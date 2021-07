Para los que buscan construir un mundo mejor

Cuando Jacqueline Novogratz comenzó a escribir las primeras páginas de su Manifiesto para una revolución moral, ya era un referente en el mundo del emprendimiento social. Fundadora del fondo Acumen en 2001, que invierte en empresas económicamente viables, sostenibles y con impacto en el bienestar de las personas, podría decirse que es la demostración de que el capital sí puede tener corazón.



Para la muestra están los 137 millones de dólares destinados a la compra de acciones en 139 compañías que cuentan con usuarios de bajos ingresos en 14 países de tres continentes, incluyendo a Colombia. No hay duda de que gracias a esos recursos, las firmas receptoras han podido crecer y servir a millones de personas, con soluciones tan ingeniosas como electricidad en lugares remotos o mosquiteros que sirven para contener la malaria.



La afirmación de que los mercados por sí solos no pueden resolver los problemas asociados a la pobreza, como tampoco lo logran hacer la caridad y la ayuda, trae a la mente el precepto bíblico de que es mejor enseñar a pescar que regalar un pescado. Y eso se logra a través del concepto de capitalismo paciente, que se diferencia mucho de ese que, cuando llega, viene con una estrategia de salida para maximizar el retorno de quien puso los fondos originales.



Aquí de lo que se trata es de acompañar las iniciativas y saber esperar para que maduren, mientras se entrega asesoría y acompañamiento. El propósito no es perder plata o quedarse para siempre, por supuesto, sino darles tiempo a las buenas ideas, a sabiendas de que hay un concepto de utilidad que va más allá de la última línea que muestra un estado de pérdidas y ganancias.



Más allá de que sean mensurables o no, los rendimientos colectivos existen. En el caso de una comunidad estos incluyen elementos fundamentales para cualquier ser humano como son la dignidad, las oportunidades y el reconocimiento al trabajo bien hecho.

El libro de Jacqueline Novogratz es editado en Colombia por el sello Ariel. Foto: Archivo particular

¿En qué consiste, entonces, el manifiesto que impulsa Jacqueline Novogratz? El mensaje está dirigido a quienes buscan cambiar el mundo, no en el sentido grandilocuente, sino en el de aquellos que prefieren ponerle manos a la obra y aplican unos principios básicos.



Estos parten de ponerse del lado de la población más vulnerable, para “escuchar las voces nunca oídas y reconocer potencial donde otros ven desesperanza”. Lo anterior exige que las inversiones sean un medio y no un fin, expresado como “hacer que el capital esté a nuestro servicio en lugar de convertirse en nuestro amo”.

Acá el objetivo no es caminar hacia utopías, sino que parte de “la humildad para ver el mundo tal como es y la audacia para imaginarlo como podría ser”. Soñar con los pies bien puestos sobre la tierra demanda aventurarse a aprender, reconocer el fracaso y contar con valentía para comenzar de nuevo.



Tales palabras podrían sonar vacías, de no ser por la historia personal de Novogratz, quien siendo una joven profesional decidió abandonar una exitosa carrera en un gran banco de Nueva York, para irse a trabajar en África, particularmente en Ruanda, en la segunda mitad de los años ochenta del siglo pasado. Tras haber sido fundamental para sacar adelante una entidad dedicada a las microfinanzas, volvió a Estados Unidos a hacer una maestría en Administración de Empresas.



Mantuvo algunos vínculos en Kigali, pero todavía recuerda aquel día en el que vio a alguien leyendo un periódico cuyo titular se refería al genocidio que, entre abril y julio de 1994, dejó un saldo de más de un millón de personas de la etnia tutsi asesinadas en dicho país. Cuando retornó a Ruanda encontró que entre sus antiguas colegas había víctimas y victimarias, una dura lección sobre la complejidad de la naturaleza humana.



Dicha circunstancia, sin embargo, no aminoró su entusiasmo sobre el carácter de las personas, sino que la llevó a trabajar con más ahínco. Una de sus obsesiones es demostrar que más allá de raza, cultura, religión o geografía, los habitantes de este planeta compartimos creencias que en la práctica nos hermanan, incluyendo la voluntad de progresar. Y que hay seres que lo hacen posible, ya sea en lugares antagónicos como India y Pakistán.



Parte del objetivo del libro es mostrar casos de carne y hueso, que comprueban que lo importante es dar el primer paso. En respuesta a tantos que se le aproximan en busca de un consejo sobre cómo ayudar a que la realidad cambie, Novogratz se inclina por quienes hacen más y hablan menos.



Los ejemplos en el libro abundan. Uno de ellos es el de Carlos Ignacio Velasco, quien, con la japonesa Mayumi Ogata, acabaría fundando Cacao de Colombia en 2009, en la cual Acumen invertirá seis años más tarde. Gracias a una alianza de mutuo respeto construida con la comunidad arhuaca, el emprendimiento no solo respeta el equilibrio con la naturaleza, sino que ha obtenido numerosos reconocimientos internacionales por la calidad del chocolate que viene del fruto que crece en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Que hay desilusiones en este tipo de emprendimientos, no cabe duda. Aparte de modelos que resultan en descalabros, también están aquellos que no juegan limpio. Cada tropiezo le ha servido al fondo que dirige la estadounidense para aprender de los errores e incorporar las lecciones aprendidas, sin que se opaque una larga sucesión de éxitos.



La diferencia es que aquellas inversiones que salen bien, acaban nutriendo a una entidad que, así no tenga propósito de lucro, necesita ganar para seguir creciendo. Y los colaboradores de la misma saben que lo importante es utilizar el poder de los mercados sin dejarse seducir por ellos.



Sobra decir que hablar de una especie de capitalismo con sentido social resulta una herejía para algunos y un contrasentido para otros. Pero quien oscile entre la incredulidad y el cinismo bien podría mirar lo hecho por Azahar (en donde Acumen también tiene una participación), una compañía que vende café en su local del parque 93 en Bogotá y que recompensa a los cultivadores del grano de manera más justa, mientras garantiza un producto de la mejor calidad.



Dichas enseñanzas cobran todavía más vigencia, a raíz de los estragos dejados por la pandemia. Es conocido que aparte de una emergencia sanitaria sin precedentes en un siglo, la aparición del covid-19 ocasionó una crisis económica de enormes proporciones y el empobrecimiento de millones de personas. En lo que atañe a Colombia, el indicador de pobreza monetaria subió en cerca de siete puntos porcentuales, hasta 42 por ciento de la población, durante 2020.



Frente a un deterioro de semejante magnitud, sentimientos como la desesperanza o la rabia son explicables. Creer que el futuro no traerá ningún alivio o buscar culpables con ánimo de revancha forma parte del clima de opinión en decenas de naciones en las más diversas latitudes, aparte de expresarse en protestas y paros.



Pero, en medio de la insatisfacción general, están quienes creen que hay que ir más allá. Y por eso se justifica una revolución moral, que no consiste en derribar las estructuras, sino en hacer las cosas mejor, ahora que arranca otra etapa de la nueva normalidad.



Ese conjunto de ideas para construir un mundo mejor, que está en el inspirador texto de Jacqueline Novogratz, es, si se quiere, un manual muy bien escrito. Sobre todo para aquellos que anhelan dejar un planeta distinto –más justo e incluyente– del que les correspondió en suerte.



RICARDO ÁVILA