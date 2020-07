Cartografía de una vida

Una de las cartas de presentación de Lo que trajo el mar, del escritor dominicano Frank Báez, suele ser el carácter híbrido de sus textos. La discusión, un lugar común literario, se enfoca sobre todo en que son escritos inclasificables que transitan entre diferentes géneros y que toman, de cada uno, lo mejor. ¿Son crónicas? ¿Quizá son cuentos? ¿Tal vez relatos autobiográficos? ¿Es un ejercicio de ficción? O, por el contrario, ¿una muestra del relato del yo al servicio de algo parecido al periodismo? Preguntas que, a esta altura, resultan estériles y que opacan (injustamente) una de las características más interesantes de este libro: su vocación cartográfica.

Si algo hila los diferentes escritos que componen Lo que trajo el mar, son las miradas particulares que Báez va consignando. Hojas de ruta variopintas en las que el autor hace un ejercicio literario para comprender el mundo que lo rodea. Así, entre la cultura pop, las islas caribeñas, las ciudades continentales, las lecturas de su vida, músicos y canciones, platos y sabores, vaivenes y momentos estáticos, Báez crea una biografía personal y americana. Un nuevo mapa de lo que significa ser habitante o migrante de un territorio. Y cuando uso la palabra territorio no solamente es para designar un límite geográfico: la territorialidad aquí son años vividos, emociones sentidas, gustos, encuentros, desencuentros y todo aquello susceptible de ser narrado y explorado.



El libro comienza con un relato sobre un Báez niño que no puede defenderse de los matones del barrio que le hacen la vida imposible. Son los años ochenta y Karate Kid, la película dirigida por John G. Avildsen, es todo un hito cultural. Los jóvenes quieren parecerse a su protagonista, Daniel LaRusso, y Santo Domingo se llena de escuelas de artes marciales. Los padres del autor creen que es buena idea que él se entrene para que, como en la cinta, pueda derrotar a los abusones barriales. Sin embargo, justamente quienes entrenan allí son sus enemigos. Y la gracia del relato no reside en lo anecdótico, sino en su capacidad de cartografiarlo dentro de cuestiones como la migración, el poder, miradas de género, modas e idiosincrasias particulares.



De este modo, se van leyendo diferentes momentos biográficos de Báez que, a su vez, fueron escritos en fechas distintas. No solo se conocen distintas versiones de este escritor dominicano (Báez adolescente, Báez adulto joven, Báez migrante en los Estados Unidos, Báez recorriendo América, etc.), sino la evolución de autor a lo largo de años (algunas de las entradas más antiguas datan de 2006, 2008; el año más reciente es 2019). Si bien el estilo directo y concreto se mantiene de principio a fin (los textos no siguen ningún parámetro cronológico), hay cambios sutiles en la manera de concebir una historia.



No es la aborrecible “madurez” del escritor (una forma de momificar un estilo), sino algo más humano y, por ende, conmovedor: el paso natural del tiempo. Los primeros escritos son más ingenuos y emocionales, con un protagonismo de la primera persona que intenta comprender su lugar en el mundo. Los más recientes son, por su parte, contemplaciones de un hombre que ve el mundo que lo rodea y que a través del yo lo que hace es interconectar voces ajenas. Mapas de una vida y de su paso por el mundo. Instantáneas que, desde lo personal, permiten comprender mejor el cuerpo social por el que ha transitado el autor.

Lo que trajo el mar

Frank Báez

Laguna Libros

110 páginas

$ 44.000