¿Existe aún el amor o es un recuerdo desteñido del siglo XX? ¿Existe todavía el bolero o también desapareció bajo el aplastante y ubicuo sonsonete del reguetón? ¿La gente aún escucha boleros, los baila y los canta como la banda sonora del amor? Me hago esas preguntas a medida que leo Breve historia de un amor sin fin, la última novela de Miguel Torres. Cabe recordar que el autor es una especie de juicioso forense literario que en su momento descubrió, resucitó e inventó a un gran cadáver ilustre llamado Juan Roa Sierra (El crimen del siglo) y lo salvó de la fosa común del olvido. Otro tanto hizo con otras sesenta y pico de voces que testimoniaron la aún no concluida noche del 9 de abril (El incendio de abril). Así mismo, rescató a otra víctima, Ana Barbusse y su familia (La invención del pasado), personajes todos ellos de su celebrada trilogía sobre el 9 de abril o trilogía del fracaso.



Ahora nos resucita en esta novela breve el amor y el bolero, que parecían sepultados en estos tiempos de odio y escandaloso ruido ambiental. Ya Ortega y Gasset nos había advertido que el amor es un género literario; lo que no alcanzó a predecir en su fantasiosa cabeza fue el emparejamiento natural entre el amor con su género musical, el bolero. Tampoco llegó a imaginar que una novela no solo podría incluir boleros, sino que su trama, su estructura, su lenguaje, sus palabras, fueran las del bolero. Y eso es esta espléndida novela de Miguel Torres: un bolero de 171 páginas.



El amor es el asunto de esta narración, y su trama, su desarrollo, están ilustrados por varios boleros memorables, por esas letras más cercanas al poema que a la prosa, por esas canciones cómplices de una pasión que nos convierte en nostálgicos. Sí, existió el amor y aquí en esta novela están las pruebas. Fue un amor romántico, pero a la vez loco. Un amor con barreras como lo dicta el bolero; los amores felices no tienen mucha cabida en los boleros. Pero no solo las letras de los boleros aquí cantados y bailados son el bolero, todo el lenguaje de la novela está escrito en bolero y por ello aquí se convoca el milagro: fondo y forma son lo mismo, están tan entrelazados como la pareja de protagonistas, son indisolubles aún más allá de la muerte. ¿Y quiénes son los sujetos de ese amor? ¿Isadora Duncan y James Dean? ¿Alfonsina Storni y César Vallejo? ¿Dina y Peter? Sí, todos ellos porque esta novela se alimenta también del cine, del teatro, de la danza y del poema. Tanto así que el olvido, en un precioso homenaje, tiene en el poema su peor enemigo. El poema hace renacer la memoria, esa memoria sensitiva del amor que triunfa incluso contra el alzhéimer. Porque no existe contrincante más nefasto contra la vida que el olvido, y la obra de Miguel es una lucha constante contra esa peste.



Esta historia de amor sucede en una Bogotá de los 60. Lugares emblemáticos como el famoso Cisne, verdadera cueva donde se reunían los artistas de la época. Cines como el Coliseo. Restaurantes como el Danubio y bares como El Bacheloz. Son años también del surgimiento del teatro independiente colombiano, del que el autor es fundador y protagonista principal. Todas esas imágenes, ahora fotos en sepia de un pasado que no solo ha inventado Miguel, sino que ha documentado y ficcionado de forma privilegiada. La literatura de esta ciudad cuenta desde su primera novela, Cerco de amor, con un narrador que la ha contado como lo que es: una criatura viva, inquieta, compleja, desgraciada y feliz al mismo tiempo. Leamos todos con placer: el bolero de Miguel.

Breve historia de un amor sin fin

Miguel Torres

Planeta

171 páginas

$ 36.000