La oración de los perdidos

¿Qué ocurre cuando nos perdemos? ¿Qué nos pasa mientras estamos perdidos? ¿Cómo es perderse? En Somos luces abismales, Carolina Sanín escribe: “Quizás el miedo procede siempre de que no sabemos dónde estamos; de dudar de que estemos donde creíamos estar; de no poder encontrar dentro de nosotros —de no poder intuir— las leyes del lugar que ocupamos”. Cuando nos perdemos, podemos decir con ella, el mundo se descrea y se hace desconcertantemente nuevo: ocurre la perplejidad y el desconocimiento. Perderse es haber perdido el mundo, pero para perderlo hay que haber mirado. No hay pérdida sin mirada (miramos afuera, nos miramos, y no encontramos una relación, algo que nos vincule con el lugar en el que estamos) y no hay mirada sin pregunta. Perdidos somos una pregunta dentro de otra pregunta.



¿Cómo escribir estando perdidos? O ¿cómo se escribe ese estar perdidos? Una estructura narrativa convencional —inicio, desarrollo, nudo, desenlace—, las consabidas tramas y puntos de giro, no sirven para escribir perdidos y, sobre todo, no resisten la inestabilidad de la pérdida: la experiencia de perderse rompe lo estable y predecible de cualquier estructura. También podemos decirlo así: una estructura narrativa convencional interfiere con la escritura de la pérdida. Si estamos perdidos, todo es un inicio —el mundo es nuevo, el mundo es otro— y todo es un nudo. Todo lleva al giro permanente: cualquier desarrollo y cualquier conclusión se convierten en un nuevo inicio, en un nudo nuevo, en más desconocimiento. Así es este libro de Carolina Sanín: un giro permanente que nos recomienza una y otra vez.

Carolina Sanín también ha escrito las novelas 'Todo en otra parte' y 'Los niños'.

“El estilo”, ha dicho Martin Amis, “no es algo que lucha contra la prosa regular, sino que es intrínseco a la percepción”. Al ser un libro sobre la pérdida que sigue después de haberse detenido a mirar, escrito reconociéndose perdida —y escrito, sobre todo, desde el deseo de la autora de encontrar un lugar, su lugar—, Somos luces abismales descrea al mundo mientras lo mira, oración a oración y pregunta a pregunta: “¿Qué significa abandonado?”, “¿Qué significa ser un nido?”, “¿El nido es obra del pájaro y atributo del árbol? ¿Es del pájaro para el árbol?”, “¿Qué cara vio mi madre bajo su ombligo de embarazada cuando concibió mi nombre? ¿Qué voz oyó, que dijera: Me llamo Carolina? ¿Se daba cuenta de que escogía un nombre para que otros repitieran cuando hablaran mal o bien de mí, y que yo misma no lo pronunciaría con mucha frecuencia?”, “¿Por qué mi abuelo se volvió así?”, “¿Cómo digo que se volvió mi abuelo? ¿Malhumorado?, ¿remoto?, ¿antipático?, ¿humillante? ¿Y acaso sé si antes (¿antes de qué?) se mostraba de otra forma?”, “¿Cómo se dice el día que fue antes del que fue antes del que fue antes de ayer?”, “¿La tatarabuela de mi abuelo es mi qué?”, “Para salirse del tiempo se busca el silencio. ¿Dónde se busca?”.



Pero Carolina Sanín rehace lo que ha descreado: oración a oración sigue fijándose en el mundo que ahora es nuevo por su mirada para poderlo conocer y relacionarse con él —no se me ocurre mayor elogio para un libro, mayor razón de agradecimiento—. En su búsqueda de relaciones entre las cosas —pregunta nueva tras pregunta nueva—, el mundo vuelve a ser otro y otro y otro. “Imaginar”, escribe Sanín, “es estar atento a lo que hay, buscar el lazo entre las cosas, reconocer y desbrozar los caminos que llevan de una a otra, y abrir caminos diferentes, que lleven de otra a otra. Es moverse a través de las cosas y con ellas: vinculándolas, vincularse. En la imaginación viven los caminos”. Así, podemos seguir diciendo con ella, imaginar es seguir mirando, mirar más después de perderse. Es resistirse a estar perdido. Es seguir componiendo una oración —gramática y plegaria—: la oración de los perdidos.

Somos luces abismales es un libro tan hermoso como raro —ensayo narrativo o narración ensayística, ¿qué importa?—, lleno, lleno de poesía. En su poesía, un diálogo interior y la religiosidad: la pregunta siempre por el fin y por el principio, como un amanecer. “Cada oración que escribo es un intento por ir a mi lugar; al lugar donde comienza el día”. La belleza y extrañeza de este libro cambian nuestra mirada, y así, nuestra forma de pensar y de sentir. Es un libro que recuerda y abre caminos de lectura y de escritura.





