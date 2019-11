Los artistas ya no pintan retratos; o los pintan, pero no producen el ruido y el impacto que generaban Velázquez, Da Vinci, Goya, o Warhol en el siglo XX. ¿Para qué? Nuestros retratos y nuestras vidas están en Instagram o en Facebook y en todos los formatos digitales posibles; el siglo XXI es una repetición constante de imágenes de nosotros mismos. Ningún rey, ningún faraón, ningún emperador, tuvo tantas representaciones de sí mismo como un ser humano de este siglo, pero qué pasa cuando aparece un retrato de verdad: nos quedamos embobados. Porque todos queremos ser Napoleón en el cuadro de Jacques Louis David o la Gertrude Stein de Picasso. Me pasó a mí y les pasó a varias personas que fueron a la galería Nueveochenta el mes pasado en su exposición de nuevos pintores colombianos.



La galería seleccionó a cinco artistas después de año y medio de trabajo y luego de lanzar una pregunta básica: ¿quiénes son los nuevos pintores colombianos? ¿Hay pintores? Hablaron con profesores y universidades; tuvieron noventa y cinco portafolios en sus manos, seleccionaron a veinticinco artistas, los visitaron en su taller y luego escogieron a sus cinco. Y uno de ellos hizo el retrato de Eliana. Y todos quedamos embobados; para los que no la conocen, Eliana Baquero trabaja en Nueveochenta prácticamente desde su fundación, está en todas la ferias para arriba y para abajo y de pronto estaba en la pared en uno de los cuadros de gran formato de Daniel Martínez Sánchez. Toda una pared con su retrato en plano medio –con un huevo de Kevin Mancera en la mano–. Tuve que llamarla para que se parara al lado del cuadro. “Impresionante, ¿no?”. Su sonrisa lo decía todo. El efecto entre los coleccionistas –como me dijo Carlos Hurtado, director de la galería– fue asombroso: “Tengo gente que quiere retratos de sus hijos o de ellos mismos. ¡Retratos comisionados! ¡Hoy!”.



La magia de los retratos –además de su virtuosismo técnico– está en los fondos; son retratos de esta época: tienen colores planos en el fondo. Podrían ser las fotos de perfil de una cuenta de Instagram o el tipo de retrato que se usa para la portada de una revista. Y toda la muestra tiene ese tono: es parte de nuestra época, una época en la que las personas fotografían lo que se comen; una época en la que el movimiento de scroll es tan natural como meterse las manos en el bolsillo; una época en la que los paisajes de los videojuegos son tan reales como los de los cerros de Bogotá.



Felipe Salgado ofrece unos cuadros increíbles de comida rápida: papas fritas de McDonald’s, hamburguesas, pizzas y donuts mordisqueados, la misma comida rápida que come todos los días; Nicolás Galindo presentó unos cuadros del tamaño de una puerta en los que reproduce el movimiento del dedo en la pantalla del celular: tres hermosas pinturas abstractas con ese brillo familiar; María Isabel Vargas pintó unos paisajes fantásticos con la escenografía de Mario Bros y los efectos que ofrece un computador, y Esteban Ocampo trajo sus recuerdos personales como si fueran las fotos de su celular.



Todos tienen en común el medio: son pintores a la vieja usanza; sus mejores amigos son los bastidores, los lienzos y los pinceles. Porque la pintura siempre vuelve. El siglo XX le dio la bienvenida al performance, las instalaciones, el video y la fotografía, pero la pintura nunca perderá su magia ni su encanto. Pregúntenles a ellos.