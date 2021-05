Maternidades y furias

Me decía a mí misma mientras calentaba el agua para el té: “No pasa nada si es hoy. Si ya es el momento, no pasa nada. Está bien tener este bebé”.

Ashley Audrain



Se suele usar la palabra instinto para hablar de las respuestas o impulsos que tienen los mamíferos hembra para cuidar a sus crías. Se asume que las hormonas que se producen durante la gestación son las que generan estas señales y que otras se desarrollan luego del parto, con la convivencia. En los seres humanos que pueden parir, a ese “pálpito” se le suma la memoria y el pasado; lo que se ha vivido se convierte en una alarma que se prende para indicar lo que es un peligro y lo que no, lo que debería hacerse y lo que no.



La escritora canadiense y madre de dos hijos Ashley Audrain cuenta en los inicios de su novela El instinto cómo una mujer a punto de ser mamá empieza a experimentar esas señales que parecen venir de adentro y la guían por sus dudas y miedos; a estas se les unen los recuerdos de su pasado y el de su madre y el de su abuela, que sobrevienen en forma de premonición y aparente condena. Las historias de su ascendencia aparecen como una voz que emerge para decirle que los dolores que acontecieron pueden repetirse, que lo único que le queda es esperar su tragedia.

El libro de Audrain estará en librerías del país a partir de julio. Editado por Alfaguara.

Para la protagonista de El instinto ver crecer a su hija no es una experiencia grata y emocionante, padece cada día pues cree que en el interior de esa niña que ella contribuyó a crear hay un ser perverso y perturbado que, ante la oportunidad, sería capaz de destruir a otros. Audrain escribió esta novela sin la intención inicial de publicarla, era solo para ella; esto la convierte en un libro honesto que usa palabras afiladas y sin velo; palabras que hacen daño, pues revelan que la maternidad es también un escenario del miedo y un evento que puede resultar tormentoso y fatal para las personas que lo atraviesan.



Leer este libro es solo un ejercicio para quien quiera romper con la expectativa social que rodea la maternidad, que indica que hay que sentir plenitud, bienestar y gozo por formar una descendencia. Acá se muestra una madre con un instinto que no está encaminado a la protección, sino a la contención. Ella cree que no es su hija quien necesita ser auxiliada, sino los otros que corren peligro en su presencia. “La niña tiene todavía los ojos fijos en mí. Me sorprendo a mí misma apretada contra el respaldo. Trago saliva y por fin aparto la mirada. Siempre gana ella”.



Este es un libro que cabe en el thriller psicológico, pero también se enmarca en ese género novel de mum noir, historias protagonizadas por maternidades complejas y alejadas de esa noción velada que históricamente y culturalmente se ha impuesto. Otros libros como El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tîbuleac o incluso series como Ginny y Georgia (Netflix) están revelando lo que siempre existió pero poco se evidenciaba; maternidades llenas de dolor, contradicción, maldad y furia.



La escritura de Audrain está llena de tensiones y puntos de quiebre que hacen que soltar el libro sea difícil. Son capítulos cortos pero no hay ninguno que sea leve, todos imprimen cambios o nuevos tormentos que encadenan al lector. El final, como pocos, es exacto y necesario; una redención que no parece posible, pero que termina por presentarse.



ANDREA YEPES CUARTAS