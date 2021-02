Arturo Pérez-Reverte y su 'Línea de fuego'

La Guerra Civil es casi un género literario en España, y permea buena parte de su narrativa cultural en todas las expresiones artísticas: cine, poesía, teatro danza, etc. Los abordajes que permite un hecho de tales dimensiones son múltiples y podemos decir que inagotables. Entre los grandes nombres de la literatura que se han ocupado de contarla están, cómo no, Ernest Hemingway, y más recientemente, por citar solo dos nombres: Almudena Grandes y Javier Cercas.

Uno que no se había ocupado del tema, al menos no directamente, era Arturo Pérez-Reverte, quien ha hecho de la historia su escenario literario preferido, aunque hizo una aproximación tangencial a través de su personaje Lorenzo Falcó, un excontrabandista de armas, espía sin escrúpulos y agente de los servicios de inteligencia en los años treinta y cuarenta, sobre el que escribió una trilogía.



Sin embargo, su gran apuesta literaria sobre el tema la reservó para su más reciente novela, Línea de fuego, sin lugar a dudas su relato más ambicioso, en el que emplea todo su músculo narrativo y su habilidad para tejer tramas complejas. Por ponerlo de alguna manera, Línea de fuego es su En busca del soldado Ryan sobre la guerra civil española, una novela donde se respira pólvora y explosiones un párrafo sí y otro también.



Son 682 páginas llenas de pirotecnia bélica, que dejan sin respiro, se percibe el polvo de la guerra, el sufrimiento, la sangre y la frustración de la derrota.

No se podía esperar menos de un escritor que hizo carrera y se curtió como corresponsal de guerra. El curso para escribir Línea de fuego fue intenso, lo hizo cubriendo los conflictos armados de Chipre, Líbano, Eritrea, el Sáhara, las Malvinas, El Salvador, Nicaragua, Chad, Libia, Sudán, Mozambique, Angola, el golfo Pérsico, Croacia y Bosnia. De su paso por la guerra de Yugoslavia queda su novela Territorio comanche, uno de los mejores testimonios sobre el periodismo de guerra.



Pérez-Reverte sabe bien de qué habla cuando cuenta cómo es el minuto a minuto de un combate, cómo operan los combatientes –más que los soldados–, porque en las guerras que cubrió había de todo, desde los profesionales del oficio, que juegan con ventaja y sin bandera, hasta los que lo hacen movidos por el entusiasmo de un ideal, pero sin mayor experiencia en el manejo de las armas.



Los hechos narrados en Línea de fuego no sucedieron en realidad, ni tampoco son reales sus protagonistas. La novela se centra en la toma del imaginario pueblo de Catellets del Segre, en el marco de la sangrienta e histórica batalla del Ebro, la más cruda de la guerra civil española.



Aunque es célebre por su incorrección política, Pérez-Reverte trata de no comprometerse en su relato, busca irse por el punto medio y de alguna forma es duro con ambos bandos desde lo puramente político, y resalta el valor y la bravura de las partes en conflicto. Y ese puede ser su pecado, especialmente para el lector que busca algo más que un relato trepidante y lleno de emociones. Está claro que Pérez-Reverte se empleó a fondo y su novela es una buena aproximación a ese episodio histórico, es algo así como un manual para dummies sobre la guerra civil española y en general sobre todas las guerras, es su soldado Ryan, nada más que eso.

ANDRÉS ZAMBRANO DÍAZ