Los rastros del destierro

Cuando se es migrante, cuando se llega a un país de acogida con poco encima y se ha aprendido en el trayecto a no tener nada que cuidar más que a sí mismo, viene sin esfuerzo el desprendimiento, el aparente ascetismo y la costumbre de apropiarse solo de lo que puede cargar y maniobrar el propio cuerpo.

Viene, también, un temor y un culto a la memoria; se teme el horror del tránsito y la nostalgia de lo que ya no va a volver, pero se atesoran las estampas de los recuerdos apacibles.



La escritora vietnamita Kim Thúy migró al final de la guerra de Vietnam a Canadá, luego de haber estado durante cuatro meses en un campo de refugiados en Malasia. Esto fue en 1975. Más de tres décadas después fue publicada su primera novela, titulada Ru, donde compila fragmentos de su vida en Saigón, en Quebec, a bordo de una patera y donde entremezcla su infancia, sus afectos, su familia. Este libro, reeditado en español por la editorial Periférica, está hecho evocando los rastros que deja en el cuerpo haber transitado el camino del destierro.

En francés ‘Ru’ significa arroyuelo o flujo. En vietnamita quiere decir canción de cuna o arrullar. El título arroja pistas de cómo el libro se construye y de lo que allí acontece; en susurros y con sutileza, Thúy nos lleva por todas las vías que ha recorrido. Su tono está alejado de cualquier estruendo; a pesar de que narra también el dolor y recrea escenarios donde la dignidad no tiene cabida, es un libro que fluye apacible.

Entre los múltiples temas que atraviesan esta novela, el de la traducción, o mejor, el de aprender un idioma distinto, parece sobresalir. Pero acá el idioma no debe entenderse solo como la lengua, sino también como los gestos, las costumbres y las miradas. Es en ese traspaso de formas donde Thúy comienza a entender lo que vivió en su infancia en Vietnam, lo que la mantiene en Canadá y los puentes entre ambos tiempos. “Si una muestra de afecto puede comprenderse a veces como una ofensa, tal vez el gesto de amar no sea universal: debe traducirse también de una lengua a otra, debe aprenderse”, escribe.

La autora Meghan Davidson, de The Toronto Review of Books, alguna vez escribió sobre Ru y dijo que la de Thúy es una “artesanía narrativa”. Su afirmación es precisa: este no es un libro compacto con una columna vertebral inflexible y un tema definido, sino que es un espejo de la vida como acontece: flexible, súbita y dispar. Tiene, entonces, pedazos deshilachados e imperfectos, hebras que quedan abiertas pero que no sobran, sino que ayudan a entender y a contar esa masa informe que es la existencia cuando se convierte en memoria.



En Ru ya se deja ver la estructura de los libros que vendrán después –Man y Vi–, en los que no hay un cuerpo de texto continuo ni capítulos robustos, sino textos desiguales que unas veces se suceden y otras veces no. Sus novelas parecen compuestas por ríos de caudales y nacimientos distintos, pero que desembocan en el mismo mar; uno donde hay respuestas y una idea: todo lo que antecede a Thúy puede reconocerlo en lo que la conforma hoy, ella es el resultado de todo lo que navegó y lo que navegaron los que estuvieron antes.



ANDREA YEPES CUARTAS