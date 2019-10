“(…) YA NO TENÍAN QUE ocultar su autoría de la misión porque el pasado había sido cancelado y se abría, ante la especie entera, la posibilidad del futuro”. Esta podría

ser la mejor definición del oficio literario de Juan Álvarez. Desde su primer libro, Nunca te quise dar en la jeta, Javier, hasta el más reciente, Aún el agua, su apuesta ha sido la de ir más allá de los límites que se plantea en cada obra: el límite no es un fin

sino un comienzo. Es una apertura al que vendrá.



Se trata de un autor cuyas “señas de identidad” (como diría Juan Goytisolo) buscan la invisibilidad. No busca la voz de un autor, sino la voz de un libro. Cada uno de los que ha escrito es una aventura en la búsqueda de un todo que “(…) parece acabar de suceder pero parece también haber estado allí siempre”.

Aún el agua es una novela de ciencia ficción difícil, que no se entrega al lector en una lectura distraída. Hay que leerla con cuidado, paso a paso, cada Algoritmo Narrativo Inorgánico, pues “Todo aquello es decir algo”. Es un libro en el que las pistas abundan y se esconden, fluyendo constantemente. “(…) Lo que existe entre la capacidad gremial

de sus cerebros y la profusión de mi código de relato no es un mero esquema de comunicación. Ha sido, es lo que necesito que entiendan, un trayecto de ejecución:

el compromiso mismo de constitución del mundo reencontrado”.



Resuenan en esta novela ecos de dos autores de ciencia ficción: los escritores estadounidenses Ursula Le Guin (Los desposeídos) y Frank Herbert (Dune). A través

de un lenguaje escogido cautelosamente, se construyen distopías en las cuales el

hombre de hoy se ve retratado en el mañana. Un mañana que cada vez se hace más cercano y perceptible.



Juan Álvarez aborda el tema de la contaminación y detrimento del agua en la Tierra. La fecha en la que sucede la historia es remota: 2031. El planeta ha sido devastado por un cataclismo que lo ha dividido en dos hemisferios. Su frontera es una nube tóxica. Sus protagonistas, apartándose de la misión que les ha sido encomendada, buscan la verdadera razón de la tragedia.



La novela se va construyendo a partir de informes, bitácoras, diálogos, evocaciones

que, como el agua, van fluyendo levemente, adentrándose y alejándose, haciéndole sentir al lector que se está en un espacio en que las cosas fluyen y no se repiten,

se mezclan limpiando y oscureciendo todo. No se trata, por supuesto, de una novela río al estilo de las de Jack Vance.



El lenguaje fluye como el agua que busca su desembocadura: “Sospecho que la mayor dificultad de su cometido continúa siendo el desconocimiento originario de la manera exacta en la que la molécula del agua retomó con plenitud el ciclo hidrológico en

este lado del planeta, y descubrió, para los organismos vivos, su dimensión modular prodigiosa”.



De eso se trata esta prodigiosa obra: los sucesivos ciclos de las moléculas que conforman el agua y, con ella, la vida. Vale la pena adentrarse en ella. Su autor

no se imita a sí mismo: como un río, es imposible bañarse dos veces

en su literatura.