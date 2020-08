Para que alguien se lo cuente a otro

Hacerse matar. Es tanta la muerte en Belén de Chamí que, para terminar de una vez con la angustia miserable y desoladora que queda cuando te lo han quitado todo –un marido, un padre, la tierra, el derecho a pertenecer–, no basta con esperar la muerte. Hay que salir a buscarla. Hay que hacerse matar. “Morirse no es lo peor que puede pasarnos”, dice Hipólita, la viuda. Y se lo dice a sus dos hijos, los niños huérfanos, que con ella han escuchado la detonación que convirtió a su padre en un cadáver deshilachado en las puertas de su casa.

Río Muerto, de Ricardo Silva Romero, es de esos libros que parten sellando complicidades con el lector. Nos hace saber que esto que vamos a leer se lo contó uno de sus protagonistas durante un trancón insoportable de regreso a Bogotá, y que es verídico. Nos pide que le abramos una ventana a lo sobrenatural –el amor puede adquirir esa dimensión–, y nos revela muy temprano que, a Simón Palacios, el mudo de los trasteos, que es esposo, padre y buena gente, lo van a asesinar.



A partir del asesinato de Simón Palacios, la tragedia arranca y se desmadeja, a lo universalmente griego, sobre el mapa muy real de una Colombia que se escenifica, sin embargo, en un pueblo imaginario. Un pueblo “olvidado de la mano de Dios” que cambia de dueños –guerrilla, paramilitares, da igual– que imponen sus reglas, silencian, “depuran” y desplazan. Un pueblo que es tan real que Jesús Abad Colorado pudo haber retratado a los Palacios en la agonía del entierro clandestino del padre o Juan Manuel Echavarría pudo haber congelado las ruinas del campamento paramilitar en alguna de sus fotografías.



Con una bellísima prosa que va cosiendo realidades –la complicidad de un pueblo, el miedo omnisciente, el abuso cíclico, las profundidades del dolor, las complejidades de la venganza, la avaricia por la tierra, la fragilidad de la vida simple, el olvido oficial– y a un ritmo que lleva al vértigo de querer saber qué pasa a través de los protagonistas y el coro de ese “Apocalipsis que no será sino que es”, asistimos a esta tragedia que se repite hasta ayer, hasta hoy en la mañana en algún punto de este mapa nuestro.



Ricardo Silva crea un protagonista mudo que se comunica con gestos, por medio de las libretas en las que escribe, a través de su eterno aroma a tabaco y con la música que escucha y no canta. Su carencia de voz es emblemática de las víctimas. Toda víctima aspira a contar su historia, a encontrar oídos que la escuchen. Ser escuchado devuelve el cuerpo, la dignidad y el nombre. Una voz que cuenta cómo se vive ese duelo que no termina nunca, una voz que narra el descenso y el regreso del infierno, una voz que son muchas voces –la de este muerto, la de todos los muertos, la de los huérfanos, las viudas y los viudos, las de los que tienen que marcharse y hasta la de los victimarios, que, en esta novela, son amnésicos.

Río Muerto es un torrente de voces, es una novela corta que entroniza la memoria como el principio esencial de justicia y de reparación y que deja claro, también, que aun cuando nos neguemos a escuchar al mudo y a sus deudos, siempre habrá un espíritu, necio y persistente, que se encargará de hacernos escuchar su silencio. Hipólita, la madre-viuda que quiso convertirse en furia mitológica, lo sabe: “Yo sé que uno está acá para que después alguien se lo cuente a otro”, y Ricardo Silva nos lo contó.

Alfaguara

160 páginas

$ 45.000