Ted Chiang: imaginar futuros posibles

Reseñar un libro de cuentos es un reto particular. El reseñista no se enfrenta a un solo texto, con sus personajes y tensiones y reglas internas, sino a un conjunto de ellos. Su labor, entonces, no consiste en describir un punto fijo, sino en identificar las líneas que conecta a unos con otros, para hacer visible la constelación. La pregunta que lo ocupa es la siguiente: ¿Qué tienen en común, más allá del autor, los relatos del libro reseñado? Para responder esa pregunta, el reseñista puede empezar por identificar, primero, algunas de sus diferencias.

Los nueve cuentos reunidos en Exhalación, el nuevo libro del escritor de ciencia ficción Ted Chiang, difieren en varios sentidos. Para empezar, no tienen el mismo año original de publicación: el más antiguo, 'Lo que se espera de nosotros', salió en la revista Nature en 2005, mientras que otros dos, 'Onalfo' y 'La ansiedad es el vértigo de la libertad', nunca antes habían sido publicados. La extensión también varía: dos cuentos, los más cortos, tienen menos de 10 páginas; el más largo, llamado 'El ciclo de vida de los elementos de software', ocupa una tercio del libro.



Por otra parte, Chiang no se casa con una estrategia narrativa: escribe unos relatos en primera persona, otros en tercera. En dos casos, experimenta: 'El comerciante y la puerta del alquimista' está escrito como un discurso y 'El gran silencio' lo pensó para acompañar una instalación de video. A estas diferencias, de corte formal, se le suma otra: cada cuento transcurre en un universo propio, sin relacionarse narrativamente con los demás.

Exhalación.

Ted Chiang. Sexto Piso. 348 páginas.

$ 75.000 Foto: Archivo particular

Ahora, ¿qué tienen en común? La primera y más obvia respuesta es el género: los nueve cuentos de Exhalación son de ciencia ficción. En todos, Chiang explora las consecuencias -filosóficas y prácticas- que puede tener en la vida de sus personajes la llegada de un descubrimiento revolucionario o de una tecnología novedosa. Su interés parece ser el de examinar las maneras en las que los avances científicos trastocan nuestra relación con nosotros mismos. Las tecnologías que Chiang imagina no son el fin de sus relatos, sino el medio para sondear, paradójicamente, eso que nos hace humanos. Así, un portal para viajar en el tiempo se transforma en la posibilidad de saldar una vieja culpa; un botón que demuestra que no existe el libre albedrío desencadena una epidemia de depresión y una aplicación que reemplaza a la memoria suscita preguntas sobre la importancia del olvido. Curiosamente, a pesar de que cada relato se interesa por el porvenir de sus personajes, todos ellos son bastante planos: su complejidad psicológica está circunscrita a la relación que tienen con la tecnología que afecta sus vidas.



Los nueve cuentos comparten, además, cierta lucidez narrativa que aligera la lectura. Chiang escribe en oraciones sencillas y directas, hilando hábilmente la acción de sus personajes y el sustrato tecnológico que alimenta la trama; toda una hazaña cuando se toma en cuenta la complejidad de sus especulaciones. En ese sentido, su meticulosidad es asombrosa. Chiang desgrana, con parsimonia, las múltiples consecuencias de sus invenciones, reforzando su plausibilidad con palabras inventadas y detalles inesperados. Esa maestría a la hora de armar historias está presente en todos los relatos, si bien ninguno alcanza el exquisito refinamiento que Chiang logró en 'La historia de tu vida', el cuento que inspiró la película Arrival y que le da nombre a la primera colección de relatos del escritor, publicada en español por la editorial Alamut ediciones.

Pero lo que une, por encima de todas las cosas, a los nueve textos de Exhalación, es un espíritu lúdico, una especie de amable y generosa curiosidad que nos invita a imaginar futuros posibles. Y no para inquietar, como lo hace Black Mirror, sino para conjeturar, con asombro, los mundos que posiblemente están por venir.



CHRISTOPHER TIBBLE