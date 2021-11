Mary Oliver, vida y obra indomables

Aprendí que el poema no solo se hacía para que existiese, sino para que hablase: para que hiciera compañía. Era lo único que se necesitaba, cuando se necesitaba todo. Recuerdo el tenue y accidentado camino que se adentraba en el bosque”.

Mary Oliver

Lo indómito es lo no domado, lo que no se puede someter o reprimir. La mayor parte de la naturaleza, por ejemplo, tiene cierto carácter imposible de domesticar. Tanto así que ante la insistencia del ser humano de controlarla toda, ella no cede. Los poemas son también lugares fieros y revoltosos que ni siquiera los significados de las palabras, su materia prima, logran contenerlos. Mary Oliver, la escritora estadounidense ganadora del National Book Award y del premio Pulitzer, es una mezcla de naturaleza y poesía. Ella toda, su vida y su obra, son indomables.

La escritura indómita. Mary Oliver. Errata Naturae. 187 páginas. $ 88.000 Foto: Archivo particular

Mary Oliver creció en Maple Hills Height, un suburbio en Ohio, en un ambiente familiar difícil. Su escape era irse a los bosques cercanos, hacer pequeñas chozas para resguardarse y ahí escribir, leer y buscar asilo. En la colección de ensayos La escritura indómita, publicados en español por la editorial madrileña Errata Naturae, Oliver se muestra, tal vez de forma más evidente y directa que en sus poemas, como una observadora de la naturaleza, como una poeta que decanta las palabras que va a usar no en el escritorio, sino en las laderas de las lagunas, en las protuberancias de las montañas, en las cuevas, en los claros del bosque, en el refugio de los árboles tupidos.



En el prólogo que hace la escritora española Elena Medel habla de este libro como un gesto. “Dos manos que trenzan un hilo y otro hilo y otro hilo. El primero de ellos simboliza la literatura; el segundo, la naturaleza. Ambos se enredan en torno a un tercer hilo: el de la vida”. Las manos que entretejen son las de Mary Oliver.

Además de la naturaleza como escenario, fuente y casa, aparecen en este libro los pensamientos de Oliver alrededor del poema, esa forma del lenguaje y de la mente sobre la que trabajó toda su vida. Habla de los poemas de otros, pero también de los suyos, que dejan rastro de su construcción y que aunque no pretende que sean confesionales, sí busca que hablen de lo que ve y que sean sentencias, “presencias duraderas, no interludios; no lugares lejanos”. Esto, por supuesto, sin dejar de ser móviles, sin dejar de hablar de la vida que muta.



En La escritura indómita, Oliver le dedica unas páginas al escritor Walt Whitman, del que dice que aprendió que el poema es un templo o un campo verde, “un lugar al que acceder y en el que sentir”. Con Whitman también descubrió el poema como compañía y como una construcción que puede rodear lo metafísico –la emoción y la idea– sin perder de vista lo físico –la naturaleza–, ese tema fértil que compartían. Él fue su compañero y su guía, fueron sus pasos los que siguió en el bosque y en la escritura.



Para Mary Oliver, es el ritual de lo vivo que la rodea lo que más la sorprende y donde piensa y despacha su escritura. No es posible, como deja ver en esta recopilación, desligarla de su contexto arbóreo y húmedo ni de su atención a las palabras y a las pausas que componen cada texto. Leer La escritura indómita es desarmar a Mary Oliver, darse cuenta de qué están hechas sus costuras y cómo es que mueve los dedos para tejer.





ANDREA YEPES CUARTAS