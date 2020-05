La fiesta poética de Maya Angelou

La poeta Maya Angelou (St. Louis, 1928-Winston-Salem, 2014), mucho antes de convertirse en una de las más populares y queridas escritoras de los Estados Unidos, había trabajado como cantante, bailarina, actriz, directora del tranvía, cocinera y maestra y, sobre todo, se había destacado como una de las principales activistas de los derechos civiles de los afroamericanos y las mujeres. Su permanente compromiso político la llevó a colaborar con figuras como Martin Luther King, Vusumzi Make y Malcolm X y a participar en eventos y manifestaciones hasta erigirse en un símbolo de la resistencia y en portavoz de muchas minorías.

Nos recordó el expresidente Bill Clinton que “Maya Angelou tenía la voz de Dios y representaba una gran parte de la historia estadounidense ante la que ella sola consiguió sobreponerse, pese al racismo y la adversidad de su vida”. Y es que precisamente fue Clinton quien la invitó a leer el poema inaugural en su toma de posesión en 1993 en un claro guiño a su ídolo John F. Kennedy, quien, a su vez, había invitado al poeta Robert Frost a su toma de juramento el 20 de enero de 1961. Aquella mañana, Maya Angelou leyó el On the Pulse of Morning, un poema de talante épico donde pedía una América igual para todos.



Su Poesía completa, que retrata anécdotas de su vida, que tiene un acento del sur de los Estados Unidos y de las inmigraciones por el Mississippi y que contiene un tono de denuncia y dignidad donde las emociones humanas están sintetizadas en un lenguaje sencillo, claro y lleno de una fuerza original, aparece por primera vez en español en Valparaíso Ediciones en una gran traducción de Nieves García Prados.



Afirma la traductora que “la interpretación de sus poemas entronca con las tradiciones orales afroamericanas que se remontan a los tiempos de la esclavitud y los trabajos forzados, especialmente en aquellos poemas que tienen que ver con las respuestas del individuo ante las dificultades, la opresión y la pérdida”.



Asomarse a la vida y la obra de esta inmensa poeta de la lengua inglesa es sumergirse en una aventura vital llena de episodios y sorpresas. Por eso se puede complementar la lectura de esta obra poética con la proyección del documental Maya Angelou. And Still I Rise, dirigido por Bob Hercules y Rita Coburn Whack, uno de los éxitos actuales de Netflix. Allí, el espectador podrá recorrer su vida y escuchar su poderosa voz narrando episodios autobiográficos y leyendo algunos de sus poemas y de sus memorias. Cuenta, por ejemplo, cómo fue violada a los siete años por el novio de su madre, quien solo pasó una noche en la cárcel y apareció muerto por una golpiza un día después de ser puesto en libertad. Ella creyó que al nombrarlo (al denunciarlo con su hermano) lo había matado y decidió permanecer en silencio durante cinco años.



Desde ahí supo del poder real de las palabras y ese confinamiento voluntario en el silencio en plena infancia la llevó a titular su primer libro autobiográfico de 1970 Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado.



“Suaves fantasmas grises ascienden por mi manga / para mirarme de cerca a los ojos / mientras yo niego en mi interior sus amenazas / y les contesto con mentiras. / Los mullidos recuerdos representan / un ritual en mis labios / yo reposo en imperturbable desesperanza / y ellos dejan mi alma hecha girones”. Versos para celebrar la fiesta de la vida en estos días de incertidumbre.

POESÍA COMPLETA

Maya Angelou

Valparaíso Ediciones

332 páginas

$ 45.000