

Roberto Saviano

Anagrama

398 páginas

$ 109.900