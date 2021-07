'Todo esto era nuestro', un cómic sobre el fin de un amor

En una cama que recubre la página aparece una mujer acostada, la luz de un nuevo día apenas la ilumina. Ella se mueve, pero no se levanta. Luego es dibujada viendo a través de una ventana, hasta que vuelve, de nuevo, a estar tirada en la cama, solo con la compañía de un gato mientras escribe por un celular. Así son las primeras imágenes de Todo esto era nuestro (editado por Planeta Cómic), la primera historieta de Paula Carvajal. Imágenes que se repiten y que asfixian en su secuencia reiterada, porque luego, páginas adelante, la mujer, que se llama Moni, se hunde una y otra vez en la cama, y por más que intenta salir de ahí no puede, no se moviliza, hasta que todo se desbarata.



Pero ¿qué es lo que se desbarata? ¿Un mundo? ¿El amor? Se desbarata todo eso y algo más que ni siquiera está armado, el conjunto vacío de la vida de Moni que comparte por días, o tal vez semanas, con otra mujer, Lu, que aparece y se mete con ella en su cama hasta que logra salirse de ahí. Moni y Lu viven un amor a su manera, o la manera que les es suficiente. Un amor frágil, sin horizonte. En su relación, exenta de aventuras, de los dramas convencionales, hay algo que no vemos que lo determina todo. No es la rutina, o la previsible fricción de una infidelidad, es otra cosa que al final logra evaporar todo lo que son ellas.



En Todo esto era nuestro, el recurso narrativo que predomina es sencillo; en su mayoría, imágenes de una página o pequeñas viñetas con fragmentos de las rutinas de Moni y viñetas que se rompen como hojas de papel, diálogos ocasionales que se insertan entre el trazo ligero y la paleta de colores pastel por la que aparecen algunas sombras y tramas gruesas. El libro es una secuencia de imágenes livianas que han sido dibujadas para que seamos testigos pasajeros de lo que pasa en el apartamento, en el cuarto; de los objetos tirados, de la cocina sin arreglar, de lo que se puede ver a través de una ventana, mientras se descompone lo irreparable.

Facebook Twitter Linkedin

Todo esto era nuestro. Paula Carvajal. Planeta Cómic. 128 páginas. $ 55.000 Foto: Archivo particular

Podríamos decir que esta es una historia de amor, o la representación del amor exento de romanticismo y de las torceduras clásicas que supone un amor ideal, una forma del amor como el que ha dibujado Tillie Walden en varios de sus libros, o como el amor que nos consume por el otro, que aparece retratado en Laura Dean me ha vuelto a dejar, de Mariko Tamaki y Rosemary Valero-O’Connell, porque en cada una de estas historias, además de la cercanía gráfica, circunda una versión del amor sin aparente futuro, agotado, sin planes, acechado por una fragilidad que se mueve bajo la superficie. Pero esta no es solo una historia de amor, es una historia sobre la forma de vivir con un futuro incierto.



Si el sacrificio era uno de los elementos que se asumían cuando se decidía estar con alguien, ahora esa idea parece desechada. Y es eso lo que habita en la relación de Moni y Lu, la forma de un proyecto que es pasajero, de un amor que está cambiando, que es volátil, que está reubicándose. Un amor que es el reflejo del agotamiento y de la incertidumbre, de la precariedad, el individualismo obligatorio impuesto por el neoliberalismo, y de tantos otros síntomas comunes en la era del capitalismo tardío y del narcisismo extremo, porque en esta forma de realidad, acelerada y dispuesta al consumo rápido, cada vez nos cuesta más aceptar la irrupción de una forma de amor sólido y pesado.



MARIO CÁRDENAS