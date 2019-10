El otro lado

DECÍA SARTRE, palabras más o palabras menos, que el gran drama humano es que estamos condenados a ser libres. No podemos no elegir porque, incluso, al no elegir estamos eligiendo y es entonces, en el momento de tomar una decisión, cuando se empieza a desmadejar la vida, en este caso la historia pequeña, íntima y familiar en el marco de esa otra historia, la grande, la que se escribe con mayúscula y que nos contiene.

La hija del comunista es una historia dentro de la Historia que narra en primera persona poco más de veinte años en la vida de Katia, la hija de una pareja de exiliados

españoles en la República Democrática Alemana. Con una voz sutil y pausada, de hermosísimas frases cortas que no dan respiro, la novela va construyendo la cotidianidad de un país comunista con sus planillas de racionamiento –que recoge todavía los escombros de una larga posguerra en la que el frío cala y las paredes

oyen– a la vez que narra la vida íntima de una familia de cuatro y la subjetividad de Katia va construyéndose poco a poco, como el muro que se va levantando a lo largo de Berlín y que terminará también por partirlos para siempre.



Aroa Moreno Durán (Madrid, 1981) es periodista, ha publicado dos biografías,

sobre Frida Kahlo y Federico García Lorca, y dos libros de poesía. La hija del comunista es su sorprendente primera novela, que sin duda la ha posicionado

como una de las autoras españolas que hay que tener en el radar. En el

2017 ganó, por esta novela, el premio El Ojo Crítico de Narrativa, que otorga la Radio

Nacional de España. (Ese año también galardonaron a otras dos jóvenes y talentosas mujeres: la cantante Rosalía y la directora de cine Carla Simón).



No es una novela histórica, aunque pudo serlo porque está perfectamente documentada: Aroa consultó los archivos de la Stasi (la policía secreta de la RDA), pasó largas temporadas en Berlín, desempolvó documentos soviéticos y entrevistó a exiliados españoles y alemanes. Es más un profundo recorrido íntimo en el que sus lectores vamos al ritmo que impone la voz de esta mujer, poética y contundente, que tiene la facultad de iluminar los recovecos de la memoria para ubicarnos en el desarraigo y la nostalgia que siempre terminan por ubicarla en otra parte, en el otro lado, en un país que ya no existe, en un sitio afectivo al que resulta imposible

regresar.



¿Cómo duele la muerte de un padre cuando se está lejos y no existe un ritual compartido en la ausencia para elaborar el duelo? ¿Cómo se imprimen las heridas

de las guerras y los desplazamientos? ¿En qué idioma se sueña? ¿Cuándo terminan la culpa y la rabia? ¿Vale la pena ese impulso femenino por seguir a un hombre y dejarlo todo atrás? Son esas las meditaciones de Katia, que Moreno Durán va bordando entre

Alemanias, las cicatrices de la guerra civil española, los fragmentos de las familias rotas y la exploración subjetiva –de lo que se es y ya no se es– a punta de memoria:

“Cuando amaneció, tenía fiebre, mi ropa seguía húmeda y temblaba, y allí estaba Johannes y el sonido de todas las cosas que ya no llevaba conmigo”.